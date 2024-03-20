https://ria.ru/20240320/irlandiya-1934478582.html

Премьер Ирландии хочет подать в отставку, сообщили СМИ

Премьер Ирландии хочет подать в отставку, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.03.2024

Премьер Ирландии хочет подать в отставку, сообщили СМИ

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар намерен подать в отставку менее чем через два года после вступления в должность, сообщила в среду газета Irish... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:47

2024-03-20T14:47

2024-03-20T14:56

лео варадкар

ирландия

в мире

фине гэл

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар намерен подать в отставку менее чем через два года после вступления в должность, сообщила в среду газета Irish Independent."Лео Варадкар намерен уйти с должности премьер-министра и лидера (партии) "Фине Гэл", - говорится в статье.В декабре 2022 года лидер ирландской партии "Фине Гэл" Варадкар был во второй раз был избран премьер-министром Ирландии в рамках голосования в нижней палате парламента. До этого он также возглавлял ирландское правительство с 2017 по 2020 год.

https://ria.ru/20240316/uels-1933518220.html

ирландия

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Кирилл Волков

лео варадкар, ирландия, в мире, фине гэл