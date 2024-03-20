https://ria.ru/20240320/kozinka-1934485789.html

ВС России полностью зачистили Козинку от остатков украинских боевиков

ВС России полностью зачистили Козинку от остатков украинских боевиков - РИА Новости, 20.03.2024

ВС России полностью зачистили Козинку от остатков украинских боевиков

Вооруженные силы полностью зачистили село Козинка Белгородской области от диверсантов, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T15:17

2024-03-20T15:17

2024-03-20T16:51

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Вооруженные силы полностью зачистили село Козинка Белгородской области от диверсантов, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."На Белгородском направлении российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских боевиков населенный пункт Козинка и продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию", — говорится в публикации.Противник потерял под ударами авиации и огнем артиллерии до 650 боевиков, две боевые бронированные машины и две РСЗО Vampire чешского производства.Военное ведомство рассказало о попытке украинских диверсантов прорваться в Козинку в конце прошлой недели. Российские военные пресекли все атаки противника.Ситуация на фронтахЮжная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, а также отразила одну контратаку ВСУ. Киев потерял до 420 военных, танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.Бойцы Центральной группировки войск улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении и отбили семь контратак штурмовых групп противника. Украинская армия потеряла на этом участке до 395 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Акация" и противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".В свою очередь, Восточная группировка войск продвинулась на Южнодонецком направлении, уничтожив до 110 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, три пикапа, две самоходные артиллерийские установки Krab и САУ "Гвоздика"Улучшила положение и Западная группировка войск на Купянском направлении. Кроме того, военные отразили две контратаки штурмовых групп. Всего ВСУ потеряли на этом участке боевых действий до 85 военных, три автомобиля и артиллерийскую систему М777.

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, белгородская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, мт-12 "рапира", киев