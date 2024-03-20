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Госкомиссия утвердила полет первой женщины-космонавта из Белоруссии - РИА Новости, 20.03.2024
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15:24 20.03.2024 (обновлено: 15:27 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/mks-1934488299.html
Госкомиссия утвердила полет первой женщины-космонавта из Белоруссии
Госкомиссия утвердила полет первой женщины-космонавта из Белоруссии - РИА Новости, 20.03.2024
Госкомиссия утвердила полет первой женщины-космонавта из Белоруссии
Госкомиссия на космодроме Байконур разрешила полёт россиянина Олега Новицкого, белоруски Марины Василевской и американки Трейси Дайсон к Международной... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T15:24
2024-03-20T15:27
космос - риа наука
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БАЙКОНУР (Казахстан), 20 мар - РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур разрешила полёт россиянина Олега Новицкого, белоруски Марины Василевской и американки Трейси Дайсон к Международной космической станции на корабле "Союз МС-25" 21 марта, сообщил журналистам представитель "Роскосмоса". "Госкомиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля "Союз МС-25", - сказал он. Василевская должна стать первой в истории независимой Белоруссии женщиной-космонавтом. В дублирующем экипаже россиянин Иван Вагнер, белоруска Анастасия Ленкова и американский астронавт Дональд Петтит. Старт ракеты намечен на 21 марта. Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25". Полёт корабля к МКС пройдёт по сверхкороткой двухвитковой схеме и займёт 3 часа 19 минут. Запуск корабля будет посвящён 90-летию со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина, соответствующий плакат наклеили на головной обтекатель ракеты.
https://ria.ru/20240319/lukashenko-1934229102.html
https://ria.ru/20240204/kononenko-1925307916.html
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космос - риа наука, белоруссия, олег новицкий, роскосмос
Космос - РИА Наука, Белоруссия, Олег Новицкий, Роскосмос
Госкомиссия утвердила полет первой женщины-космонавта из Белоруссии

Госкомиссия утвердила экипаж МКС с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБелорусский космонавт Марина Василевская
Белорусский космонавт Марина Василевская - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Белорусский космонавт Марина Василевская. Архивное фото
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БАЙКОНУР (Казахстан), 20 мар - РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур разрешила полёт россиянина Олега Новицкого, белоруски Марины Василевской и американки Трейси Дайсон к Международной космической станции на корабле "Союз МС-25" 21 марта, сообщил журналистам представитель "Роскосмоса".
"Госкомиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля "Союз МС-25", - сказал он. Василевская должна стать первой в истории независимой Белоруссии женщиной-космонавтом.
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В дублирующем экипаже россиянин Иван Вагнер, белоруска Анастасия Ленкова и американский астронавт Дональд Петтит.
Старт ракеты намечен на 21 марта. Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25". Полёт корабля к МКС пройдёт по сверхкороткой двухвитковой схеме и займёт 3 часа 19 минут.
Запуск корабля будет посвящён 90-летию со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина, соответствующий плакат наклеили на головной обтекатель ракеты.
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