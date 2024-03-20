https://ria.ru/20240320/koshka-1934391672.html

В Красноярске проверяют данные о мужчине, переехавшем на автомобиле кошку

В Красноярске проверяют данные о мужчине, переехавшем на автомобиле кошку - РИА Новости, 20.03.2024

В Красноярске проверяют данные о мужчине, переехавшем на автомобиле кошку

Полиция Красноярска разбирается в инциденте с кошкой, которую, судя по данным в соцсетях, некий мужчина сначала выбросил из багажника автомобиля, а затем, не... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T10:07

2024-03-20T10:07

2024-03-20T10:07

происшествия

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 20 мар - РИА Новости. Полиция Красноярска разбирается в инциденте с кошкой, которую, судя по данным в соцсетях, некий мужчина сначала выбросил из багажника автомобиля, а затем, не заметив, переехал, сообщает краевой главк МВД в Telegram-канале. "В ходе мониторинга сети интернет полицейскими была выявлена публикация о том, что неустановленный мужчина выпустил из багажника автомобиля кошку, затем сел за руль и допустил наезд на животное. Сообщений и заявлений по данному факту в полицию не поступало", - говорится в релизе. Сотрудники полиции данную информацию зарегистрировали. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

https://ria.ru/20240319/shtraf-1934160604.html

красноярск

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярск