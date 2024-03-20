https://ria.ru/20240320/oborona-1934381833.html
ВСУ усиливают оборону в районе Северска, сообщили в ЛНР
ВСУ усиливают оборону в районе Северска, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 20.03.2024
ВСУ усиливают оборону в районе Северска, сообщили в ЛНР
Киев усиливает оборону в районе Северска в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T08:48
2024-03-20T08:48
2024-03-20T08:48
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
лисичанск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857471638_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_b32be35b695e43abf2ee6a6572495860.jpg
ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. Киев усиливает оборону в районе Северска в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "При ведении аэроразведки юго-западнее Лисичанска (в ЛНР - ред.) выявлены новые фортификационные сооружения вооруженных формирований Украины, усиливающие старые укрепрайоны, созданные в общей концепции оборонительной линии Северска", - сообщил Марочко. По его данным, чтобы отвлечь внимание от инженерных работ, ВСУ с помощью кочующих огневых средств ведут огонь по городу Лисичанску и его окрестностям. Около недели назад президент России Владимир Путин рассказал о северском направлении, отметив, что это "непростой участок": движение там есть, но "противник укрепил это место".
https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html
луганская народная республика
лисичанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857471638_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_91159f86b3b78d90b222ce7f7cd519e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, лисичанск
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Лисичанск
ВСУ усиливают оборону в районе Северска, сообщили в ЛНР
Марочко: ВСУ усиливают оборону в районе Северска в Донбассе
ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. Киев усиливает оборону в районе Северска в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
"При ведении аэроразведки юго-западнее Лисичанска (в ЛНР - ред.) выявлены новые фортификационные сооружения вооруженных формирований Украины, усиливающие старые укрепрайоны, созданные в общей концепции оборонительной линии Северска", - сообщил Марочко.
По его данным, чтобы отвлечь внимание от инженерных работ, ВСУ с помощью кочующих огневых средств ведут огонь по городу Лисичанску и его окрестностям.
Около недели назад президент России Владимир Путин рассказал о северском направлении, отметив, что это "непростой участок": движение там есть, но "противник укрепил это место".
Французские генералы: "Оборона ВСУ на грани развала"