https://ria.ru/20240320/oborona-1934381833.html

ВСУ усиливают оборону в районе Северска, сообщили в ЛНР

ВСУ усиливают оборону в районе Северска, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 20.03.2024

ВСУ усиливают оборону в районе Северска, сообщили в ЛНР

Киев усиливает оборону в районе Северска в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T08:48

2024-03-20T08:48

2024-03-20T08:48

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

лисичанск

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ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. Киев усиливает оборону в районе Северска в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "При ведении аэроразведки юго-западнее Лисичанска (в ЛНР - ред.) выявлены новые фортификационные сооружения вооруженных формирований Украины, усиливающие старые укрепрайоны, созданные в общей концепции оборонительной линии Северска", - сообщил Марочко. По его данным, чтобы отвлечь внимание от инженерных работ, ВСУ с помощью кочующих огневых средств ведут огонь по городу Лисичанску и его окрестностям. Около недели назад президент России Владимир Путин рассказал о северском направлении, отметив, что это "непростой участок": движение там есть, но "противник укрепил это место".

https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html

луганская народная республика

лисичанск

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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, лисичанск