https://ria.ru/20240320/naemniki-1934476073.html

Наемники из Франции сидят в тылу ВСУ и боятся воевать, заявил Рогов

Наемники из Франции сидят в тылу ВСУ и боятся воевать, заявил Рогов - РИА Новости, 20.03.2024

Наемники из Франции сидят в тылу ВСУ и боятся воевать, заявил Рогов

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов заявил, что французские наемники в рядах украинских войск боятся... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:41

2024-03-20T14:41

2024-03-20T14:41

специальная военная операция на украине

запорожская область

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россия

в мире

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов заявил, что французские наемники в рядах украинских войск боятся попасть на передовую и встретиться с российской армией, поэтому в основном выполняют командные функции в тылу. Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил РИА Новости, что французские, немецкие, польские, болгарские и чешские подразделения находятся на купянском направлении и в районе Запорожья. "Французы есть в (городе - ред.) Запорожье в числе наёмников иностранного легиона ВСУ, но реально воевать с русскими на передовой они боятся, поэтому выполняют командные функции в тылу. С них буквально сдувают пылинки и берегут, чтобы по ним не прилетело. Это наемники из числа французских военных, которые формально ушли в отставку или отпуск", - сказал Рогов РИА Новости. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240311/naemnik-1932217166.html

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запорожская область, франция, россия, в мире, владимир рогов, вооруженные силы украины