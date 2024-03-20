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Правда тела. Зачем нужна нейрофизиология и что она изучает - РИА Новости, 20.03.2024
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12:00 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/neyrofiziologiya-1934411408.html
Правда тела. Зачем нужна нейрофизиология и что она изучает
Правда тела. Зачем нужна нейрофизиология и что она изучает - РИА Новости, 20.03.2024
Правда тела. Зачем нужна нейрофизиология и что она изучает
Что изучает нейрофизиология и кто "придумал" эту науку, чем клиническая нейрофизиология отличается от теоретической, как способны улучшить жизнь знания о работе нервной системы и мозге человека. Правда ли, что наш мозг "работает только на 10 процентов" и что будет, если он включится на полную? Почему мозг ленивый, и как него действует сладкое?
2024-03-20T12:00
2024-03-20T12:00
правда тела
красноярский государственный медицинский университет
сибирский федеральный университет
подкаст
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Правда тела. Зачем нужна нейрофизиология и что она изучает
Что изучает нейрофизиология и кто "придумал" эту науку, чем клиническая нейрофизиология отличается от теоретической, как способны улучшить жизнь знания о работе нервной системы и мозге человека. Правда ли, что наш мозг "работает только на 10 процентов" и что будет, если он включится на полную? Почему мозг ленивый, и как него действует сладкое?
audio/mpeg
Правда тела. Зачем нужна нейрофизиология и что она изучает
Что изучает нейрофизиология и кто "придумал" эту науку, чем клиническая нейрофизиология отличается от теоретической, как способны улучшить жизнь знания о работе нервной системы и мозге человека. Правда ли, что наш мозг "работает только на 10 процентов" и что будет, если он включится на полную? Почему мозг ленивый, и как него действует сладкое?
audio/mpeg
Эксперт эпизода - врач-нейрофизиолог Университетской клиники и ассистент кафедры клинической нейрофизиологии Красноярского государственного медицинского университета, старший преподаватель Института педагогики психологии и социологии Сибирского федерального университета Кирилл Газенкампф.Эпизод записан в партнерстве с сообществом "Нейрофизиология". Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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4.7
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красноярский государственный медицинский университет, сибирский федеральный университет, подкаст, аудио
Правда тела, Красноярский государственный медицинский университет, Сибирский федеральный университет, Подкаст
Правда тела

Правда тела. Зачем нужна нейрофизиология и что она изучает

Правда тела
Правда тела. Зачем нужна нейрофизиология и что она изучает
12:00
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Что изучает нейрофизиология и кто "придумал" эту науку, чем клиническая нейрофизиология отличается от теоретической, как способны улучшить жизнь знания о работе нервной системы и мозге человека. Правда ли, что наш мозг "работает только на 10 процентов" и что будет, если он включится на полную? Почему мозг ленивый, и как него действует сладкое?
Эксперт эпизода - врач-нейрофизиолог Университетской клиники и ассистент кафедры клинической нейрофизиологии Красноярского государственного медицинского университета, старший преподаватель Института педагогики психологии и социологии Сибирского федерального университета Кирилл Газенкампф.
Эпизод записан в партнерстве с сообществом "Нейрофизиология".
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Яндекс.Музыка
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Soundstream
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор: Полина Панина
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Правда телаКрасноярский государственный медицинский университетСибирский федеральный университетПодкаст
 
 
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