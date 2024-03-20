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Электроснабжение в Курске полностью восстановили - РИА Новости, 20.03.2024
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00:36 20.03.2024 (обновлено: 00:45 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/kursk-1934360818.html
Электроснабжение в Курске полностью восстановили
Электроснабжение в Курске полностью восстановили - РИА Новости, 20.03.2024
Электроснабжение в Курске полностью восстановили
Электроснабжение в Курске полностью восстановлено, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T00:36
2024-03-20T00:45
курск
роман старовойт
курская область
происшествия
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Электроснабжение в Курске полностью восстановлено, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.Вечером во вторник глава региона объявил о ракетной опасности и призвал жителей укрыться, в небе над областью работала система ПВО. Позже Старовойт сообщил о временных перебоях с электроснабжением в Курске."Электроснабжение в Курске полностью восстановлено. Благодарю ремонтные бригады за оперативность", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
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курск, роман старовойт, курская область, происшествия
Курск, Роман Старовойт, Курская область, Происшествия
Электроснабжение в Курске полностью восстановили

Губернатор Старовойт: электроснабжение в Курске полностью восстановлено

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Электроснабжение в Курске полностью восстановлено, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Вечером во вторник глава региона объявил о ракетной опасности и призвал жителей укрыться, в небе над областью работала система ПВО. Позже Старовойт сообщил о временных перебоях с электроснабжением в Курске.
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"Электроснабжение в Курске полностью восстановлено. Благодарю ремонтные бригады за оперативность", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
 
КурскРоман СтаровойтКурская областьПроисшествия
 
 
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