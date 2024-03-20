Рейтинг@Mail.ru
Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры под Херсоном - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:26 20.03.2024 (обновлено: 11:09 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/infrastruktura-1934396442.html
Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры под Херсоном
Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры под Херсоном - РИА Новости, 20.03.2024
Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры под Херсоном
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области получила повреждения припортовая инфраструктура, сообщил назначенный Киевом глава военной администрации Александр... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T10:26
2024-03-20T11:09
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
дмитрий песков
киев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В подконтрольной ВСУ части Херсонской области получила повреждения припортовая инфраструктура, сообщил назначенный Киевом глава военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале."Были зафиксированы попадания в &lt;...&gt; припортовую инфраструктуру", — написал он. Прокудин не уточнил, о каком объекте инфраструктуры идет речь.Вечером во вторник в подконтрольной украинским военным части Херсонской области объявляли воздушную тревогу.Вооруженные силы России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не открывает огонь по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240307/odessa-1931771012.html
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
херсон
херсонская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac3adfa39a0d308513f0eb5df719b7c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсон, херсонская область , дмитрий песков, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Дмитрий Песков, Киев, Вооруженные силы Украины
Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры под Херсоном

Глава Херсонской ОВА Прокудин заявил о повреждении припортовой инфраструктуры

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В подконтрольной ВСУ части Херсонской области получила повреждения припортовая инфраструктура, сообщил назначенный Киевом глава военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.
"Были зафиксированы попадания в <...> припортовую инфраструктуру", — написал он.
Премьер Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Одессе
Медведев раскрыл правду о взрыве в Одессе во время приезда Зеленского
7 марта, 16:30
Прокудин не уточнил, о каком объекте инфраструктуры идет речь.
Вечером во вторник в подконтрольной украинским военным части Херсонской области объявляли воздушную тревогу.
Вооруженные силы России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не открывает огонь по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Президент Украины Владимир Зеленский после пресс-конференции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Украине предложено капитулировать
14 марта, 16:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьДмитрий ПесковКиевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала