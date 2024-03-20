https://ria.ru/20240320/infrastruktura-1934396442.html

Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры под Херсоном

Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры под Херсоном - РИА Новости, 20.03.2024

Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры под Херсоном

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области получила повреждения припортовая инфраструктура, сообщил назначенный Киевом глава военной администрации Александр... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T10:26

2024-03-20T10:26

2024-03-20T11:09

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

дмитрий песков

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В подконтрольной ВСУ части Херсонской области получила повреждения припортовая инфраструктура, сообщил назначенный Киевом глава военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале."Были зафиксированы попадания в <...> припортовую инфраструктуру", — написал он. Прокудин не уточнил, о каком объекте инфраструктуры идет речь.Вечером во вторник в подконтрольной украинским военным части Херсонской области объявляли воздушную тревогу.Вооруженные силы России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не открывает огонь по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240307/odessa-1931771012.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

херсон

херсонская область

киев

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херсон, херсонская область , дмитрий песков, киев, вооруженные силы украины