Рейтинг@Mail.ru
Россия обратилась к Латвии за разъяснениями об очередях на границе - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:16 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/granitsa-1934449987.html
Россия обратилась к Латвии за разъяснениями об очередях на границе
Россия обратилась к Латвии за разъяснениями об очередях на границе - РИА Новости, 20.03.2024
Россия обратилась к Латвии за разъяснениями об очередях на границе
Посольство России в Риге сообщило в Telegram-канале, что обратилось в МИД Латвии за разъяснениями о мерах, предпринимаемых латвийской стороной для решения... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:16
2024-03-20T13:16
в мире
россия
латвия
рига
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151931/90/1519319085_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_a9e4a36e488cfc7167222e7911ff65b5.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Посольство России в Риге сообщило в Telegram-канале, что обратилось в МИД Латвии за разъяснениями о мерах, предпринимаемых латвийской стороной для решения ситуации с очередями на границе двух стран. "В отношении ситуации с протяженными очередями грузового автотранспорта, которые наблюдаются на латвийско-российской границе в направлении России, хотели бы обратить внимание на следующее. Причиной образования заторов является резкое снижение пропускной способности на МАПП "Терехово-Бурачки" и "Гребнево-Убылинка" с латвийской стороны", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. Отмечается, что очереди на территории России отсутствуют. "Наши пограничная и таможенная службы работают в прежнем режиме", - сообщили в дипмиссии. "Посольство запросило разъяснения в МИД Латвии, в том числе о предпринимаемых мерах по урегулированию ситуации", - говорится в сообщении российского диппредставительства в Латвии. Ранее Федеральная таможенная служба РФ сообщала, что на российско-латвийской границе на пункте пропуска Бурачки (Терехово) в Псковской области на въезд в РФ в очереди стоят 1350 грузовых автомобилей, на пункте пропуска Убылинка (Гребнево) 380 грузовиков ожидают въезда в Россию. За сутки на этих пунктах пропуска было оформлено 256 грузовых автомобилей.
https://ria.ru/20240315/medvedev-1933380968.html
https://ria.ru/20240318/latviya-1934082852.html
россия
латвия
рига
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151931/90/1519319085_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_a064f2cf1ab188ff615827f2f38528d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, латвия, рига
В мире, Россия, Латвия, Рига
Россия обратилась к Латвии за разъяснениями об очередях на границе

Посольство России обратилось за разъяснениями об очередях на границе с Латвией

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБольшегрузные автомобили
Большегрузные автомобили - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Большегрузные автомобили. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Посольство России в Риге сообщило в Telegram-канале, что обратилось в МИД Латвии за разъяснениями о мерах, предпринимаемых латвийской стороной для решения ситуации с очередями на границе двух стран.
«
"В отношении ситуации с протяженными очередями грузового автотранспорта, которые наблюдаются на латвийско-российской границе в направлении России, хотели бы обратить внимание на следующее. Причиной образования заторов является резкое снижение пропускной способности на МАПП "Терехово-Бурачки" и "Гребнево-Убылинка" с латвийской стороны", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Будет болтаться. Медведев ответил президенту Латвии на выпад в адрес России
15 марта, 22:02
Отмечается, что очереди на территории России отсутствуют. "Наши пограничная и таможенная службы работают в прежнем режиме", - сообщили в дипмиссии.
"Посольство запросило разъяснения в МИД Латвии, в том числе о предпринимаемых мерах по урегулированию ситуации", - говорится в сообщении российского диппредставительства в Латвии.
Ранее Федеральная таможенная служба РФ сообщала, что на российско-латвийской границе на пункте пропуска Бурачки (Терехово) в Псковской области на въезд в РФ в очереди стоят 1350 грузовых автомобилей, на пункте пропуска Убылинка (Гребнево) 380 грузовиков ожидают въезда в Россию. За сутки на этих пунктах пропуска было оформлено 256 грузовых автомобилей.
Вид на Ригу - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Латвия в ближайшие дни депортирует четверых россиян
18 марта, 18:42
 
В миреРоссияЛатвияРига
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала