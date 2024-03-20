Наемники из Франции сидят в тылу ВСУ и боятся воевать, заявил Рогов
Рогов: французские наемники сидят в тылу ВСУ в Запорожье и боятся воевать
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРуководитель общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
Руководитель общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов заявил, что французские наемники в рядах украинских войск боятся попасть на передовую и встретиться с российской армией, поэтому в основном выполняют командные функции в тылу.
Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил РИА Новости, что французские, немецкие, польские, болгарские и чешские подразделения находятся на купянском направлении и в районе Запорожья.
"Французы есть в (городе - ред.) Запорожье в числе наёмников иностранного легиона ВСУ, но реально воевать с русскими на передовой они боятся, поэтому выполняют командные функции в тылу. С них буквально сдувают пылинки и берегут, чтобы по ним не прилетело. Это наемники из числа французских военных, которые формально ушли в отставку или отпуск", - сказал Рогов РИА Новости.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.