https://ria.ru/20240320/mir-1934452199.html

МИД прокомментировал сообщение о прекращении работы карт "Мир" в Армении

МИД прокомментировал сообщение о прекращении работы карт "Мир" в Армении - РИА Новости, 20.03.2024

МИД прокомментировал сообщение о прекращении работы карт "Мир" в Армении

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона видела сообщения о прекращении работы карт "Мир" в Армении, они требуют... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T13:25

2024-03-20T13:25

2024-03-20T13:26

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона видела сообщения о прекращении работы карт "Мир" в Армении, они требуют дополнительного уточнения.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что с 30 марта этого года карты российской платежной системы "Мир" перестанут работать в банкоматах большинства банков Армении."Да, мы видели эти сообщения и видели соответствующие разъяснения армянской стороны, это требует дополнительного уточнения, чем наши ведомства сейчас и занимаются. Ведомства профильные и в целом правительство", - сказала она в ходе брифинга в Москве.

https://ria.ru/20240320/platezhi-1934413520.html

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