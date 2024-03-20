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Гендиректор НТВ рассказал о цели создания конкурса "Первый шаг" - РИА Новости, 20.03.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
17:30 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/konkurs-1934531533.html
Гендиректор НТВ рассказал о цели создания конкурса "Первый шаг"
Гендиректор НТВ рассказал о цели создания конкурса "Первый шаг" - РИА Новости, 20.03.2024
Гендиректор НТВ рассказал о цели создания конкурса "Первый шаг"
Генеральный директор НТВ Алексей Земский рассказал РИА Новости, что проводит конкурс "Первый шаг" для привлечения со студенческой скамьи молодых сотрудников. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T17:30
2024-03-20T17:30
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
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москва
общество
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Генеральный директор НТВ Алексей Земский рассказал РИА Новости, что проводит конкурс "Первый шаг" для привлечения со студенческой скамьи молодых сотрудников. "В нашей индустрии мы хотим привлекать прям со студенческой скамьи, для этого мы проводим конкурс "Первый шаг"… Мы проводим его уже в пятый раз, и прямо со студенческой скамьи некоторых студентов забирают в разработческие компании, либо в телевизионное образование не только в Москве, а по всей стране", - рассказал гендиректор на едином демодне индустриальных центров компетенций (ИЦК) "Телерадиовещание" и "Издательская деятельность и полиграфия", который проходит на площадке Международной выставки-форума "Россия". Генеральный директор НТВ также рассказал, что телеканалу нужна молодежь, НТВ готов сотрудничать. "Молодежь нужна, и мы готовы сотрудничать… Мы отобрали людей, которые хотят работать на телевидении, их нельзя терять, надо хватать и, где бы они не жили, у нас везде есть телевидение", - добавил Земский. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.
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выставка-форум "россия", нтв (телеканал), москва, общество
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", НТВ (телеканал), Москва, Общество
Гендиректор НТВ рассказал о цели создания конкурса "Первый шаг"

Земский: "Первый шаг" создан для привлечения работников со студенческой скамьи

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкАлексей Земский
Алексей Земский - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Алексей Земский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Генеральный директор НТВ Алексей Земский рассказал РИА Новости, что проводит конкурс "Первый шаг" для привлечения со студенческой скамьи молодых сотрудников.
"В нашей индустрии мы хотим привлекать прям со студенческой скамьи, для этого мы проводим конкурс "Первый шаг"… Мы проводим его уже в пятый раз, и прямо со студенческой скамьи некоторых студентов забирают в разработческие компании, либо в телевизионное образование не только в Москве, а по всей стране", - рассказал гендиректор на едином демодне индустриальных центров компетенций (ИЦК) "Телерадиовещание" и "Издательская деятельность и полиграфия", который проходит на площадке Международной выставки-форума "Россия".
Логотип телеканала НТВ - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
НТВ планирует переехать в новый телекомплекс в 2024 году, заявил Земский
Вчера, 15:11
Генеральный директор НТВ также рассказал, что телеканалу нужна молодежь, НТВ готов сотрудничать.
"Молодежь нужна, и мы готовы сотрудничать… Мы отобрали людей, которые хотят работать на телевидении, их нельзя терять, надо хватать и, где бы они не жили, у нас везде есть телевидение", - добавил Земский.
Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.
Время творить добро: работа международной выставки-форума "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

Церемония старта нового сезона мероприятий Росмолодежь, павильон №55 Дом молодежи

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".

Экскурсия для участников проекта 1000 юных футболистов

На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.

Церемония старта нового сезона мероприятий Росмолодежь, павильон №55 Дом молодежи

Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
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В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.

Творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком

В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

Экскурсия для участников проекта 1000 юных футболистов

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
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Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.

Показ коллекции бренда IMSAY studio на Международной выставке-форуме Россия

Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.

Экскурсия для участников проекта 1000 юных футболистов

Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.

Музыкант Евгений Маргулис

На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.

Открытие Московской недели моды на Международной выставке-форуме Россия

На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
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Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.

Показ коллекции бренда OA.CLTH на Международной выставке-форуме Россия

Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
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Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.

Церемония старта нового сезона мероприятий Росмолодежь

Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.

Открытый всероссийский слет бардовского движения Чтобы наши песни пели, как свои

Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.

Творческая встреча с певцом Денисом Клявером

Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.

Серия мастер-классов от садовых экспертов, павильон С Семья. Работа. Долголетие

В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.

Победительница розыгрыша автомобиля Lada Granta

На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15

На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15

В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15

На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15
 
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