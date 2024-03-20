https://ria.ru/20240320/gruziya-1934555923.html

Грузинская оппозиция заявила о массовой эмиграции жителей из-за безработицы

Грузинская оппозиция заявила о массовой эмиграции жителей из-за безработицы - РИА Новости, 20.03.2024

Грузинская оппозиция заявила о массовой эмиграции жителей из-за безработицы

Лидер оппозиционной грузинской партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе утверждает, что Грузию за последние десять лет покинули 800 тысяч граждан,... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T19:43

2024-03-20T19:43

2024-03-20T19:43

грузия

америка

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732608053_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_23676303cc5e5aa742c37b668c984eb7.jpg

ТБИЛИСИ, 20 мар – РИА Новости. Лидер оппозиционной грузинской партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе утверждает, что Грузию за последние десять лет покинули 800 тысяч граждан, эмигрировав в зарубежные страны из-за безработицы и нищеты на родине. "Вокруг каждого из нас есть семья, один из членов которой находится за границей. Страну за последние десять лет покинули до 800 тысяч граждан Грузии. Также ряды полиции покинуло около семи тысяч человек, большая часть из них эмигрировала из-за сложной социальной ситуации. Общеизвестный факт, что весь взвод патрульной полиции в Кутаиси уехал в Америку. Это тяжелая реальность", - заявил Манджгаладзе в среду на заседании парламента. В свою очередь лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил, что это цифра неверная, так как оппозиционеры учли лишь число выехавших из страны граждан, но не вернувшихся. "Это мошенничество и ложь, называть цифру 800 тысяч", - заявил Мдинарадзе. Согласно отчету Национального демократического института за декабрь 2023 года, безработица, нищета и высокие цены подталкивают грузин уехать из страны на заработки. Согласно исследованию, своим экономическим положением недоволен каждый третий гражданин Грузии, у 62% респондентов есть хотя бы один близкий человек, который уехал за последние годы за границу.

https://ria.ru/20240312/gruziya-1932493723.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932403517.html

грузия

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

грузия, америка, в мире