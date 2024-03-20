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Французских военных на Украине будет несложно уничтожить, заявил Медведев
Французских военных на Украине будет несложно уничтожить, заявил Медведев - РИА Новости, 20.03.2024
Французских военных на Украине будет несложно уничтожить, заявил Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале заявил, что было бы неплохо, если бы Франция отправила на Украину пару своих полков, российский... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T10:46
2024-03-20T10:46
2024-03-20T10:46
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале заявил, что было бы неплохо, если бы Франция отправила на Украину пару своих полков, российский политик пояснил, что их будет трудно спрятать, поэтому их уничтожение будет несложной, но сверхважной задачей."Вообще-то для пользы дела было бы неплохо, чтобы неугомонные французы отправили пару полков в Бандерляндию. Такое количество военнослужащих спрятать весьма проблематично, а, стало быть, вопрос их планомерного уничтожения будет не самой сложной, но сверхважной задачей", - написал Медведев.Медведев пояснил, что скрыть массовую гибель французских профессиональных военнослужащих будет невозможно."Причем тут уже не отбрешешься ссылками на то, что, мол, наемники сами выбирают свою судьбу и распоряжаются правом на жизнь", - подчеркнул Медведев.
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украина, дмитрий медведев, россия, франция, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Медведев, Россия, Франция, В мире
Французских военных на Украине будет несложно уничтожить, заявил Медведев
Зампредседателя Совбеза: военных Франции будет несложно уничтожить на Украине