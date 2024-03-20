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Антонов обвинил США в попытках принудить Латинскую Америку к помощи Украине - РИА Новости, 20.03.2024
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04:15 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/latinskaya_amerika-1934369266.html
Антонов обвинил США в попытках принудить Латинскую Америку к помощи Украине
Антонов обвинил США в попытках принудить Латинскую Америку к помощи Украине - РИА Новости, 20.03.2024
Антонов обвинил США в попытках принудить Латинскую Америку к помощи Украине
Посол РФ в США Анатолий Антонов обвинил американскую администрацию в попытке принудить латиноамериканские страны к поставкам оружия Украине и призвал не... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T04:15
2024-03-20T04:15
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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов обвинил американскую администрацию в попытке принудить латиноамериканские страны к поставкам оружия Украине и призвал не рассматривать регион как собственный "задний двор". "Очевидно, что Вашингтон пытается "перетянуть" нейтральный Глобальный Юг на свою сторону и вовлечь латиноамериканские столицы в свою авантюру по передаче российских вооружений Украине взамен на якобы "более передовую" американскую ПВН (продукцию военного назначения)", - сказал Антонов журналистам. Он отреагировал на соответствующее заявление главы Южного командования Пентагона Лоры Ричардсон. По ее словам, США убеждают девять латиноамериканских стран передать Украине имеющиеся у них вооружения российского производства. "Призываем администрацию прекратить рассматривать государства Латинской Америки и Карибского бассейна как собственный "задний двор". США пора смириться, что регион принимает самостоятельные решения, в том числе - относительно укрепления взаимовыгодных связей с Россией", - сказал Антонов.
https://ria.ru/20240217/ekvador-1927897311.html
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сша, украина, россия, в мире, анатолий антонов, министерство обороны сша
США, Украина, Россия, В мире, Анатолий Антонов, Министерство обороны США
Антонов обвинил США в попытках принудить Латинскую Америку к помощи Украине

Антонов: США пытаются вовлечь Латинскую Америку в поставки оружия Украине

© Фото : Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Фото : Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов обвинил американскую администрацию в попытке принудить латиноамериканские страны к поставкам оружия Украине и призвал не рассматривать регион как собственный "задний двор".
«
"Очевидно, что Вашингтон пытается "перетянуть" нейтральный Глобальный Юг на свою сторону и вовлечь латиноамериканские столицы в свою авантюру по передаче российских вооружений Украине взамен на якобы "более передовую" американскую ПВН (продукцию военного назначения)", - сказал Антонов журналистам.
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17 февраля, 00:17
Он отреагировал на соответствующее заявление главы Южного командования Пентагона Лоры Ричардсон. По ее словам, США убеждают девять латиноамериканских стран передать Украине имеющиеся у них вооружения российского производства.
"Призываем администрацию прекратить рассматривать государства Латинской Америки и Карибского бассейна как собственный "задний двор". США пора смириться, что регион принимает самостоятельные решения, в том числе - относительно укрепления взаимовыгодных связей с Россией", - сказал Антонов.
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СШАУкраинаРоссияВ миреАнатолий АнтоновМинистерство обороны США
 
 
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