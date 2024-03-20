https://ria.ru/20240320/granitsa-1934449987.html

Россия обратилась к Латвии за разъяснениями об очередях на границе

Россия обратилась к Латвии за разъяснениями об очередях на границе - РИА Новости, 20.03.2024

Россия обратилась к Латвии за разъяснениями об очередях на границе

Посольство России в Риге сообщило в Telegram-канале, что обратилось в МИД Латвии за разъяснениями о мерах, предпринимаемых латвийской стороной для решения... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T13:16

2024-03-20T13:16

2024-03-20T13:16

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Посольство России в Риге сообщило в Telegram-канале, что обратилось в МИД Латвии за разъяснениями о мерах, предпринимаемых латвийской стороной для решения ситуации с очередями на границе двух стран. "В отношении ситуации с протяженными очередями грузового автотранспорта, которые наблюдаются на латвийско-российской границе в направлении России, хотели бы обратить внимание на следующее. Причиной образования заторов является резкое снижение пропускной способности на МАПП "Терехово-Бурачки" и "Гребнево-Убылинка" с латвийской стороны", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. Отмечается, что очереди на территории России отсутствуют. "Наши пограничная и таможенная службы работают в прежнем режиме", - сообщили в дипмиссии. "Посольство запросило разъяснения в МИД Латвии, в том числе о предпринимаемых мерах по урегулированию ситуации", - говорится в сообщении российского диппредставительства в Латвии. Ранее Федеральная таможенная служба РФ сообщала, что на российско-латвийской границе на пункте пропуска Бурачки (Терехово) в Псковской области на въезд в РФ в очереди стоят 1350 грузовых автомобилей, на пункте пропуска Убылинка (Гребнево) 380 грузовиков ожидают въезда в Россию. За сутки на этих пунктах пропуска было оформлено 256 грузовых автомобилей.

https://ria.ru/20240315/medvedev-1933380968.html

https://ria.ru/20240318/latviya-1934082852.html

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