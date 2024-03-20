https://ria.ru/20240320/izvineniya-1934479264.html

Глава Гагаузии потребовала публичных извинений от президента Молдавии

Глава Гагаузии потребовала публичных извинений от президента Молдавии - РИА Новости, 20.03.2024

Глава Гагаузии потребовала публичных извинений от президента Молдавии

Глава Гагаузии Евгения Гуцул потребовала извинений от президента Молдавии Майи Санду за постоянные оскорбления и беспочвенные обвинения, об этом она заявила в... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:52

2024-03-20T14:52

2024-03-20T15:46

в мире

гагаузия

молдавия

майя санду

европейский суд

евгения гуцул

таможенный союз

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КИШИНЕВ, 20 мар — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул потребовала извинений от президента Молдавии Майи Санду за постоянные оскорбления и беспочвенные обвинения, об этом она заявила в Telegram-канале."Постоянные оскорбления и беспочвенные обвинения в отношении первых лиц Гагаузии стали неотъемлемым элементом публичных выступлений Майи Санду. <...> Сегодня мною был подано предварительное заявление в отношении гражданки Санду о защите чести и достоинства. Мы требуем публичных извинений и опровержения", — сказала она.Гуцул назвала равенство всех перед законом базовым принципом правового государства, отметив, что в демократическом обществе никто, даже президент, не может оскорблять и очернять репутацию другого гражданина.По словам главы автономии, цель нападок Санду — не просто унизить лично ее, а поставить под сомнение право гагаузского народа самостоятельно решать свою судьбу и избирать руководство без оглядки на Кишинев."Я долго не реагировала на эти выпады, ожидая, что здравый смысл и прагматизм побудят центральные власти начать цивилизованный диалог. Недавняя пресс-конференция Санду развеяла последние надежды. <...> Мы будем добиваться справедливости в молдавских судебных инстанциях и, если потребуется, обратимся и в Европейский суд по правам человека", — резюмировала политик.Накануне Гуцул сообщила о планах подать в суд на президента Молдавии "за ложь и клевету, распространенную на пресс-конференции 18 марта 2024 года". Речь идет о брифинге, на котором Санду заявила, что пока не будет подписывать указ о назначении главы автономии членом правительства, как того требует законодательство. По ее утверждению, гагаузский лидер работает на "преступную группировку "Шор", а не на жителей региона и "выступает против собственного государства".Гуцул отвергла эти обвинения и подчеркнула, что выборы в автономии были признаны законными, молдавские госорганы не оспаривали в суде ни ход избирательной кампании, ни результаты голосования.Гагаузия — автономия на юге Молдавии, традиционно выступающая за сближение с Россией. В феврале 2014 года в регионе прошел референдум о выборе вектора внешней политики, более 98 процентов участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240313/scheta-1932678303.html

https://ria.ru/20240319/moldaviya-1934191244.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

гагаузия

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в мире, гагаузия, молдавия, майя санду, европейский суд, евгения гуцул, таможенный союз