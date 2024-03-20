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Наемники из Франции сидят в тылу ВСУ и боятся воевать, заявил Рогов - РИА Новости, 20.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:41 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/naemniki-1934476073.html
Наемники из Франции сидят в тылу ВСУ и боятся воевать, заявил Рогов
Наемники из Франции сидят в тылу ВСУ и боятся воевать, заявил Рогов - РИА Новости, 20.03.2024
Наемники из Франции сидят в тылу ВСУ и боятся воевать, заявил Рогов
Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов заявил, что французские наемники в рядах украинских войск боятся... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:41
2024-03-20T14:41
специальная военная операция на украине
запорожская область
франция
россия
в мире
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов заявил, что французские наемники в рядах украинских войск боятся попасть на передовую и встретиться с российской армией, поэтому в основном выполняют командные функции в тылу. Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил РИА Новости, что французские, немецкие, польские, болгарские и чешские подразделения находятся на купянском направлении и в районе Запорожья. "Французы есть в (городе - ред.) Запорожье в числе наёмников иностранного легиона ВСУ, но реально воевать с русскими на передовой они боятся, поэтому выполняют командные функции в тылу. С них буквально сдувают пылинки и берегут, чтобы по ним не прилетело. Это наемники из числа французских военных, которые формально ушли в отставку или отпуск", - сказал Рогов РИА Новости. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240311/naemnik-1932217166.html
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запорожская область, франция, россия, в мире, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Франция, Россия, В мире, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Наемники из Франции сидят в тылу ВСУ и боятся воевать, заявил Рогов

Рогов: французские наемники сидят в тылу ВСУ в Запорожье и боятся воевать

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРуководитель общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
Руководитель общественного движения Запорожской области Мы вместе с Россией Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Руководитель общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов заявил, что французские наемники в рядах украинских войск боятся попасть на передовую и встретиться с российской армией, поэтому в основном выполняют командные функции в тылу.
Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил РИА Новости, что французские, немецкие, польские, болгарские и чешские подразделения находятся на купянском направлении и в районе Запорожья.
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"Французы есть в (городе - ред.) Запорожье в числе наёмников иностранного легиона ВСУ, но реально воевать с русскими на передовой они боятся, поэтому выполняют командные функции в тылу. С них буквально сдувают пылинки и берегут, чтобы по ним не прилетело. Это наемники из числа французских военных, которые формально ушли в отставку или отпуск", - сказал Рогов РИА Новости.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьФранцияРоссияВ миреВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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