https://ria.ru/20240320/kologrivyy-1934390854.html

В Новосибирске проверят сообщение о дебоше актера Кологривого

В Новосибирске проверят сообщение о дебоше актера Кологривого - РИА Новости, 20.03.2024

В Новосибирске проверят сообщение о дебоше актера Кологривого

Полицейские проверяют информацию о дебоше, устроенном, предположительно, актером Никитой Кологривым в Новосибирске, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T09:59

2024-03-20T09:59

2024-03-20T11:25

происшествия

новосибирск

новосибирская область

культура

никита кологривый

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НОВОСИБИРСК, 20 мар — РИА Новости. Полицейские проверяют информацию о дебоше, устроенном, предположительно, актером Никитой Кологривым в Новосибирске, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МВД."В полицию поступило заявление о том, что гражданин грубо нарушал общественный порядок в одном из заведений Новосибирска. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, по окончании которой будет принято решение в установленном законом порядке", — сказала она.По данным Telegram-канала "Абзац", Кологривый проводил выходные в Новосибирске. Утверждается, что он приставал к официантке в одном из ресторанов, после чего пытался подраться с молодыми людьми. Буйное поведение мужчины, похожего на Кологривого, попало на камеры видеонаблюдения заведения.В минувшую субботу артист в Новосибирске открыл кинофестиваль "Семейные традиции", а также встречался с поклонниками.

https://rsport.ria.ru/20240110/mamaev-1920630880.html

https://ria.ru/20240129/izvineniya-1924180085.html

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происшествия, новосибирск, новосибирская область, никита кологривый