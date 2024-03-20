https://ria.ru/20240320/izrail-1934364142.html

МИД Израиля раскритиковал отказ Канады поставлять оружие

МИД Израиля раскритиковал отказ Канады поставлять оружие - РИА Новости, 20.03.2024

МИД Израиля раскритиковал отказ Канады поставлять оружие

Глава израильского МИД Исраэль Кац раскритиковал решение властей Канады прекратить экспорт оружия в Израиль, заявив, что Оттава таким образом подрывает право... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T01:27

2024-03-20T01:27

2024-03-20T11:25

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мар — РИА Новости. Глава израильского МИД Исраэль Кац раскритиковал решение властей Канады прекратить экспорт оружия в Израиль, заявив, что Оттава таким образом подрывает право еврейского государства на самооборону от терроризма. Ранее во вторник канадское издание Toronto Star сообщило со ссылкой на главу канадского МИД Мелани Жоли, что Канада прекратит экспорт оружия в Израиль. По данным издания, в понедельник палата общин Канады приняла необязательную резолюцию, в которой упоминается прекращение экспорта оружия в Израиль. Жоли в комментарии газете сочла соответствующее предложение резолюции значительным, а не просто символическим, и отметила, что, по ее мнению, это означает, что Канада больше не будет экспортировать "оружие в Израиль"."Вызывает сожаление тот факт, что канадское правительство предпринимает шаг, который подрывает право Израиля на самооборону от террористов ХАМАС, совершивших ужасные преступления против человечности и против невинных израильских гражданских лиц, включая пожилых людей, женщин и детей. История сурово осудит нынешние действия Канады. Израиль будет продолжать сражаться до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен и все заложники не будут возвращены домой", — написал Кац в социальной сети X.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более пяти тысяч.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 31 тысячу, пострадали более 72 тысяч человек, сообщало Министерство здравоохранения Газы.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240319/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240217/izrail-1927912916.html

https://ria.ru/20240305/khamas-1931131114.html

https://ria.ru/20240229/gaza-1930111542.html

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