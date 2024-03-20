https://ria.ru/20240320/mir-1934452199.html
МИД прокомментировал сообщение о прекращении работы карт "Мир" в Армении
МИД прокомментировал сообщение о прекращении работы карт "Мир" в Армении - РИА Новости, 20.03.2024
МИД прокомментировал сообщение о прекращении работы карт "Мир" в Армении
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона видела сообщения о прекращении работы карт "Мир" в Армении, они требуют... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:25
2024-03-20T13:25
2024-03-20T13:26
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона видела сообщения о прекращении работы карт "Мир" в Армении, они требуют дополнительного уточнения.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что с 30 марта этого года карты российской платежной системы "Мир" перестанут работать в банкоматах большинства банков Армении."Да, мы видели эти сообщения и видели соответствующие разъяснения армянской стороны, это требует дополнительного уточнения, чем наши ведомства сейчас и занимаются. Ведомства профильные и в целом правительство", - сказала она в ходе брифинга в Москве.
https://ria.ru/20240320/platezhi-1934413520.html
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В мире, Армения, Россия, Москва, Мария Захарова
МИД прокомментировал сообщение о прекращении работы карт "Мир" в Армении
МИД России: данные о прекращении работы карт "Мир" в Армении требуют уточнения