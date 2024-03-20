Рейтинг@Mail.ru
Костромская область закупила допоборудование для лечения диабета - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Костромская область
Костромская область
 
18:52 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/oborudovanie-1934548241.html
Костромская область закупила допоборудование для лечения диабета
Костромская область закупила допоборудование для лечения диабета - РИА Новости, 20.03.2024
Костромская область закупила допоборудование для лечения диабета
Костромская область по программе борьбы с сахарным диабетом закупила дополнительное оборудование, позволяющее оперативно и точно диагностировать заболевание,... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T18:52
2024-03-20T18:52
костромская область
костромская область
сергей ситников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934547872_0:0:652:367_1920x0_80_0_0_90c4ecc1f7b4852be6b5e860d7f01c7f.jpg
КОСТРОМА, 20 мар — РИА Новости. Костромская область по программе борьбы с сахарным диабетом закупила дополнительное оборудование, позволяющее оперативно и точно диагностировать заболевание, сообщает администрация региона. Сообщается, что о реализации программы по борьбе с сахарным диабетом губернатору Костромской области Сергею Ситникову доложила заместитель губернатора Елена Журина. Согласно докладу, администрация Костромской области по поручению губернатора на реализацию мероприятий программы привлекла из федерального бюджета 65,5 миллионов рублей. Специальное оборудование – это анализаторы гликированного гемоглобина - приобретено для Галичской, Буйской, Солигаличской, Нейской, Нерехтской и Вохомской больниц. Оборудование измеряет уровень глюкозы в крови за последние три месяца. Результат анализатор выдает через несколько минут. Максимальная производительность — до 40 тестов в час. "Это очень важное приобретение для нашей больницы. Анализатор - современный, позволяет быстро и точно проводить лабораторные исследования, оперативно диагностировать сахарный диабет у пациента. Также по результатам анализов эндокринолог может оценить эффективность назначенного лечения и при необходимости его скорректировать", - рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией Нерехтской ЦРБ Нина Никифорова. Также в рамках программы в 11 медучреждениях региона оборудованы школы для профилактических занятий с пациентами. Они начнут работать с 1 апреля. В дальнейшем такие пространства будут созданы во всех районах Костромской области. В рамках программы организовано дополнительное обучение для терапевтов по эндокринологическому профилю. По поручению Сергея Ситникова в рамках программы планируется создание и оснащение регионального эндокринологического центра, который будет координировать оказание медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом, нарушениями в работе щитовидной железы, остеопорозом, ожирением и другими эндокринными заболеваниями. На базе эндокринологического центра будет сформирована расширенная инструментально-диагностическая база для лечения подобных заболеваний, в том числе, планируется оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь.
https://ria.ru/20240301/tsifrovizatsiya-1930526492.html
костромская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934547872_25:0:652:470_1920x0_80_0_0_e75bc18907c5fd996753276b99cf39f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
костромская область, сергей ситников
Костромская область, Костромская область, Сергей Ситников

Костромская область закупила допоборудование для лечения диабета

© Фото : Администрация Костромской областиКостромская область по программе борьбы с сахарным диабетом закупила дополнительное оборудование
Костромская область по программе борьбы с сахарным диабетом закупила дополнительное оборудование - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Фото : Администрация Костромской области
Костромская область по программе борьбы с сахарным диабетом закупила дополнительное оборудование
Читать ria.ru в
КОСТРОМА, 20 мар — РИА Новости. Костромская область по программе борьбы с сахарным диабетом закупила дополнительное оборудование, позволяющее оперативно и точно диагностировать заболевание, сообщает администрация региона.
Сообщается, что о реализации программы по борьбе с сахарным диабетом губернатору Костромской области Сергею Ситникову доложила заместитель губернатора Елена Журина.
Согласно докладу, администрация Костромской области по поручению губернатора на реализацию мероприятий программы привлекла из федерального бюджета 65,5 миллионов рублей. Специальное оборудование – это анализаторы гликированного гемоглобина - приобретено для Галичской, Буйской, Солигаличской, Нейской, Нерехтской и Вохомской больниц.
Оборудование измеряет уровень глюкозы в крови за последние три месяца. Результат анализатор выдает через несколько минут. Максимальная производительность — до 40 тестов в час.
«
"Это очень важное приобретение для нашей больницы. Анализатор - современный, позволяет быстро и точно проводить лабораторные исследования, оперативно диагностировать сахарный диабет у пациента. Также по результатам анализов эндокринолог может оценить эффективность назначенного лечения и при необходимости его скорректировать", - рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией Нерехтской ЦРБ Нина Никифорова.
Врач в ординаторской работает на компьютере - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Медучреждения Костромской области активно внедряют цифровые сервисы
1 марта, 16:10
Также в рамках программы в 11 медучреждениях региона оборудованы школы для профилактических занятий с пациентами. Они начнут работать с 1 апреля. В дальнейшем такие пространства будут созданы во всех районах Костромской области. В рамках программы организовано дополнительное обучение для терапевтов по эндокринологическому профилю.
По поручению Сергея Ситникова в рамках программы планируется создание и оснащение регионального эндокринологического центра, который будет координировать оказание медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом, нарушениями в работе щитовидной железы, остеопорозом, ожирением и другими эндокринными заболеваниями. На базе эндокринологического центра будет сформирована расширенная инструментально-диагностическая база для лечения подобных заболеваний, в том числе, планируется оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь.
 
Костромская областьКостромская областьСергей Ситников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала