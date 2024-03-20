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В Саратовской области проверят данные о нападении мужчины на ребенка - РИА Новости, 20.03.2024
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20:10 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/napadenie-1934559944.html
В Саратовской области проверят данные о нападении мужчины на ребенка
В Саратовской области проверят данные о нападении мужчины на ребенка - РИА Новости, 20.03.2024
В Саратовской области проверят данные о нападении мужчины на ребенка
Следователи в городе Балаково Саратовской области проводят проверку по факту нападения в троллейбусе пьяного пассажира на 14-летнюю девочку, сообщило... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T20:10
2024-03-20T20:10
происшествия
саратовская область
балаково
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 20 мар — РИА Новости. Следователи в городе Балаково Саратовской области проводят проверку по факту нападения в троллейбусе пьяного пассажира на 14-летнюю девочку, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "По предварительным данным, 20 марта 2024 года в салоне троллейбуса, ехавшего по улице 30 Лет Победы города Балаково, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 62-летний пассажир причинил телесные повреждения 14-летней девочке. Несовершеннолетней была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении. Прокуратура области в Telegram-канале уточнила, что в настоящее время личности нападавшего и девочки установлены. "️По данному факту проводится процессуальная проверка, которая взята на контроль. Кроме того, надзорным ведомством будет дана оценка работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении.
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саратовская область
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происшествия, саратовская область, балаково, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Балаково, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратовской области проверят данные о нападении мужчины на ребенка

СК в Саратовской области проверит данные о нападении пьяного мужчины на девочку

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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САРАТОВ, 20 мар — РИА Новости. Следователи в городе Балаково Саратовской области проводят проверку по факту нападения в троллейбусе пьяного пассажира на 14-летнюю девочку, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
"По предварительным данным, 20 марта 2024 года в салоне троллейбуса, ехавшего по улице 30 Лет Победы города Балаково, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 62-летний пассажир причинил телесные повреждения 14-летней девочке. Несовершеннолетней была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Прокуратура области в Telegram-канале уточнила, что в настоящее время личности нападавшего и девочки установлены.
"️По данному факту проводится процессуальная проверка, которая взята на контроль. Кроме того, надзорным ведомством будет дана оценка работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении.
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ПроисшествияСаратовская областьБалаковоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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