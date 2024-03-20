https://ria.ru/20240320/mks-1934488299.html

Госкомиссия утвердила полет первой женщины-космонавта из Белоруссии

Госкомиссия утвердила полет первой женщины-космонавта из Белоруссии - РИА Новости, 20.03.2024

Госкомиссия утвердила полет первой женщины-космонавта из Белоруссии

Госкомиссия на космодроме Байконур разрешила полёт россиянина Олега Новицкого, белоруски Марины Василевской и американки Трейси Дайсон к Международной... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T15:24

2024-03-20T15:24

2024-03-20T15:27

космос - риа наука

белоруссия

олег новицкий

роскосмос

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БАЙКОНУР (Казахстан), 20 мар - РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур разрешила полёт россиянина Олега Новицкого, белоруски Марины Василевской и американки Трейси Дайсон к Международной космической станции на корабле "Союз МС-25" 21 марта, сообщил журналистам представитель "Роскосмоса". "Госкомиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля "Союз МС-25", - сказал он. Василевская должна стать первой в истории независимой Белоруссии женщиной-космонавтом. В дублирующем экипаже россиянин Иван Вагнер, белоруска Анастасия Ленкова и американский астронавт Дональд Петтит. Старт ракеты намечен на 21 марта. Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25". Полёт корабля к МКС пройдёт по сверхкороткой двухвитковой схеме и займёт 3 часа 19 минут. Запуск корабля будет посвящён 90-летию со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина, соответствующий плакат наклеили на головной обтекатель ракеты.

https://ria.ru/20240319/lukashenko-1934229102.html

https://ria.ru/20240204/kononenko-1925307916.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, белоруссия, олег новицкий, роскосмос