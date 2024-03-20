Рейтинг@Mail.ru
Лавров 21 марта проведет переговоры с главой МИД Сербии - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 20.03.2024 (обновлено: 11:34 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/lavrov-1934416536.html
Лавров 21 марта проведет переговоры с главой МИД Сербии
Лавров 21 марта проведет переговоры с главой МИД Сербии - РИА Новости, 20.03.2024
Лавров 21 марта проведет переговоры с главой МИД Сербии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 21 марта проведет в Москве переговоры с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T11:29
2024-03-20T11:34
сербия
россия
мария захарова
сергей лавров
ивица дачич
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид сербии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914678343_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_34b679a75e5a1b1b189f7406a9745cb8.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 21 марта проведет в Москве переговоры с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Завтра, 21 марта, запланированы переговоры с сербским коллегой. Мы чуть позже опубликуем более подробный материал на этот счет", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20240316/vuchich-1933513089.html
сербия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914678343_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_8fc897d65caf0db185ff5ed71ed03a5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сербия, россия, мария захарова, сергей лавров, ивица дачич, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид сербии
Сербия, Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров, Ивица Дачич, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Сербии
Лавров 21 марта проведет переговоры с главой МИД Сербии

МИД анонсировал переговоры Лаврова с сербским коллегой Дачичем 21 марта в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 21 марта проведет в Москве переговоры с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Завтра, 21 марта, запланированы переговоры с сербским коллегой. Мы чуть позже опубликуем более подробный материал на этот счет", - сказала Захарова на брифинге.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
"У Запада есть два сценария". Вучич сделал заявление о России
16 марта, 16:29
 
СербияРоссияМария ЗахароваСергей ЛавровИвица ДачичПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД Сербии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала