https://ria.ru/20240320/neyrofiziologiya-1934411408.html

Правда тела. Зачем нужна нейрофизиология и что она изучает

Правда тела. Зачем нужна нейрофизиология и что она изучает - РИА Новости, 20.03.2024

Правда тела. Зачем нужна нейрофизиология и что она изучает

Что изучает нейрофизиология и кто "придумал" эту науку, чем клиническая нейрофизиология отличается от теоретической, как способны улучшить жизнь знания о работе нервной системы и мозге человека. Правда ли, что наш мозг "работает только на 10 процентов" и что будет, если он включится на полную? Почему мозг ленивый, и как него действует сладкое?

2024-03-20T12:00

2024-03-20T12:00

2024-03-20T12:00

правда тела

красноярский государственный медицинский университет

сибирский федеральный университет

подкаст

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Правда тела. Зачем нужна нейрофизиология и что она изучает Что изучает нейрофизиология и кто "придумал" эту науку, чем клиническая нейрофизиология отличается от теоретической, как способны улучшить жизнь знания о работе нервной системы и мозге человека. Правда ли, что наш мозг "работает только на 10 процентов" и что будет, если он включится на полную? Почему мозг ленивый, и как него действует сладкое? audio/mpeg

Правда тела. Зачем нужна нейрофизиология и что она изучает Что изучает нейрофизиология и кто "придумал" эту науку, чем клиническая нейрофизиология отличается от теоретической, как способны улучшить жизнь знания о работе нервной системы и мозге человека. Правда ли, что наш мозг "работает только на 10 процентов" и что будет, если он включится на полную? Почему мозг ленивый, и как него действует сладкое? audio/mpeg

Эксперт эпизода - врач-нейрофизиолог Университетской клиники и ассистент кафедры клинической нейрофизиологии Красноярского государственного медицинского университета, старший преподаватель Института педагогики психологии и социологии Сибирского федерального университета Кирилл Газенкампф.Эпизод записан в партнерстве с сообществом "Нейрофизиология". Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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красноярский государственный медицинский университет, сибирский федеральный университет, подкаст, аудио