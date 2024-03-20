https://ria.ru/20240320/kan-1934443909.html

Защита "крабового короля" не стала комментировать сообщение о его смерти

Защита "крабового короля" не стала комментировать сообщение о его смерти - РИА Новости, 20.03.2024

Защита "крабового короля" не стала комментировать сообщение о его смерти

Защита "крабового короля" Олега Кана решила не комментировать сообщения о его смерти, отметив лишь, что рассчитывает на его оправдание в суде, следует из... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T12:55

2024-03-20T12:55

2024-03-20T12:55

происшествия

владивосток

олег кан

приморский краевой суд

южно-сахалинск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934312082_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_bd65c70e0bda9fe8c38e8f4790211df3.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 20 мар - РИА Новости. Защита "крабового короля" Олега Кана решила не комментировать сообщения о его смерти, отметив лишь, что рассчитывает на его оправдание в суде, следует из комментария адвоката Константина Трапаидзе РИА Новости.Во вторник представитель ответчиков по резонансному иску Генпрокуратуры к рыбопромышленникам Дальнего Востока, в том числе к Кану, заявил в суде о смерти "крабового короля" и в связи с этим попросил закрыть дело.Юрист ссылался на сайт Федеральной нотариальной палаты России, где, как убедилось РИА Новости, действительно есть данные о смерти Олега Кана 14 февраля 2023 года.До этого информация о смерти Кана уже появлялась в СМИ, но защита ее опровергала, называя вбросами."Мы настаиваем на том, что наш подзащитный должен быть оправдан в суде. У нас есть все основания ждать оправдательный приговор, мы с коллегами провели большую работу. Информацию о смерти подзащитного Олега Кана я пока комментировать не могу, но ходатайствовать о прекращении дела по подобным нереабилитирующим обстоятельствам мы не собираемся", - сказал Трапаидзе, представляющий интересы Кана в деле об организации убийства.Первое уголовное дело в отношении Кана по статье об убийстве рассматривает Приморский краевой суд. По версии следствия, в 2010 году бизнесмен организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на его жизнь.По данным правоохранителей, в августе-октябре того же года Кан нашел пока не установленного следствием исполнителя убийства и местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника. Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров, снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда Пхиденко прибыл к ресторану "Три Богатыря", киллер тремя выстрелами застрелил его.Второе уголовное дело на Кана о создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов направлено из Владивостока в суд Южно-Сахалинска.По версии следствия, Кан с соучастниками с 2014 по 2019 годы занимался контрабандными поставками крабов за границу. Всего было вывезено более 3 тысяч тонн стоимостью 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной.Кроме того, считает следствие, Кан, являясь фактическим владельцем и руководителем группы пяти российских предприятий, используя схему разделения единого крупного бизнеса на формально автономные организации, уклонился от уплаты налогов на прибыль и на добавленную стоимость более чем на 3,6 миллиарда рублей.Прокуратура также заявила иск о взыскании с Кана в пользу государства преступного дохода в 4,2 миллиарда рублей. Было арестовано имущество руководителя и участников преступного сообщества, а также юрлиц более чем на 5,3 миллиарда рублей. Ущерб государству был в итоге полностью возмещен.

https://ria.ru/20240130/oleg_kan-1924266954.html

https://ria.ru/20240130/kontrabanda-1924263341.html

https://ria.ru/20240301/banany-1930411287.html

владивосток

южно-сахалинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток, олег кан, приморский краевой суд, южно-сахалинск