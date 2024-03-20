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В Саратовской области проверят данные о нападении мужчины на ребенка

В Саратовской области проверят данные о нападении мужчины на ребенка - РИА Новости, 20.03.2024

В Саратовской области проверят данные о нападении мужчины на ребенка

Следователи в городе Балаково Саратовской области проводят проверку по факту нападения в троллейбусе пьяного пассажира на 14-летнюю девочку, сообщило... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T20:10

2024-03-20T20:10

2024-03-20T20:10

происшествия

саратовская область

балаково

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 20 мар — РИА Новости. Следователи в городе Балаково Саратовской области проводят проверку по факту нападения в троллейбусе пьяного пассажира на 14-летнюю девочку, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "По предварительным данным, 20 марта 2024 года в салоне троллейбуса, ехавшего по улице 30 Лет Победы города Балаково, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 62-летний пассажир причинил телесные повреждения 14-летней девочке. Несовершеннолетней была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении. Прокуратура области в Telegram-канале уточнила, что в настоящее время личности нападавшего и девочки установлены. "️По данному факту проводится процессуальная проверка, которая взята на контроль. Кроме того, надзорным ведомством будет дана оценка работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240316/dnr-1933516786.html

саратовская область

балаково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратовская область, балаково, россия, следственный комитет россии (ск рф)