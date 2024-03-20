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В Красноярске проверяют данные о мужчине, переехавшем на автомобиле кошку
В Красноярске проверяют данные о мужчине, переехавшем на автомобиле кошку - РИА Новости, 20.03.2024
В Красноярске проверяют данные о мужчине, переехавшем на автомобиле кошку
Полиция Красноярска разбирается в инциденте с кошкой, которую, судя по данным в соцсетях, некий мужчина сначала выбросил из багажника автомобиля, а затем, не... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T10:07
2024-03-20T10:07
2024-03-20T10:07
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 20 мар - РИА Новости. Полиция Красноярска разбирается в инциденте с кошкой, которую, судя по данным в соцсетях, некий мужчина сначала выбросил из багажника автомобиля, а затем, не заметив, переехал, сообщает краевой главк МВД в Telegram-канале. "В ходе мониторинга сети интернет полицейскими была выявлена публикация о том, что неустановленный мужчина выпустил из багажника автомобиля кошку, затем сел за руль и допустил наезд на животное. Сообщений и заявлений по данному факту в полицию не поступало", - говорится в релизе. Сотрудники полиции данную информацию зарегистрировали. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
https://ria.ru/20240319/shtraf-1934160604.html
красноярск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск
В Красноярске проверяют данные о мужчине, переехавшем на автомобиле кошку
В Красноярске проверят данные о мужчине, переехавшем выброшенную из машины кошку