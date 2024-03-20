https://ria.ru/20240320/migranty-1934511385.html

В Молдавии мужчину задержали по делу о нелегальной миграции с Украины

В Молдавии мужчину задержали по делу о нелегальной миграции с Украины - РИА Новости, 20.03.2024

В Молдавии мужчину задержали по делу о нелегальной миграции с Украины

Гражданина Молдавии задержали по делу об организации нелегальной миграции с Украины, сообщили в среду в молдавской пограничной полиции. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T16:26

2024-03-20T16:26

2024-03-20T16:26

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КИШИНЕВ, 20 мар – РИА Новости. Гражданина Молдавии задержали по делу об организации нелегальной миграции с Украины, сообщили в среду в молдавской пограничной полиции. "В рамках скоординированного взаимодействия специализированных структур Пограничной полиции в Гагаузии проведены домашние обыски по делу об организации нелегальной миграции, 38-летнего гражданина Молдовы задержали на 72 часа, в том числе конфисковали его автомобиль", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте пограничной полиции. Поясняется, что в результате обысков были обнаружены и изъяты явные доказательства преступления, в том числе транспортное средство, используемое для перевозки мигрантов, устройства мобильной связи, носители данных и другие соответствующие доказательства. В погранполиции пояснили, что в настоящее время расследование по этому делу продолжается с целью установления всех фигурантов и обстоятельств.

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