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В Москве с помощью ИИ описали более 12 миллионов лучевых исследований - РИА Новости, 20.03.2024
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07:49 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/neyroset-1934377499.html
В Москве с помощью ИИ описали более 12 миллионов лучевых исследований
В Москве с помощью ИИ описали более 12 миллионов лучевых исследований - РИА Новости, 20.03.2024
В Москве с помощью ИИ описали более 12 миллионов лучевых исследований
Врачи описали более 12 миллионов лучевых исследований с помощью нейросетей за четыре года в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T07:49
2024-03-20T07:49
москва
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Врачи описали более 12 миллионов лучевых исследований с помощью нейросетей за четыре года в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "В Москве уже четыре года активно используются сервисы искусственного интеллекта (ИИ) для анализа медицинских изображений. За это время нейросети помогли врачам описать более 12 миллионов лучевых исследований", - говорится в сообщении. Отмечается, что использование искусственного интеллекта в диагностике позволяет значительно повысить точность и скорость определения признаков заболеваний. Это способствует своевременному назначению необходимого лечения и повышению качества и доступности медицинской помощи. Уточняется, что столичные врачи имеют доступ более чем к 50 сервисам компьютерного зрения. Нейросети применяются при анализе маммограмм, компьютерных и магнитно-резонансных томограмм, а также рентгеновских снимков. Искусственный интеллект способен выявлять признаки 37 различных заболеваний. "Благодаря внедрению умных алгоритмов в медицинскую практику врачи могут проводить диагностику намного быстрее. Например, время на описание профилактических маммограмм сократилось в восемь раз", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240319/tsbt-1934147164.html
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В Москве с помощью ИИ описали более 12 миллионов лучевых исследований

Врачи в Москве описали более 12 миллионов лучевых исследований при помощи ИИ

© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Врачи описали более 12 миллионов лучевых исследований с помощью нейросетей за четыре года в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
«
"В Москве уже четыре года активно используются сервисы искусственного интеллекта (ИИ) для анализа медицинских изображений. За это время нейросети помогли врачам описать более 12 миллионов лучевых исследований", - говорится в сообщении.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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Отмечается, что использование искусственного интеллекта в диагностике позволяет значительно повысить точность и скорость определения признаков заболеваний. Это способствует своевременному назначению необходимого лечения и повышению качества и доступности медицинской помощи.
Уточняется, что столичные врачи имеют доступ более чем к 50 сервисам компьютерного зрения. Нейросети применяются при анализе маммограмм, компьютерных и магнитно-резонансных томограмм, а также рентгеновских снимков. Искусственный интеллект способен выявлять признаки 37 различных заболеваний.
"Благодаря внедрению умных алгоритмов в медицинскую практику врачи могут проводить диагностику намного быстрее. Например, время на описание профилактических маммограмм сократилось в восемь раз", - добавляется в сообщении.
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