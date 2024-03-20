https://ria.ru/20240320/lavrov-1934416536.html
Лавров 21 марта проведет переговоры с главой МИД Сербии
Лавров 21 марта проведет переговоры с главой МИД Сербии - РИА Новости, 20.03.2024
Лавров 21 марта проведет переговоры с главой МИД Сербии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 21 марта проведет в Москве переговоры с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T11:29
2024-03-20T11:29
2024-03-20T11:34
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 21 марта проведет в Москве переговоры с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Завтра, 21 марта, запланированы переговоры с сербским коллегой. Мы чуть позже опубликуем более подробный материал на этот счет", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20240316/vuchich-1933513089.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сербия, россия, мария захарова, сергей лавров, ивица дачич, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид сербии
Сербия, Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров, Ивица Дачич, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Сербии
Лавров 21 марта проведет переговоры с главой МИД Сербии
МИД анонсировал переговоры Лаврова с сербским коллегой Дачичем 21 марта в Москве