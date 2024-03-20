https://ria.ru/20240320/lavrov-1934416536.html

Лавров 21 марта проведет переговоры с главой МИД Сербии

Лавров 21 марта проведет переговоры с главой МИД Сербии - РИА Новости, 20.03.2024

Лавров 21 марта проведет переговоры с главой МИД Сербии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 21 марта проведет в Москве переговоры с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T11:29

2024-03-20T11:29

2024-03-20T11:34

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мид сербии

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 21 марта проведет в Москве переговоры с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Завтра, 21 марта, запланированы переговоры с сербским коллегой. Мы чуть позже опубликуем более подробный материал на этот счет", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20240316/vuchich-1933513089.html

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Кирилл Волков

сербия, россия, мария захарова, сергей лавров, ивица дачич, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид сербии