https://ria.ru/20240320/nagrazhdenie-1934371453.html
Добровольца, спасшего командира танка "Алеша", наградили орденом Мужества
Добровольца, спасшего командира танка "Алеша", наградили орденом Мужества - РИА Новости, 20.03.2024
Добровольца, спасшего командира танка "Алеша", наградили орденом Мужества
Участника спецоперации Сергея Соленова, спасшего командира, который впоследствии совершил подвиг в составе экипажа танка "Алеша", наградили орденом Мужества,... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T05:23
2024-03-20T05:23
2024-03-20T13:57
специальная военная операция на украине
россия
москва
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934420285_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2e1f26b867b5d81853f3b4804dc78520.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Участника спецоперации Сергея Соленова, спасшего командира, который впоследствии совершил подвиг в составе экипажа танка "Алеша", наградили орденом Мужества, говорится в заявлении в Министерства обороны."Находясь на переднем крае при выполнении боевой задачи, Сергей Соленов (позывной Колючий) обнаружил над командиром взвода лейтенантом Александром Леваковым зависший беспилотный летательный аппарат ВСУ. Увидев произведенный в непосредственной близости сброс гранаты, он, не задумываясь, закрыл телом командира, тем самым спас ему жизнь", — сообщили в ведомстве.Отмечается, что Леваков продолжил командовать личным составом, его подразделение выполнило боевую задачу. Позднее он совершил подвиг в составе экипажа танка "Алеша". Награду добровольцу вручил военный комиссар Преображенского района Москвы полковник Сергей Тригилев."Мне было приятно получить столь высокую награду. Но это стало для меня неожиданностью. Я просто выполнял воинский долг. Думаю, Леваков поступил бы так же. Считаю, что все было закономерно, Левакову нельзя было пострадать в той ситуации, иначе он не проявил бы командирский характер", — сказал Соленов после церемонии. По словам бойца, ему было особенно приятно, что Леваков приехал на награждение, пожал ему руку, похлопал по плечу и назвал награду абсолютно заслуженной. "Самого взрыва я не слышал. Все случилось очень быстро. Сергей принял на себя все осколки, мне только один достался. Он мне просто подарил жизнь! Когда появилась возможность, мы его эвакуировали в безопасное место, а я продолжил выполнять задачу, корректировал огонь артиллерии. Из боя я не вышел. Все благодаря ему", — подчеркнул Леваков. Экипаж танка "Алеша", остановивший украинскую бронегруппу на Запорожском направлении, уничтожил восемь единиц техники противника. Затем он около 40 минут прикрывал мотострелковые подразделения, разворачивавшиеся в боевые порядки.Кроме того, ВСУ потеряли более 100 человек убитыми и ранеными.В конце января президент Владимир Путин на встрече со студентами — участниками спецоперации вспомнил встречу с членами экипажем танка "Алеша" и рассказал, что пообещал одному из них найти бойца, который спас тому жизнь.
https://ria.ru/20240320/abrams-1934370568.html
https://ria.ru/20231222/svo-1917591731.html
https://ria.ru/20240226/nagrazhdenie-1929462465.html
https://ria.ru/20240306/tank-1931445290.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934420285_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4e753e929c7da91d3dd269980811cde3.jpg
Награждение добровольца, спасшего от гранаты командира танка "Алеша"
Участника специальной военной операции Сергея Соленова, спасшего своего командира, который впоследствии совершил подвиг в составе экипажа танка "Алеша", наградили орденом Мужества, сообщили в Минобороны.
2024-03-20T05:23
true
PT2M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Добровольца, спасшего командира танка "Алеша", наградили орденом Мужества
Бойца Соленова, спасшего командира танка "Алёша", наградили орденом Мужества
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости.
Участника спецоперации Сергея Соленова, спасшего командира, который впоследствии совершил подвиг в составе экипажа танка "Алеша", наградили орденом Мужества, говорится в заявлении
в Министерства обороны.
"Находясь на переднем крае при выполнении боевой задачи, Сергей Соленов (позывной Колючий) обнаружил над командиром взвода лейтенантом Александром Леваковым зависший беспилотный летательный аппарат ВСУ. Увидев произведенный в непосредственной близости сброс гранаты, он, не задумываясь, закрыл телом командира, тем самым спас ему жизнь", — сообщили в ведомстве.
Спецназовцы сняли видео изнутри подбитого под Авдеевкой Abrams
Отмечается, что Леваков продолжил командовать личным составом, его подразделение выполнило боевую задачу. Позднее он совершил подвиг в составе экипажа танка "Алеша".
Награду добровольцу вручил военный комиссар Преображенского района Москвы
полковник Сергей Тригилев.
"Мне было приятно получить столь высокую награду. Но это стало для меня неожиданностью. Я просто выполнял воинский долг. Думаю, Леваков поступил бы так же. Считаю, что все было закономерно, Левакову нельзя было пострадать в той ситуации, иначе он не проявил бы командирский характер", — сказал Соленов после церемонии.
Россия поставит окончательную точку в СВО в 2024 году, считает герой России
По словам бойца, ему было особенно приятно, что Леваков приехал на награждение, пожал ему руку, похлопал по плечу и назвал награду абсолютно заслуженной.
"Самого взрыва я не слышал. Все случилось очень быстро. Сергей принял на себя все осколки, мне только один достался. Он мне просто подарил жизнь! Когда появилась возможность, мы его эвакуировали в безопасное место, а я продолжил выполнять задачу, корректировал огонь артиллерии. Из боя я не вышел. Все благодаря ему", — подчеркнул Леваков.
Начальник Генштаба наградил военных, отличившихся в зоне СВО
Экипаж танка "Алеша", остановивший украинскую бронегруппу на Запорожском направлении, уничтожил восемь единиц техники противника. Затем он около 40 минут прикрывал мотострелковые подразделения, разворачивавшиеся в боевые порядки.
Кроме того, ВСУ потеряли более 100 человек убитыми и ранеными.
В конце января президент Владимир Путин
на встрече со студентами — участниками спецоперации вспомнил встречу с членами экипажем танка "Алеша" и рассказал, что пообещал одному из них найти бойца, который спас тому жизнь.
Российские танкисты с первого выстрела подбили танк Abrams