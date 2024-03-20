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ВСУ усиливают оборону в районе Северска, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 20.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:48 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/oborona-1934381833.html
ВСУ усиливают оборону в районе Северска, сообщили в ЛНР
ВСУ усиливают оборону в районе Северска, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 20.03.2024
ВСУ усиливают оборону в районе Северска, сообщили в ЛНР
Киев усиливает оборону в районе Северска в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T08:48
2024-03-20T08:48
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
лисичанск
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ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. Киев усиливает оборону в районе Северска в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "При ведении аэроразведки юго-западнее Лисичанска (в ЛНР - ред.) выявлены новые фортификационные сооружения вооруженных формирований Украины, усиливающие старые укрепрайоны, созданные в общей концепции оборонительной линии Северска", - сообщил Марочко. По его данным, чтобы отвлечь внимание от инженерных работ, ВСУ с помощью кочующих огневых средств ведут огонь по городу Лисичанску и его окрестностям. Около недели назад президент России Владимир Путин рассказал о северском направлении, отметив, что это "непростой участок": движение там есть, но "противник укрепил это место".
https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, лисичанск
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Лисичанск
ВСУ усиливают оборону в районе Северска, сообщили в ЛНР

Марочко: ВСУ усиливают оборону в районе Северска в Донбассе

© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. Киев усиливает оборону в районе Северска в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
"При ведении аэроразведки юго-западнее Лисичанска (в ЛНР - ред.) выявлены новые фортификационные сооружения вооруженных формирований Украины, усиливающие старые укрепрайоны, созданные в общей концепции оборонительной линии Северска", - сообщил Марочко.
По его данным, чтобы отвлечь внимание от инженерных работ, ВСУ с помощью кочующих огневых средств ведут огонь по городу Лисичанску и его окрестностям.
Около недели назад президент России Владимир Путин рассказал о северском направлении, отметив, что это "непростой участок": движение там есть, но "противник укрепил это место".
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныЛисичанск
 
 
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