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Антонов обвинил США в попытках принудить Латинскую Америку к помощи Украине
Антонов обвинил США в попытках принудить Латинскую Америку к помощи Украине - РИА Новости, 20.03.2024
Антонов обвинил США в попытках принудить Латинскую Америку к помощи Украине
Посол РФ в США Анатолий Антонов обвинил американскую администрацию в попытке принудить латиноамериканские страны к поставкам оружия Украине и призвал не... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T04:15
2024-03-20T04:15
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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов обвинил американскую администрацию в попытке принудить латиноамериканские страны к поставкам оружия Украине и призвал не рассматривать регион как собственный "задний двор". "Очевидно, что Вашингтон пытается "перетянуть" нейтральный Глобальный Юг на свою сторону и вовлечь латиноамериканские столицы в свою авантюру по передаче российских вооружений Украине взамен на якобы "более передовую" американскую ПВН (продукцию военного назначения)", - сказал Антонов журналистам. Он отреагировал на соответствующее заявление главы Южного командования Пентагона Лоры Ричардсон. По ее словам, США убеждают девять латиноамериканских стран передать Украине имеющиеся у них вооружения российского производства. "Призываем администрацию прекратить рассматривать государства Латинской Америки и Карибского бассейна как собственный "задний двор". США пора смириться, что регион принимает самостоятельные решения, в том числе - относительно укрепления взаимовыгодных связей с Россией", - сказал Антонов.
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сша, украина, россия, в мире, анатолий антонов, министерство обороны сша
США, Украина, Россия, В мире, Анатолий Антонов, Министерство обороны США
Антонов обвинил США в попытках принудить Латинскую Америку к помощи Украине
Антонов: США пытаются вовлечь Латинскую Америку в поставки оружия Украине