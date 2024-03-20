https://ria.ru/20240320/oborudovanie-1934548241.html

Костромская область закупила допоборудование для лечения диабета

Костромская область закупила допоборудование для лечения диабета - РИА Новости, 20.03.2024

Костромская область закупила допоборудование для лечения диабета

Костромская область по программе борьбы с сахарным диабетом закупила дополнительное оборудование, позволяющее оперативно и точно диагностировать заболевание,... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T18:52

2024-03-20T18:52

2024-03-20T18:52

костромская область

костромская область

сергей ситников

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КОСТРОМА, 20 мар — РИА Новости. Костромская область по программе борьбы с сахарным диабетом закупила дополнительное оборудование, позволяющее оперативно и точно диагностировать заболевание, сообщает администрация региона. Сообщается, что о реализации программы по борьбе с сахарным диабетом губернатору Костромской области Сергею Ситникову доложила заместитель губернатора Елена Журина. Согласно докладу, администрация Костромской области по поручению губернатора на реализацию мероприятий программы привлекла из федерального бюджета 65,5 миллионов рублей. Специальное оборудование – это анализаторы гликированного гемоглобина - приобретено для Галичской, Буйской, Солигаличской, Нейской, Нерехтской и Вохомской больниц. Оборудование измеряет уровень глюкозы в крови за последние три месяца. Результат анализатор выдает через несколько минут. Максимальная производительность — до 40 тестов в час. "Это очень важное приобретение для нашей больницы. Анализатор - современный, позволяет быстро и точно проводить лабораторные исследования, оперативно диагностировать сахарный диабет у пациента. Также по результатам анализов эндокринолог может оценить эффективность назначенного лечения и при необходимости его скорректировать", - рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией Нерехтской ЦРБ Нина Никифорова. Также в рамках программы в 11 медучреждениях региона оборудованы школы для профилактических занятий с пациентами. Они начнут работать с 1 апреля. В дальнейшем такие пространства будут созданы во всех районах Костромской области. В рамках программы организовано дополнительное обучение для терапевтов по эндокринологическому профилю. По поручению Сергея Ситникова в рамках программы планируется создание и оснащение регионального эндокринологического центра, который будет координировать оказание медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом, нарушениями в работе щитовидной железы, остеопорозом, ожирением и другими эндокринными заболеваниями. На базе эндокринологического центра будет сформирована расширенная инструментально-диагностическая база для лечения подобных заболеваний, в том числе, планируется оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь.

https://ria.ru/20240301/tsifrovizatsiya-1930526492.html

костромская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

костромская область, сергей ситников