https://ria.ru/20240320/kologrivyy-1934470727.html
На актера Кологривого составили протокол о мелком хулиганстве
На актера Кологривого составили протокол о мелком хулиганстве - РИА Новости, 20.03.2024
На актера Кологривого составили протокол о мелком хулиганстве
Полиция составила на актера Никиту Кологривого административный протокол о мелком хулиганстве после дебоша в баре в Новосибирске, сообщили в областном... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:29
2024-03-20T14:29
2024-03-20T15:27
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НОВОСИБИРСК, 20 мар — РИА Новости. Полиция составила на актера Никиту Кологривого административный протокол о мелком хулиганстве после дебоша в баре в Новосибирске, сообщили в областном управлении МВД."В отношении гражданина, нарушившего общественный порядок, в одном из заведений города Новосибирска, составлен административный протокол по части первой статьи 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство". До решения суда нарушитель помещен в спецприемник", — говорится в заявлении.Как уточнили в управлении судебного департамента по Новосибирской области, Центральный районный суд намерен принять решение о наказании артиста утром в четверг, 21 марта.Ранее в среду корреспондент РИА Новости сообщил, что Кологривого вывели из отдела полиции "Центральный", посадили в "Газель" и увезли.В минувшую субботу актер, наиболее известный по сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте", открыл в Новосибирске кинофестиваль "Семейные традиции", а также встречался с поклонниками.По данным Telegram-канала "Абзац", позднее он устроил дебош в одном из ресторанов, приставал к официантке и пытался устроить драку.
https://ria.ru/20240204/kologrivyy-1925314927.html
https://ria.ru/20240126/akter-1923663706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, новосибирская область, никита кологривый, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Культура, Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Никита Кологривый, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На актера Кологривого составили протокол о мелком хулиганстве
На Кологривого составили протокол за дебош в баре и отправили в спецприемник
НОВОСИБИРСК, 20 мар — РИА Новости. Полиция составила на актера Никиту Кологривого административный протокол о мелком хулиганстве после дебоша в баре в Новосибирске, сообщили в областном управлении МВД.
"В отношении гражданина, нарушившего общественный порядок, в одном из заведений города Новосибирска, составлен административный протокол по части первой статьи 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство". До решения суда нарушитель помещен в спецприемник", — говорится в заявлении.
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Как уточнили в управлении судебного департамента по Новосибирской области
, Центральный районный суд намерен принять решение о наказании артиста утром в четверг, 21 марта.
Ранее в среду корреспондент РИА Новости сообщил, что Кологривого вывели из отдела полиции "Центральный", посадили в "Газель" и увезли.
В минувшую субботу актер, наиболее известный по сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте", открыл в Новосибирске кинофестиваль "Семейные традиции", а также встречался с поклонниками.
По данным Telegram-канала "Абзац", позднее он устроил дебош в одном из ресторанов, приставал к официантке и пытался устроить драку.
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