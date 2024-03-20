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СМИ: власти Камбоджи начнут воевать с танцами, снизив громкость автогудков
СМИ: власти Камбоджи начнут воевать с танцами, снизив громкость автогудков - РИА Новости, 20.03.2024
СМИ: власти Камбоджи начнут воевать с танцами, снизив громкость автогудков
Премьер-министр Камбоджи Хун Манет получил профильным ведомствам разработать рекомендации по снижению громкости автомобильных гудков, после того как в соцсетях... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T01:55
2024-03-20T01:55
2024-03-20T10:45
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр Камбоджи Хун Манет получил профильным ведомствам разработать рекомендации по снижению громкости автомобильных гудков, после того как в соцсетях стал популярен тренд, где молодые люди на дорогах танцуют под громкие звуки гудков, сообщает местное издание Khmer Times. Отмечается, что последнее время в соцсети TikTok стали появляться публикации, где в особенности дети и молодежь танцуют на улицах под гудки грузовиков. "Недавно в социальных сетях появились публикации, связанные с деятельностью людей... танцующих на улицах под звуки труб больших грузовиков. Это нарушает порядок на улицах и представляет опасность, особенно для детей", - приводит издание заявление премьера. Отмечается, что Хун Манет призвал местную полицию, а также профильные министерства разработать технические рекомендации для водителей по снижению громкости гудков их автомобилей, а также поручил избегать использования рожков, под звуки которых люди начинают танцевать. Премьер также обратился к детям и их родителям с призывом прекратить танцы на дорогах и проводить воспитательные беседы.
https://ria.ru/20231109/tantsy-1908336099.html
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камбоджа, tiktok, в мире
СМИ: власти Камбоджи начнут воевать с танцами, снизив громкость автогудков
Khmer Times: власти Камбоджи снизят громкость автогудков для борьбы с танцами
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
Премьер-министр Камбоджи Хун Манет получил профильным ведомствам разработать рекомендации по снижению громкости автомобильных гудков, после того как в соцсетях стал популярен тренд, где молодые люди на дорогах танцуют под громкие звуки гудков, сообщает местное издание Khmer Times
.
Отмечается, что последнее время в соцсети TikTok
стали появляться публикации, где в особенности дети и молодежь танцуют на улицах под гудки грузовиков.
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"Недавно в социальных сетях появились публикации, связанные с деятельностью людей... танцующих на улицах под звуки труб больших грузовиков. Это нарушает порядок на улицах и представляет опасность, особенно для детей", - приводит издание заявление премьера.
Отмечается, что Хун Манет призвал местную полицию, а также профильные министерства разработать технические рекомендации для водителей по снижению громкости гудков их автомобилей, а также поручил избегать использования рожков, под звуки которых люди начинают танцевать.
Премьер также обратился к детям и их родителям с призывом прекратить танцы на дорогах и проводить воспитательные беседы.
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