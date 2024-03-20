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ВСУ нанесли удар по промышленному предприятию в Курской области - РИА Новости, 20.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 20.03.2024 (обновлено: 12:25 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/obstrel-1934436444.html
ВСУ нанесли удар по промышленному предприятию в Курской области
ВСУ нанесли удар по промышленному предприятию в Курской области - РИА Новости, 20.03.2024
ВСУ нанесли удар по промышленному предприятию в Курской области
Приграничный посёлок Тёткино Курской области обстреливают со стороны Украины девятый день подряд, в среду противник нанёс удар по промышленному предприятию,... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:24
2024-03-20T12:25
специальная военная операция на украине
курская область
украина
глушковский район
роман старовойт
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 20 мар - РИА Новости. Приграничный посёлок Тёткино Курской области обстреливают со стороны Украины девятый день подряд, в среду противник нанёс удар по промышленному предприятию, следует из Telegram-канале губернатора Романа Старовойта. "Посёлок Тёткино Глушковского района несколько раз за утро был обстрелян со стороны Украины. Зафиксированы прилёты в районе промышленного предприятия", — сообщил Старовойт на том же ресурсе. Губернатор добавил, что власти уточняют информацию о возможных повреждениях домовладений, и пообещал помочь собственникам с ремонтом, если это потребуется. Глушковский район граничит с Сумской областью Украины, регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА. Минобороны РФ ранее заявило, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России 12 марта не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области: отбиты четыре атаки ДРГ, пытавшихся прорваться в районе Тёткино. По информации Минобороны, противник был отброшен, понеся значительные потери.
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
украина
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курская область, украина, глушковский район, роман старовойт, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Глушковский район, Роман Старовойт, Происшествия
ВСУ нанесли удар по промышленному предприятию в Курской области

Старовойт: ВСУ обстреляли промышленное предприятие в курском поселке Теткино

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 20 мар - РИА Новости. Приграничный посёлок Тёткино Курской области обстреливают со стороны Украины девятый день подряд, в среду противник нанёс удар по промышленному предприятию, следует из Telegram-канале губернатора Романа Старовойта.
"Посёлок Тёткино Глушковского района несколько раз за утро был обстрелян со стороны Украины. Зафиксированы прилёты в районе промышленного предприятия", — сообщил Старовойт на том же ресурсе.
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Губернатор добавил, что власти уточняют информацию о возможных повреждениях домовладений, и пообещал помочь собственникам с ремонтом, если это потребуется.
Глушковский район граничит с Сумской областью Украины, регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА.
Минобороны РФ ранее заявило, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России 12 марта не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области: отбиты четыре атаки ДРГ, пытавшихся прорваться в районе Тёткино. По информации Минобороны, противник был отброшен, понеся значительные потери.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьУкраинаГлушковский районРоман СтаровойтПроисшествия
 
 
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