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Грузинская оппозиция заявила о массовой эмиграции жителей из-за безработицы - РИА Новости, 20.03.2024
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19:43 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/gruziya-1934555923.html
Грузинская оппозиция заявила о массовой эмиграции жителей из-за безработицы
Грузинская оппозиция заявила о массовой эмиграции жителей из-за безработицы - РИА Новости, 20.03.2024
Грузинская оппозиция заявила о массовой эмиграции жителей из-за безработицы
Лидер оппозиционной грузинской партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе утверждает, что Грузию за последние десять лет покинули 800 тысяч граждан,... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T19:43
2024-03-20T19:43
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ТБИЛИСИ, 20 мар – РИА Новости. Лидер оппозиционной грузинской партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе утверждает, что Грузию за последние десять лет покинули 800 тысяч граждан, эмигрировав в зарубежные страны из-за безработицы и нищеты на родине. "Вокруг каждого из нас есть семья, один из членов которой находится за границей. Страну за последние десять лет покинули до 800 тысяч граждан Грузии. Также ряды полиции покинуло около семи тысяч человек, большая часть из них эмигрировала из-за сложной социальной ситуации. Общеизвестный факт, что весь взвод патрульной полиции в Кутаиси уехал в Америку. Это тяжелая реальность", - заявил Манджгаладзе в среду на заседании парламента. В свою очередь лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил, что это цифра неверная, так как оппозиционеры учли лишь число выехавших из страны граждан, но не вернувшихся. "Это мошенничество и ложь, называть цифру 800 тысяч", - заявил Мдинарадзе. Согласно отчету Национального демократического института за декабрь 2023 года, безработица, нищета и высокие цены подталкивают грузин уехать из страны на заработки. Согласно исследованию, своим экономическим положением недоволен каждый третий гражданин Грузии, у 62% респондентов есть хотя бы один близкий человек, который уехал за последние годы за границу.
https://ria.ru/20240312/gruziya-1932493723.html
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грузия, америка, в мире
Грузия, Америка, В мире
Грузинская оппозиция заявила о массовой эмиграции жителей из-за безработицы

Манджгаладзе: Грузию покинули 800 тысяч человек за десять лет из-за безработицы

© Фото : из личного архива Карины СафиуллинойВид на Тбилиси с горы Мтацминды
Вид на Тбилиси с горы Мтацминды - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Фото : из личного архива Карины Сафиуллиной
Вид на Тбилиси с горы Мтацминды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 20 мар – РИА Новости. Лидер оппозиционной грузинской партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе утверждает, что Грузию за последние десять лет покинули 800 тысяч граждан, эмигрировав в зарубежные страны из-за безработицы и нищеты на родине.
"Вокруг каждого из нас есть семья, один из членов которой находится за границей. Страну за последние десять лет покинули до 800 тысяч граждан Грузии. Также ряды полиции покинуло около семи тысяч человек, большая часть из них эмигрировала из-за сложной социальной ситуации. Общеизвестный факт, что весь взвод патрульной полиции в Кутаиси уехал в Америку. Это тяжелая реальность", - заявил Манджгаладзе в среду на заседании парламента.
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В свою очередь лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил, что это цифра неверная, так как оппозиционеры учли лишь число выехавших из страны граждан, но не вернувшихся. "Это мошенничество и ложь, называть цифру 800 тысяч", - заявил Мдинарадзе.
Согласно отчету Национального демократического института за декабрь 2023 года, безработица, нищета и высокие цены подталкивают грузин уехать из страны на заработки. Согласно исследованию, своим экономическим положением недоволен каждый третий гражданин Грузии, у 62% респондентов есть хотя бы один близкий человек, который уехал за последние годы за границу.
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