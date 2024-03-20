https://ria.ru/20240320/kursk-1934360818.html
Электроснабжение в Курске полностью восстановили
Электроснабжение в Курске полностью восстановили - РИА Новости, 20.03.2024
Электроснабжение в Курске полностью восстановили
Электроснабжение в Курске полностью восстановлено, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T00:36
2024-03-20T00:36
2024-03-20T00:45
курск
роман старовойт
курская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852580269_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_f0288e586233456452c343b77e966d27.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Электроснабжение в Курске полностью восстановлено, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.Вечером во вторник глава региона объявил о ракетной опасности и призвал жителей укрыться, в небе над областью работала система ПВО. Позже Старовойт сообщил о временных перебоях с электроснабжением в Курске."Электроснабжение в Курске полностью восстановлено. Благодарю ремонтные бригады за оперативность", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240305/berlin-1931173374.html
курск
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852580269_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_c03ca659cdb2b25d47849b6e19da11ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курск, роман старовойт, курская область, происшествия
Курск, Роман Старовойт, Курская область, Происшествия
Электроснабжение в Курске полностью восстановили
Губернатор Старовойт: электроснабжение в Курске полностью восстановлено