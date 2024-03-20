https://ria.ru/20240320/obrazovanie-1934435108.html
Школа экспорта РЭЦ и Fesco будут сотрудничать в развитии образования в ВЭД
Школа экспорта РЭЦ и Fesco будут сотрудничать в развитии образования в ВЭД - РИА Новости, 20.03.2024
Школа экспорта РЭЦ и Fesco будут сотрудничать в развитии образования в ВЭД
Школа экспорта РЭЦ и транспортная группа Fesco заключили соглашение о сотрудничестве в области развития высшего образования и дополнительного профессионального... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:21
2024-03-20T12:21
2024-03-20T12:21
экономика
fesco
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российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ и транспортная группа Fesco заключили соглашение о сотрудничестве в области развития высшего образования и дополнительного профессионального образования в сфере внешнеэкономической деятельности, сообщает РЭЦ.Соглашение подписано 19 марта на полях 28-й Международной выставки транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий."Партнерство Школы экспорта РЭЦ и транспортной группы Fesco предусматривает подготовку специалистов ВЭД. В рамках соглашения планируется совместная разработка и реализация магистерской образовательной программы "Управление ВЭД" на базе вуза-партнёра и программы дополнительного профессионального образования "Кадры для экспорта", включая выступления экспертов Группы, организацию бизнес-визитов, а также проведение совместных мероприятий, в том числе тематических вебинаров и сессий на площадке международного экспортного форума "Сделано в России", - говорится в сообщении.Эксперты Fesco примут участие в разработке образовательных блоков по логистике и таможенному оформлению, а также компания выступит площадкой и бизнес-партнером Школы экспорта РЭЦ по организации практики для студентов магистерской программы "Управление ВЭД" и программы ДПО "Кадры для экспорта"."Логистика является одной из важнейших составляющих любой экспортной деятельности. Предприниматели знают, что поставлять на внешние рынки, но зачастую не понимают, как грамотно и успешно это делать. Наше сотрудничество с Школой экспорта РЭЦ направлено на восполнение этих пробелов и стимулирование бизнеса к выходу на международный уровень", - отметил президент Fesco Аркадий Коростелев."У нас уже есть история успешного взаимодействия с транспортной группой Fesco: в 2022 году мы провели совместный информационный вебинар "Логистика в современных условиях", который вызвал большой интерес у экспортеров. Поэтому планируем и дальше сотрудничать в этом направлении. Теперь с подписанием этого соглашения мы выходим на новый, системный уровень нашего сотрудничества сразу по нескольким направлениям: помимо проведения точечных вебинаров, прорабатываем комплексное взаимодействие по двум образовательным программам. Надеемся на плодотворное и результативное сотрудничество, которое поможет в подготовке высококвалифицированных специалистов ВЭД", – рассказала генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина.
https://ria.ru/20240319/servis-1934216643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, fesco, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, FESCO, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ и транспортная группа Fesco заключили соглашение о сотрудничестве в области развития высшего образования и дополнительного профессионального образования в сфере внешнеэкономической деятельности, сообщает РЭЦ.
Соглашение подписано 19 марта на полях 28-й Международной выставки транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий.
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"Партнерство Школы экспорта РЭЦ и транспортной группы Fesco предусматривает подготовку специалистов ВЭД. В рамках соглашения планируется совместная разработка и реализация магистерской образовательной программы "Управление ВЭД" на базе вуза-партнёра и программы дополнительного профессионального образования "Кадры для экспорта", включая выступления экспертов Группы, организацию бизнес-визитов, а также проведение совместных мероприятий, в том числе тематических вебинаров и сессий на площадке международного экспортного форума "Сделано в России", - говорится в сообщении.
Эксперты Fesco примут участие в разработке образовательных блоков по логистике и таможенному оформлению, а также компания выступит площадкой и бизнес-партнером Школы экспорта РЭЦ по организации практики для студентов магистерской программы "Управление ВЭД" и программы ДПО "Кадры для экспорта".
«
"Логистика является одной из важнейших составляющих любой экспортной деятельности. Предприниматели знают, что поставлять на внешние рынки, но зачастую не понимают, как грамотно и успешно это делать. Наше сотрудничество с Школой экспорта РЭЦ направлено на восполнение этих пробелов и стимулирование бизнеса к выходу на международный уровень", - отметил президент Fesco Аркадий Коростелев.
"У нас уже есть история успешного взаимодействия с транспортной группой Fesco: в 2022 году мы провели совместный информационный вебинар "Логистика в современных условиях", который вызвал большой интерес у экспортеров. Поэтому планируем и дальше сотрудничать в этом направлении. Теперь с подписанием этого соглашения мы выходим на новый, системный уровень нашего сотрудничества сразу по нескольким направлениям: помимо проведения точечных вебинаров, прорабатываем комплексное взаимодействие по двум образовательным программам. Надеемся на плодотворное и результативное сотрудничество, которое поможет в подготовке высококвалифицированных специалистов ВЭД", – рассказала генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина.
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