https://ria.ru/20240320/obrazovanie-1934435108.html

Школа экспорта РЭЦ и Fesco будут сотрудничать в развитии образования в ВЭД

Школа экспорта РЭЦ и Fesco будут сотрудничать в развитии образования в ВЭД - РИА Новости, 20.03.2024

Школа экспорта РЭЦ и Fesco будут сотрудничать в развитии образования в ВЭД

Школа экспорта РЭЦ и транспортная группа Fesco заключили соглашение о сотрудничестве в области развития высшего образования и дополнительного профессионального... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T12:21

2024-03-20T12:21

2024-03-20T12:21

экономика

fesco

россия

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ и транспортная группа Fesco заключили соглашение о сотрудничестве в области развития высшего образования и дополнительного профессионального образования в сфере внешнеэкономической деятельности, сообщает РЭЦ.Соглашение подписано 19 марта на полях 28-й Международной выставки транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий."Партнерство Школы экспорта РЭЦ и транспортной группы Fesco предусматривает подготовку специалистов ВЭД. В рамках соглашения планируется совместная разработка и реализация магистерской образовательной программы "Управление ВЭД" на базе вуза-партнёра и программы дополнительного профессионального образования "Кадры для экспорта", включая выступления экспертов Группы, организацию бизнес-визитов, а также проведение совместных мероприятий, в том числе тематических вебинаров и сессий на площадке международного экспортного форума "Сделано в России", - говорится в сообщении.Эксперты Fesco примут участие в разработке образовательных блоков по логистике и таможенному оформлению, а также компания выступит площадкой и бизнес-партнером Школы экспорта РЭЦ по организации практики для студентов магистерской программы "Управление ВЭД" и программы ДПО "Кадры для экспорта"."Логистика является одной из важнейших составляющих любой экспортной деятельности. Предприниматели знают, что поставлять на внешние рынки, но зачастую не понимают, как грамотно и успешно это делать. Наше сотрудничество с Школой экспорта РЭЦ направлено на восполнение этих пробелов и стимулирование бизнеса к выходу на международный уровень", - отметил президент Fesco Аркадий Коростелев."У нас уже есть история успешного взаимодействия с транспортной группой Fesco: в 2022 году мы провели совместный информационный вебинар "Логистика в современных условиях", который вызвал большой интерес у экспортеров. Поэтому планируем и дальше сотрудничать в этом направлении. Теперь с подписанием этого соглашения мы выходим на новый, системный уровень нашего сотрудничества сразу по нескольким направлениям: помимо проведения точечных вебинаров, прорабатываем комплексное взаимодействие по двум образовательным программам. Надеемся на плодотворное и результативное сотрудничество, которое поможет в подготовке высококвалифицированных специалистов ВЭД", – рассказала генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина.

https://ria.ru/20240319/servis-1934216643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, fesco, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)