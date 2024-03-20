Рейтинг@Mail.ru
Добровольца, спасшего командира танка "Алеша", наградили орденом Мужества - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:23 20.03.2024 (обновлено: 13:57 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/nagrazhdenie-1934371453.html
Добровольца, спасшего командира танка "Алеша", наградили орденом Мужества
Добровольца, спасшего командира танка "Алеша", наградили орденом Мужества - РИА Новости, 20.03.2024
Добровольца, спасшего командира танка "Алеша", наградили орденом Мужества
Участника спецоперации Сергея Соленова, спасшего командира, который впоследствии совершил подвиг в составе экипажа танка "Алеша", наградили орденом Мужества,... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T05:23
2024-03-20T13:57
специальная военная операция на украине
россия
москва
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934420285_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2e1f26b867b5d81853f3b4804dc78520.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Участника спецоперации Сергея Соленова, спасшего командира, который впоследствии совершил подвиг в составе экипажа танка "Алеша", наградили орденом Мужества, говорится в заявлении в Министерства обороны."Находясь на переднем крае при выполнении боевой задачи, Сергей Соленов (позывной Колючий) обнаружил над командиром взвода лейтенантом Александром Леваковым зависший беспилотный летательный аппарат ВСУ. Увидев произведенный в непосредственной близости сброс гранаты, он, не задумываясь, закрыл телом командира, тем самым спас ему жизнь", — сообщили в ведомстве.Отмечается, что Леваков продолжил командовать личным составом, его подразделение выполнило боевую задачу. Позднее он совершил подвиг в составе экипажа танка "Алеша". Награду добровольцу вручил военный комиссар Преображенского района Москвы полковник Сергей Тригилев."Мне было приятно получить столь высокую награду. Но это стало для меня неожиданностью. Я просто выполнял воинский долг. Думаю, Леваков поступил бы так же. Считаю, что все было закономерно, Левакову нельзя было пострадать в той ситуации, иначе он не проявил бы командирский характер", — сказал Соленов после церемонии. По словам бойца, ему было особенно приятно, что Леваков приехал на награждение, пожал ему руку, похлопал по плечу и назвал награду абсолютно заслуженной. "Самого взрыва я не слышал. Все случилось очень быстро. Сергей принял на себя все осколки, мне только один достался. Он мне просто подарил жизнь! Когда появилась возможность, мы его эвакуировали в безопасное место, а я продолжил выполнять задачу, корректировал огонь артиллерии. Из боя я не вышел. Все благодаря ему", — подчеркнул Леваков. Экипаж танка "Алеша", остановивший украинскую бронегруппу на Запорожском направлении, уничтожил восемь единиц техники противника. Затем он около 40 минут прикрывал мотострелковые подразделения, разворачивавшиеся в боевые порядки.Кроме того, ВСУ потеряли более 100 человек убитыми и ранеными.В конце января президент Владимир Путин на встрече со студентами — участниками спецоперации вспомнил встречу с членами экипажем танка "Алеша" и рассказал, что пообещал одному из них найти бойца, который спас тому жизнь.
https://ria.ru/20240320/abrams-1934370568.html
https://ria.ru/20231222/svo-1917591731.html
https://ria.ru/20240226/nagrazhdenie-1929462465.html
https://ria.ru/20240306/tank-1931445290.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Награждение добровольца, спасшего от гранаты командира танка "Алеша"
Участника специальной военной операции Сергея Соленова, спасшего своего командира, который впоследствии совершил подвиг в составе экипажа танка "Алеша", наградили орденом Мужества, сообщили в Минобороны.
2024-03-20T05:23
true
PT2M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934420285_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4e753e929c7da91d3dd269980811cde3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Добровольца, спасшего командира танка "Алеша", наградили орденом Мужества

Бойца Соленова, спасшего командира танка "Алёша", наградили орденом Мужества

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Участника спецоперации Сергея Соленова, спасшего командира, который впоследствии совершил подвиг в составе экипажа танка "Алеша", наградили орденом Мужества, говорится в заявлении в Министерства обороны.
"Находясь на переднем крае при выполнении боевой задачи, Сергей Соленов (позывной Колючий) обнаружил над командиром взвода лейтенантом Александром Леваковым зависший беспилотный летательный аппарат ВСУ. Увидев произведенный в непосредственной близости сброс гранаты, он, не задумываясь, закрыл телом командира, тем самым спас ему жизнь", — сообщили в ведомстве.
Танк Abrams, подбитый под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Спецназовцы сняли видео изнутри подбитого под Авдеевкой Abrams
05:04
Отмечается, что Леваков продолжил командовать личным составом, его подразделение выполнило боевую задачу. Позднее он совершил подвиг в составе экипажа танка "Алеша".
Награду добровольцу вручил военный комиссар Преображенского района Москвы полковник Сергей Тригилев.
"Мне было приятно получить столь высокую награду. Но это стало для меня неожиданностью. Я просто выполнял воинский долг. Думаю, Леваков поступил бы так же. Считаю, что все было закономерно, Левакову нельзя было пострадать в той ситуации, иначе он не проявил бы командирский характер", — сказал Соленов после церемонии.
Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Россия поставит окончательную точку в СВО в 2024 году, считает герой России
22 декабря 2023, 22:42
По словам бойца, ему было особенно приятно, что Леваков приехал на награждение, пожал ему руку, похлопал по плечу и назвал награду абсолютно заслуженной.
"Самого взрыва я не слышал. Все случилось очень быстро. Сергей принял на себя все осколки, мне только один достался. Он мне просто подарил жизнь! Когда появилась возможность, мы его эвакуировали в безопасное место, а я продолжил выполнять задачу, корректировал огонь артиллерии. Из боя я не вышел. Все благодаря ему", — подчеркнул Леваков.
Герасимов в командном пункте 58-й общевойсковой армии Южного военного округа - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Начальник Генштаба наградил военных, отличившихся в зоне СВО
26 февраля, 08:08
Экипаж танка "Алеша", остановивший украинскую бронегруппу на Запорожском направлении, уничтожил восемь единиц техники противника. Затем он около 40 минут прикрывал мотострелковые подразделения, разворачивавшиеся в боевые порядки.
Кроме того, ВСУ потеряли более 100 человек убитыми и ранеными.
В конце января президент Владимир Путин на встрече со студентами — участниками спецоперации вспомнил встречу с членами экипажем танка "Алеша" и рассказал, что пообещал одному из них найти бойца, который спас тому жизнь.
Уничтожение танка Abrams на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Российские танкисты с первого выстрела подбили танк Abrams
6 марта, 13:15
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала