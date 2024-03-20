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СМИ: в Лондоне расследуют попытку подсмотреть медзаписи Кейт Миддлтон - РИА Новости, 20.03.2024
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02:34 20.03.2024 (обновлено: 13:42 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/middlton-1934366127.html
СМИ: в Лондоне расследуют попытку подсмотреть медзаписи Кейт Миддлтон
СМИ: в Лондоне расследуют попытку подсмотреть медзаписи Кейт Миддлтон - РИА Новости, 20.03.2024
СМИ: в Лондоне расследуют попытку подсмотреть медзаписи Кейт Миддлтон
Лондонская больница, в которой проходила лечение принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, начала расследование в связи с тем, что ее сотрудники пытались получить... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T02:34
2024-03-20T13:42
в мире
кейт миддлтон
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Лондонская больница, в которой проходила лечение принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, начала расследование в связи с тем, что ее сотрудники пытались получить доступ к личным медицинским записям принцессы, диагноз которой так и не был озвучен, сообщает издание Mirror со ссылкой на источники. "Старшие руководители больницы связались с Кенсингтонским дворцом сразу после того, как инцидент был доведен до их сведения, и заверили дворец, что будет проведено полное расследование. Весь медицинский персонал был крайне шокирован из-за обвинений и был очень уязвлен тем, что коллега, которому доверяют, мог якобы нести ответственность за такое нарушение доверия и этики", - пишет издание. По данным источников газеты, по крайней мере один сотрудник больницы был пойман при попытке получить доступ к записям принцессы. Отмечается, что доступ любого сотрудника национальной службы здравоохранения или частного медицинского учреждения к медицинским записям пациента без согласия контролера данных организации является уголовным преступлением. Столичная полиция не подтвердила, была ли она проинформирована о каких-либо обвинениях. Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте уточнялось, что принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной". Все запланированные мероприятия с участием Кейт Миддлтон были отложены, по совету медицинских специалистов она, как сообщалось, вероятнее всего, должна вернуться к исполнению королевских обязанностей не раньше Пасхи. 10 марта супруга наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон поблагодарила всех за поддержку и теплые пожелания на протяжении последних двух месяцев.
https://ria.ru/20240314/middlton-1933023370.html
https://ria.ru/20240313/foto-1932794265.html
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в мире, кейт миддлтон
В мире, Кейт Миддлтон
СМИ: в Лондоне расследуют попытку подсмотреть медзаписи Кейт Миддлтон

Mirror: больница в Лондоне изучает попытку подсмотреть медзаписи Кейт Миддлтон

© AP Photo / Daniel LealГерцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Daniel Leal
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Лондонская больница, в которой проходила лечение принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, начала расследование в связи с тем, что ее сотрудники пытались получить доступ к личным медицинским записям принцессы, диагноз которой так и не был озвучен, сообщает издание Mirror со ссылкой на источники.
«
"Старшие руководители больницы связались с Кенсингтонским дворцом сразу после того, как инцидент был доведен до их сведения, и заверили дворец, что будет проведено полное расследование. Весь медицинский персонал был крайне шокирован из-за обвинений и был очень уязвлен тем, что коллега, которому доверяют, мог якобы нести ответственность за такое нарушение доверия и этики", - пишет издание.
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По данным источников газеты, по крайней мере один сотрудник больницы был пойман при попытке получить доступ к записям принцессы.
Отмечается, что доступ любого сотрудника национальной службы здравоохранения или частного медицинского учреждения к медицинским записям пациента без согласия контролера данных организации является уголовным преступлением. Столичная полиция не подтвердила, была ли она проинформирована о каких-либо обвинениях.
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Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте уточнялось, что принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной".
Все запланированные мероприятия с участием Кейт Миддлтон были отложены, по совету медицинских специалистов она, как сообщалось, вероятнее всего, должна вернуться к исполнению королевских обязанностей не раньше Пасхи. 10 марта супруга наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон поблагодарила всех за поддержку и теплые пожелания на протяжении последних двух месяцев.
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