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ВС России полностью зачистили Козинку от остатков украинских боевиков - РИА Новости, 20.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 20.03.2024 (обновлено: 16:51 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/kozinka-1934485789.html
ВС России полностью зачистили Козинку от остатков украинских боевиков
ВС России полностью зачистили Козинку от остатков украинских боевиков - РИА Новости, 20.03.2024
ВС России полностью зачистили Козинку от остатков украинских боевиков
Вооруженные силы полностью зачистили село Козинка Белгородской области от диверсантов, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T15:17
2024-03-20T16:51
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
белгородская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
мт-12 "рапира"
киев
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Вооруженные силы полностью зачистили село Козинка Белгородской области от диверсантов, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."На Белгородском направлении российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских боевиков населенный пункт Козинка и продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию", — говорится в публикации.Противник потерял под ударами авиации и огнем артиллерии до 650 боевиков, две боевые бронированные машины и две РСЗО Vampire чешского производства.Военное ведомство рассказало о попытке украинских диверсантов прорваться в Козинку в конце прошлой недели. Российские военные пресекли все атаки противника.Ситуация на фронтахЮжная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, а также отразила одну контратаку ВСУ. Киев потерял до 420 военных, танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.Бойцы Центральной группировки войск улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении и отбили семь контратак штурмовых групп противника. Украинская армия потеряла на этом участке до 395 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Акация" и противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".В свою очередь, Восточная группировка войск продвинулась на Южнодонецком направлении, уничтожив до 110 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, три пикапа, две самоходные артиллерийские установки Krab и САУ "Гвоздика"Улучшила положение и Западная группировка войск на Купянском направлении. Кроме того, военные отразили две контратаки штурмовых групп. Всего ВСУ потеряли на этом участке боевых действий до 85 военных, три автомобиля и артиллерийскую систему М777.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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россия
белгородская область
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россия, безопасность, белгородская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, мт-12 "рапира", киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, МТ-12 "Рапира", Киев
ВС России полностью зачистили Козинку от остатков украинских боевиков

МО: ВС РФ полностью зачистили белгородское село Козинка от остатков боевиков

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Вооруженные силы полностью зачистили село Козинка Белгородской области от диверсантов, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
"На Белгородском направлении российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских боевиков населенный пункт Козинка и продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию", — говорится в публикации.
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12 марта, 18:55
Противник потерял под ударами авиации и огнем артиллерии до 650 боевиков, две боевые бронированные машины и две РСЗО Vampire чешского производства.
Военное ведомство рассказало о попытке украинских диверсантов прорваться в Козинку в конце прошлой недели. Российские военные пресекли все атаки противника.
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Ситуация на фронтах

Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, а также отразила одну контратаку ВСУ. Киев потерял до 420 военных, танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.
Бойцы Центральной группировки войск улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении и отбили семь контратак штурмовых групп противника. Украинская армия потеряла на этом участке до 395 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Акация" и противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".
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Украине предложено капитулировать
14 марта, 16:18
В свою очередь, Восточная группировка войск продвинулась на Южнодонецком направлении, уничтожив до 110 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, три пикапа, две самоходные артиллерийские установки Krab и САУ "Гвоздика"
Улучшила положение и Западная группировка войск на Купянском направлении. Кроме того, военные отразили две контратаки штурмовых групп. Всего ВСУ потеряли на этом участке боевых действий до 85 военных, три автомобиля и артиллерийскую систему М777.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМТ-12 "Рапира"Киев
 
 
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