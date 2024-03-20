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В Новосибирске проверят сообщение о дебоше актера Кологривого - РИА Новости, 20.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:59 20.03.2024 (обновлено: 11:25 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/kologrivyy-1934390854.html
В Новосибирске проверят сообщение о дебоше актера Кологривого
В Новосибирске проверят сообщение о дебоше актера Кологривого - РИА Новости, 20.03.2024
В Новосибирске проверят сообщение о дебоше актера Кологривого
Полицейские проверяют информацию о дебоше, устроенном, предположительно, актером Никитой Кологривым в Новосибирске, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T09:59
2024-03-20T11:25
происшествия
новосибирск
новосибирская область
культура
никита кологривый
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НОВОСИБИРСК, 20 мар — РИА Новости. Полицейские проверяют информацию о дебоше, устроенном, предположительно, актером Никитой Кологривым в Новосибирске, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МВД."В полицию поступило заявление о том, что гражданин грубо нарушал общественный порядок в одном из заведений Новосибирска. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, по окончании которой будет принято решение в установленном законом порядке", — сказала она.По данным Telegram-канала "Абзац", Кологривый проводил выходные в Новосибирске. Утверждается, что он приставал к официантке в одном из ресторанов, после чего пытался подраться с молодыми людьми. Буйное поведение мужчины, похожего на Кологривого, попало на камеры видеонаблюдения заведения.В минувшую субботу артист в Новосибирске открыл кинофестиваль "Семейные традиции", а также встречался с поклонниками.
https://rsport.ria.ru/20240110/mamaev-1920630880.html
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происшествия, новосибирск, новосибирская область, никита кологривый
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Культура, Никита Кологривый
В Новосибирске проверят сообщение о дебоше актера Кологривого

В Новосибирске проверят сообщение о дебоше, предположительно, актера Кологривого

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияАктер Никита Кологривый в баре в Новосибирске
Актер Никита Кологривый в баре в Новосибирске
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Актер Никита Кологривый в баре в Новосибирске
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 20 мар — РИА Новости. Полицейские проверяют информацию о дебоше, устроенном, предположительно, актером Никитой Кологривым в Новосибирске, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МВД.
"В полицию поступило заявление о том, что гражданин грубо нарушал общественный порядок в одном из заведений Новосибирска. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, по окончании которой будет принято решение в установленном законом порядке", — сказала она.
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По данным Telegram-канала "Абзац", Кологривый проводил выходные в Новосибирске. Утверждается, что он приставал к официантке в одном из ресторанов, после чего пытался подраться с молодыми людьми. Буйное поведение мужчины, похожего на Кологривого, попало на камеры видеонаблюдения заведения.
В минувшую субботу артист в Новосибирске открыл кинофестиваль "Семейные традиции", а также встречался с поклонниками.
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КультураПроисшествияНовосибирскНовосибирская областьНикита Кологривый
 
 
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