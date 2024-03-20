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Путин отметил мужество и героизм доверенных лиц, работавших в приграничье - РИА Новости, 20.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:39 20.03.2024 (обновлено: 12:42 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/litsa-1934440231.html
Путин отметил мужество и героизм доверенных лиц, работавших в приграничье
Путин отметил мужество и героизм доверенных лиц, работавших в приграничье - РИА Новости, 20.03.2024
Путин отметил мужество и героизм доверенных лиц, работавших в приграничье
Работа доверенных лиц на приграничных территориях требовала мужества и личного героизма, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:39
2024-03-20T12:42
выборы президента россии — 2024
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Работа доверенных лиц на приграничных территориях требовала мужества и личного героизма, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами."Многие из вас работали в очень сложных условиях, и на приграничных наших территориях, где неонацисты обстреливают и мирные города и гражданскую инфраструктуру, в Донбассе, в Новороссии, это требовало особого характера, мужества, я бы не побоялся этого слова, личного героизма. Большое вам спасибо", - сказал Путин.
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владимир путин, россия, политика, донецкая народная республика, луганская народная республика
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Россия, Политика, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Путин отметил мужество и героизм доверенных лиц, работавших в приграничье

Путин: работа доверенных лиц в приграничных регионах требовала мужества

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Работа доверенных лиц на приграничных территориях требовала мужества и личного героизма, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.
"Многие из вас работали в очень сложных условиях, и на приграничных наших территориях, где неонацисты обстреливают и мирные города и гражданскую инфраструктуру, в Донбассе, в Новороссии, это требовало особого характера, мужества, я бы не побоялся этого слова, личного героизма. Большое вам спасибо", - сказал Путин.
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Выборы президента России — 2024Владимир ПутинРоссияПолитикаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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