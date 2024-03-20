https://ria.ru/20240320/kambodzha-1934364824.html

СМИ: власти Камбоджи начнут воевать с танцами, снизив громкость автогудков

СМИ: власти Камбоджи начнут воевать с танцами, снизив громкость автогудков - РИА Новости, 20.03.2024

СМИ: власти Камбоджи начнут воевать с танцами, снизив громкость автогудков

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет получил профильным ведомствам разработать рекомендации по снижению громкости автомобильных гудков, после того как в соцсетях... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T01:55

2024-03-20T01:55

2024-03-20T10:45

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр Камбоджи Хун Манет получил профильным ведомствам разработать рекомендации по снижению громкости автомобильных гудков, после того как в соцсетях стал популярен тренд, где молодые люди на дорогах танцуют под громкие звуки гудков, сообщает местное издание Khmer Times. Отмечается, что последнее время в соцсети TikTok стали появляться публикации, где в особенности дети и молодежь танцуют на улицах под гудки грузовиков. "Недавно в социальных сетях появились публикации, связанные с деятельностью людей... танцующих на улицах под звуки труб больших грузовиков. Это нарушает порядок на улицах и представляет опасность, особенно для детей", - приводит издание заявление премьера. Отмечается, что Хун Манет призвал местную полицию, а также профильные министерства разработать технические рекомендации для водителей по снижению громкости гудков их автомобилей, а также поручил избегать использования рожков, под звуки которых люди начинают танцевать. Премьер также обратился к детям и их родителям с призывом прекратить танцы на дорогах и проводить воспитательные беседы.

https://ria.ru/20231109/tantsy-1908336099.html

https://ria.ru/20240315/medvedi-1933096478.html

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камбоджа, tiktok, в мире