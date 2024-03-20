В концерне Nammo призвали Европу перевести производство на военные рельсы
FT: глава концерна Nammo призвал Европу перестроить производство на военный лад
© Rheinmetall DefenceИспытания перспективной гладкоствольной пушки, установленной на танке Challenger. Стоп-кадр видео
© Rheinmetall Defence
Испытания перспективной гладкоствольной пушки, установленной на танке Challenger. Стоп-кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Европа должна перестроить производство на военный лад и обеспечить оборонной промышленности приоритетный доступ к критически важному оборудованию и электроэнергии на фоне конфликта на Украине, заявил FT гендиректор норвежско-финской оборонной группы компаний Nammo Мортен Брандтсег, посетовав на то, что вместо этого энергомощности отдаются дата-центрам TikTok для хранения "видео с котиками".
"Спрос на определенные товары со стороны оборонной промышленности – это спрос на военное производство", - приводит газета Financial Times слова Брандтсега. В отсутствие должного законодательства проблему невозможно "решить на сто процентов", добавил он. По мнению Брандтсега, в Европе стоит рассмотреть возможность принятия закона наподобие американского Закона о военном производстве (DPA), который дает президенту полномочия заставлять компании отдавать приоритет государственным контрактам перед частными.
Брандтсег заявил, что несмотря на финансовую поддержку Брюсселя и правительств стран-членов ЕС, ОПК по-прежнему сталкивается с проблемами доступа к важнейшему производственному оборудованию, а также к электроэнергии. Иногда данная отрасль "девятая в очереди на покупку производственного оборудования".
Издание отмечает, что в прошлом году планы Nammo по расширению крупнейшего завода были приостановлены, так как все запасные энергетические мощности в этом районе использовал новый центр обработки данных для TikTok.
"Не может быть так, что мы проигрываем войну, потому что храним слишком много видео с котиками", - заявил гендиректор Nammo.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если он действительно хочет приблизить окончание конфликта.