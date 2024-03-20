https://ria.ru/20240320/naemniki-1934474673.html

Рогов рассказал об иностранных наемниках на Запорожском направлении

Рогов рассказал об иностранных наемниках на Запорожском направлении - РИА Новости, 20.03.2024

Рогов рассказал об иностранных наемниках на Запорожском направлении

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов заявил, что на запорожском направлении присутствуют наёмники из... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:35

2024-03-20T14:35

2024-03-20T14:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов заявил, что на запорожском направлении присутствуют наёмники из Франции, Польши, Грузии, а также уроженцы Кавказа из запрещенных террористических групп.Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил РИА Новости, что французские, немецкие, польские, болгарские и чешские подразделения находятся на купянском направлении и в районе Запорожья.По словам Рогова, в иностранном легионе на запорожском направлении, помимо французов, также есть британцы, но тех и других немного, в основном иностранные подразделения состоят из польских, грузинских наемников и боевиков запрещённых в РФ террористических группировок, в составе которых находятся уроженцы Северного Кавказа."Польские, французские и британские наемники изначально прибыли в оккупированную ВСУ часть Запорожской области как командные расчеты для управления сложными видами вооружений, такими как гаубица М-777, ракетный комплекс "HIMARS", Storm Shadow/SCALP и прочие", - подчеркнул Рогов в беседе с РИА Новости.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240320/granitsa-1934367799.html

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