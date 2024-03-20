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Путин отметил мужество и героизм доверенных лиц, работавших в приграничье

Путин отметил мужество и героизм доверенных лиц, работавших в приграничье - РИА Новости, 20.03.2024

Путин отметил мужество и героизм доверенных лиц, работавших в приграничье

Работа доверенных лиц на приграничных территориях требовала мужества и личного героизма, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T12:39

2024-03-20T12:39

2024-03-20T12:42

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Работа доверенных лиц на приграничных территориях требовала мужества и личного героизма, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами."Многие из вас работали в очень сложных условиях, и на приграничных наших территориях, где неонацисты обстреливают и мирные города и гражданскую инфраструктуру, в Донбассе, в Новороссии, это требовало особого характера, мужества, я бы не побоялся этого слова, личного героизма. Большое вам спасибо", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, политика, донецкая народная республика, луганская народная республика