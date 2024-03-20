https://ria.ru/20240320/obstrel-1934436444.html
ВСУ нанесли удар по промышленному предприятию в Курской области
ВСУ нанесли удар по промышленному предприятию в Курской области - РИА Новости, 20.03.2024
ВСУ нанесли удар по промышленному предприятию в Курской области
Приграничный посёлок Тёткино Курской области обстреливают со стороны Украины девятый день подряд, в среду противник нанёс удар по промышленному предприятию,... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:24
2024-03-20T12:24
2024-03-20T12:25
специальная военная операция на украине
курская область
украина
глушковский район
роман старовойт
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 20 мар - РИА Новости. Приграничный посёлок Тёткино Курской области обстреливают со стороны Украины девятый день подряд, в среду противник нанёс удар по промышленному предприятию, следует из Telegram-канале губернатора Романа Старовойта. "Посёлок Тёткино Глушковского района несколько раз за утро был обстрелян со стороны Украины. Зафиксированы прилёты в районе промышленного предприятия", — сообщил Старовойт на том же ресурсе. Губернатор добавил, что власти уточняют информацию о возможных повреждениях домовладений, и пообещал помочь собственникам с ремонтом, если это потребуется. Глушковский район граничит с Сумской областью Украины, регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА. Минобороны РФ ранее заявило, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России 12 марта не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области: отбиты четыре атаки ДРГ, пытавшихся прорваться в районе Тёткино. По информации Минобороны, противник был отброшен, понеся значительные потери.
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, украина, глушковский район, роман старовойт, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Глушковский район, Роман Старовойт, Происшествия
ВСУ нанесли удар по промышленному предприятию в Курской области
Старовойт: ВСУ обстреляли промышленное предприятие в курском поселке Теткино