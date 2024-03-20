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Ле Пен оценила механизм по возможному ограничению импорта с Украины в ЕС - РИА Новости, 20.03.2024
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12:37 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/lepen-1934439210.html
Ле Пен оценила механизм по возможному ограничению импорта с Украины в ЕС
Ле Пен оценила механизм по возможному ограничению импорта с Украины в ЕС - РИА Новости, 20.03.2024
Ле Пен оценила механизм по возможному ограничению импорта с Украины в ЕС
Согласованный ЕС защитный механизм по возможному ограничению импорта украинской сельхозпродукции в ЕС – это надувательство, так как существующий объем импорта... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:37
2024-03-20T12:37
экономика
украина
марин ле пен
европарламент
евросоюз
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ПАРИЖ, 20 мар – РИА Новости. Согласованный ЕС защитный механизм по возможному ограничению импорта украинской сельхозпродукции в ЕС – это надувательство, так как существующий объем импорта уже губителен для европейских фермеров, считает лидер фракции "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен в эфире радиостанции France Inter.&quot;Это не уступки фермерам. Это надувательство, реальность такова, что они ввели эти пороги на основе тех лет, когда импорт был настолько огромен, как никогда ранее. Если мы сохраним уровень импорта, как в предыдущие два года, наши фермеры просто погибнут, а вся сельскохозяйственная отрасль рухнет&quot;, - сказала она.В среду совет ЕС и Европарламент согласовали новое предложение о продлении на один год до 5 июня 2025 года беспошлинного импорта товаров с Украины, в которое добавили дополнительные ограничения и возможность экстренного прекращения ввоза в ЕС ряда сельхозпродукции, включая мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукурузу, крупы и мед. Защитный механизм предполагает, в частности, введение пошлин на определенные категории импортируемых с Украины товаров, если их объемы превысят средние показатели импорта по состоянию на 2022-2023 годы. В ЕС в последние месяцы обострились протесты аграриев. В 2023 году протесты распространились на многие страны, а к концу года охватили 12 государств. Кроме "зелёной" повестки, фермеры протестуют против низких цен на свою продукцию из-за ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, а также недостаточных мер господдержки.
https://ria.ru/20240320/frantsuzy-1934345895.html
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экономика, украина, марин ле пен, европарламент, евросоюз
Экономика, Украина, Марин Ле Пен, Европарламент, Евросоюз
Ле Пен оценила механизм по возможному ограничению импорта с Украины в ЕС

Ле Пен назвала механизм по ограничению импорта с Украины надувательством

© AP Photo / Michel EulerМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Michel Euler
Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 мар – РИА Новости. Согласованный ЕС защитный механизм по возможному ограничению импорта украинской сельхозпродукции в ЕС – это надувательство, так как существующий объем импорта уже губителен для европейских фермеров, считает лидер фракции "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен в эфире радиостанции France Inter.
«

"Это не уступки фермерам. Это надувательство, реальность такова, что они ввели эти пороги на основе тех лет, когда импорт был настолько огромен, как никогда ранее. Если мы сохраним уровень импорта, как в предыдущие два года, наши фермеры просто погибнут, а вся сельскохозяйственная отрасль рухнет", - сказала она.

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В среду совет ЕС и Европарламент согласовали новое предложение о продлении на один год до 5 июня 2025 года беспошлинного импорта товаров с Украины, в которое добавили дополнительные ограничения и возможность экстренного прекращения ввоза в ЕС ряда сельхозпродукции, включая мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукурузу, крупы и мед.
Защитный механизм предполагает, в частности, введение пошлин на определенные категории импортируемых с Украины товаров, если их объемы превысят средние показатели импорта по состоянию на 2022-2023 годы.
В ЕС в последние месяцы обострились протесты аграриев. В 2023 году протесты распространились на многие страны, а к концу года охватили 12 государств. Кроме "зелёной" повестки, фермеры протестуют против низких цен на свою продукцию из-за ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, а также недостаточных мер господдержки.
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