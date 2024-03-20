https://ria.ru/20240320/neyroset-1934377499.html

В Москве с помощью ИИ описали более 12 миллионов лучевых исследований

В Москве с помощью ИИ описали более 12 миллионов лучевых исследований - РИА Новости, 20.03.2024

В Москве с помощью ИИ описали более 12 миллионов лучевых исследований

Врачи описали более 12 миллионов лучевых исследований с помощью нейросетей за четыре года в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T07:49

2024-03-20T07:49

2024-03-20T07:49

москва

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Врачи описали более 12 миллионов лучевых исследований с помощью нейросетей за четыре года в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "В Москве уже четыре года активно используются сервисы искусственного интеллекта (ИИ) для анализа медицинских изображений. За это время нейросети помогли врачам описать более 12 миллионов лучевых исследований", - говорится в сообщении. Отмечается, что использование искусственного интеллекта в диагностике позволяет значительно повысить точность и скорость определения признаков заболеваний. Это способствует своевременному назначению необходимого лечения и повышению качества и доступности медицинской помощи. Уточняется, что столичные врачи имеют доступ более чем к 50 сервисам компьютерного зрения. Нейросети применяются при анализе маммограмм, компьютерных и магнитно-резонансных томограмм, а также рентгеновских снимков. Искусственный интеллект способен выявлять признаки 37 различных заболеваний. "Благодаря внедрению умных алгоритмов в медицинскую практику врачи могут проводить диагностику намного быстрее. Например, время на описание профилактических маммограмм сократилось в восемь раз", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240319/tsbt-1934147164.html

https://ria.ru/20240315/vystavka-1933330788.html

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