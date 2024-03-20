https://ria.ru/20240320/konkurs-1934531533.html

Гендиректор НТВ рассказал о цели создания конкурса "Первый шаг"

Гендиректор НТВ рассказал о цели создания конкурса "Первый шаг" - РИА Новости, 20.03.2024

Гендиректор НТВ рассказал о цели создания конкурса "Первый шаг"

Генеральный директор НТВ Алексей Земский рассказал РИА Новости, что проводит конкурс "Первый шаг" для привлечения со студенческой скамьи молодых сотрудников. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T17:30

2024-03-20T17:30

2024-03-20T17:30

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

нтв (телеканал)

москва

общество

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Генеральный директор НТВ Алексей Земский рассказал РИА Новости, что проводит конкурс "Первый шаг" для привлечения со студенческой скамьи молодых сотрудников. "В нашей индустрии мы хотим привлекать прям со студенческой скамьи, для этого мы проводим конкурс "Первый шаг"… Мы проводим его уже в пятый раз, и прямо со студенческой скамьи некоторых студентов забирают в разработческие компании, либо в телевизионное образование не только в Москве, а по всей стране", - рассказал гендиректор на едином демодне индустриальных центров компетенций (ИЦК) "Телерадиовещание" и "Издательская деятельность и полиграфия", который проходит на площадке Международной выставки-форума "Россия". Генеральный директор НТВ также рассказал, что телеканалу нужна молодежь, НТВ готов сотрудничать. "Молодежь нужна, и мы готовы сотрудничать… Мы отобрали людей, которые хотят работать на телевидении, их нельзя терять, надо хватать и, где бы они не жили, у нас везде есть телевидение", - добавил Земский. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

https://ria.ru/20240320/tekhnologii-1934484798.html

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выставка-форум "россия", нтв (телеканал), москва, общество