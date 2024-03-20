https://ria.ru/20240320/irlandiya-1934478582.html
Премьер Ирландии хочет подать в отставку, сообщили СМИ
Премьер Ирландии хочет подать в отставку, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.03.2024
Премьер Ирландии хочет подать в отставку, сообщили СМИ
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар намерен подать в отставку менее чем через два года после вступления в должность, сообщила в среду газета Irish... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:47
2024-03-20T14:47
2024-03-20T14:56
лео варадкар
ирландия
в мире
фине гэл
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар намерен подать в отставку менее чем через два года после вступления в должность, сообщила в среду газета Irish Independent."Лео Варадкар намерен уйти с должности премьер-министра и лидера (партии) "Фине Гэл", - говорится в статье.В декабре 2022 года лидер ирландской партии "Фине Гэл" Варадкар был во второй раз был избран премьер-министром Ирландии в рамках голосования в нижней палате парламента. До этого он также возглавлял ирландское правительство с 2017 по 2020 год.
https://ria.ru/20240316/uels-1933518220.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лео варадкар, ирландия, в мире, фине гэл
Лео Варадкар, Ирландия, В мире, Фине Гэл
Премьер Ирландии хочет подать в отставку, сообщили СМИ
СМИ: премьер Ирландии Варадкар хочет подать в отставку