https://ria.ru/20240320/nagrazhdenie-1934371453.html

Добровольца, спасшего командира танка "Алеша", наградили орденом Мужества

Добровольца, спасшего командира танка "Алеша", наградили орденом Мужества - РИА Новости, 20.03.2024

Добровольца, спасшего командира танка "Алеша", наградили орденом Мужества

Участника спецоперации Сергея Соленова, спасшего командира, который впоследствии совершил подвиг в составе экипажа танка "Алеша", наградили орденом Мужества,... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T05:23

2024-03-20T05:23

2024-03-20T13:57

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Участника спецоперации Сергея Соленова, спасшего командира, который впоследствии совершил подвиг в составе экипажа танка "Алеша", наградили орденом Мужества, говорится в заявлении в Министерства обороны."Находясь на переднем крае при выполнении боевой задачи, Сергей Соленов (позывной Колючий) обнаружил над командиром взвода лейтенантом Александром Леваковым зависший беспилотный летательный аппарат ВСУ. Увидев произведенный в непосредственной близости сброс гранаты, он, не задумываясь, закрыл телом командира, тем самым спас ему жизнь", — сообщили в ведомстве.Отмечается, что Леваков продолжил командовать личным составом, его подразделение выполнило боевую задачу. Позднее он совершил подвиг в составе экипажа танка "Алеша". Награду добровольцу вручил военный комиссар Преображенского района Москвы полковник Сергей Тригилев."Мне было приятно получить столь высокую награду. Но это стало для меня неожиданностью. Я просто выполнял воинский долг. Думаю, Леваков поступил бы так же. Считаю, что все было закономерно, Левакову нельзя было пострадать в той ситуации, иначе он не проявил бы командирский характер", — сказал Соленов после церемонии. По словам бойца, ему было особенно приятно, что Леваков приехал на награждение, пожал ему руку, похлопал по плечу и назвал награду абсолютно заслуженной. "Самого взрыва я не слышал. Все случилось очень быстро. Сергей принял на себя все осколки, мне только один достался. Он мне просто подарил жизнь! Когда появилась возможность, мы его эвакуировали в безопасное место, а я продолжил выполнять задачу, корректировал огонь артиллерии. Из боя я не вышел. Все благодаря ему", — подчеркнул Леваков. Экипаж танка "Алеша", остановивший украинскую бронегруппу на Запорожском направлении, уничтожил восемь единиц техники противника. Затем он около 40 минут прикрывал мотострелковые подразделения, разворачивавшиеся в боевые порядки.Кроме того, ВСУ потеряли более 100 человек убитыми и ранеными.В конце января президент Владимир Путин на встрече со студентами — участниками спецоперации вспомнил встречу с членами экипажем танка "Алеша" и рассказал, что пообещал одному из них найти бойца, который спас тому жизнь.

https://ria.ru/20240320/abrams-1934370568.html

https://ria.ru/20231222/svo-1917591731.html

https://ria.ru/20240226/nagrazhdenie-1929462465.html

https://ria.ru/20240306/tank-1931445290.html

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Награждение добровольца, спасшего от гранаты командира танка "Алеша" Участника специальной военной операции Сергея Соленова, спасшего своего командира, который впоследствии совершил подвиг в составе экипажа танка "Алеша", наградили орденом Мужества, сообщили в Минобороны. 2024-03-20T05:23 true PT2M30S

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россия, москва, владимир путин, вооруженные силы украины