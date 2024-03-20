https://ria.ru/20240320/kursk-1934360818.html

Электроснабжение в Курске полностью восстановили

Электроснабжение в Курске полностью восстановили - РИА Новости, 20.03.2024

Электроснабжение в Курске полностью восстановили

Электроснабжение в Курске полностью восстановлено, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T00:36

2024-03-20T00:36

2024-03-20T00:45

курск

роман старовойт

курская область

происшествия

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Электроснабжение в Курске полностью восстановлено, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.Вечером во вторник глава региона объявил о ракетной опасности и призвал жителей укрыться, в небе над областью работала система ПВО. Позже Старовойт сообщил о временных перебоях с электроснабжением в Курске."Электроснабжение в Курске полностью восстановлено. Благодарю ремонтные бригады за оперативность", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240305/berlin-1931173374.html

курск

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курск, роман старовойт, курская область, происшествия