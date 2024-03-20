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В Молдавии мужчину задержали по делу о нелегальной миграции с Украины
В Молдавии мужчину задержали по делу о нелегальной миграции с Украины - РИА Новости, 20.03.2024
В Молдавии мужчину задержали по делу о нелегальной миграции с Украины
Гражданина Молдавии задержали по делу об организации нелегальной миграции с Украины, сообщили в среду в молдавской пограничной полиции. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:26
2024-03-20T16:26
2024-03-20T16:26
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КИШИНЕВ, 20 мар – РИА Новости. Гражданина Молдавии задержали по делу об организации нелегальной миграции с Украины, сообщили в среду в молдавской пограничной полиции. "В рамках скоординированного взаимодействия специализированных структур Пограничной полиции в Гагаузии проведены домашние обыски по делу об организации нелегальной миграции, 38-летнего гражданина Молдовы задержали на 72 часа, в том числе конфисковали его автомобиль", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте пограничной полиции. Поясняется, что в результате обысков были обнаружены и изъяты явные доказательства преступления, в том числе транспортное средство, используемое для перевозки мигрантов, устройства мобильной связи, носители данных и другие соответствующие доказательства. В погранполиции пояснили, что в настоящее время расследование по этому делу продолжается с целью установления всех фигурантов и обстоятельств.
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в мире, украина, молдавия
В мире, Украина, Молдавия
В Молдавии мужчину задержали по делу о нелегальной миграции с Украины
Погранполиция Молдавии задержала мужчину по делу о перевозке нелегалов с Украины