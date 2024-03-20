Госкомиссия утвердила полет первой женщины-космонавта из Белоруссии
Госкомиссия утвердила экипаж МКС с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии
Белорусский космонавт Марина Василевская. Архивное фото
БАЙКОНУР (Казахстан), 20 мар - РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур разрешила полёт россиянина Олега Новицкого, белоруски Марины Василевской и американки Трейси Дайсон к Международной космической станции на корабле "Союз МС-25" 21 марта, сообщил журналистам представитель "Роскосмоса".
"Госкомиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля "Союз МС-25", - сказал он. Василевская должна стать первой в истории независимой Белоруссии женщиной-космонавтом.
В дублирующем экипаже россиянин Иван Вагнер, белоруска Анастасия Ленкова и американский астронавт Дональд Петтит.
Старт ракеты намечен на 21 марта. Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25". Полёт корабля к МКС пройдёт по сверхкороткой двухвитковой схеме и займёт 3 часа 19 минут.
Запуск корабля будет посвящён 90-летию со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина, соответствующий плакат наклеили на головной обтекатель ракеты.