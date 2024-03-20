https://ria.ru/20240320/latinskaya_amerika-1934369266.html

Антонов обвинил США в попытках принудить Латинскую Америку к помощи Украине

Антонов обвинил США в попытках принудить Латинскую Америку к помощи Украине - РИА Новости, 20.03.2024

Антонов обвинил США в попытках принудить Латинскую Америку к помощи Украине

Посол РФ в США Анатолий Антонов обвинил американскую администрацию в попытке принудить латиноамериканские страны к поставкам оружия Украине и призвал не... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T04:15

2024-03-20T04:15

2024-03-20T04:15

сша

украина

россия

в мире

анатолий антонов

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886261071_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_519a25632e06a5c53ee98405978ee042.jpg

ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов обвинил американскую администрацию в попытке принудить латиноамериканские страны к поставкам оружия Украине и призвал не рассматривать регион как собственный "задний двор". "Очевидно, что Вашингтон пытается "перетянуть" нейтральный Глобальный Юг на свою сторону и вовлечь латиноамериканские столицы в свою авантюру по передаче российских вооружений Украине взамен на якобы "более передовую" американскую ПВН (продукцию военного назначения)", - сказал Антонов журналистам. Он отреагировал на соответствующее заявление главы Южного командования Пентагона Лоры Ричардсон. По ее словам, США убеждают девять латиноамериканских стран передать Украине имеющиеся у них вооружения российского производства. "Призываем администрацию прекратить рассматривать государства Латинской Америки и Карибского бассейна как собственный "задний двор". США пора смириться, что регион принимает самостоятельные решения, в том числе - относительно укрепления взаимовыгодных связей с Россией", - сказал Антонов.

https://ria.ru/20240217/ekvador-1927897311.html

https://ria.ru/20240114/braziliya-1921240491.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, россия, в мире, анатолий антонов, министерство обороны сша