Рейтинг@Mail.ru
На границе Калининграда с Литвой скопилось более 130 фур - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 20.03.2024 (обновлено: 11:38 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/granitsa-1934415222.html
На границе Калининграда с Литвой скопилось более 130 фур
На границе Калининграда с Литвой скопилось более 130 фур - РИА Новости, 20.03.2024
На границе Калининграда с Литвой скопилось более 130 фур
Более 130 фур стоят в очереди на границе Калининградской области с Литвой, сообщила пресс-служба региональной таможни в Telegram-канале многостороннего... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T11:25
2024-03-20T11:38
литва
калининград
калининградская область
росгранстрой
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934418577_0:159:1280:879_1920x0_80_0_0_1c1002d9120ba53bbd6db3276e57ffaa.jpg
КАЛИНИНГРАД, 20 мар — РИА Новости. Более 130 фур стоят в очереди на границе Калининградской области с Литвой, сообщила пресс-служба региональной таможни в Telegram-канале многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) "Чернышевское". "Очередь в направлении Литвы составляет 110 единиц грузового транспорта, еще 25 находится на нейтральной полосе после оформления российской стороной. Въезд в регион свободный", - говорится в сообщении. Согласно сообщению таможни, отставание от зарезервированного времени — 317 часов. "Пропуск транспорта со стороны сопредельного государства существенно ограничен", - говорится в сообщении. Ранее Росгранстрой отмечал, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один – МАПП "Чернышевское" (на литовской стороне "Кибартай"). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе.
https://ria.ru/20240301/litva-1930386227.html
литва
калининград
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934418577_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_96579f51daa184d186362d2441071113.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
литва, калининград, калининградская область, росгранстрой, общество
Литва, Калининград, Калининградская область, Росгранстрой, Общество
На границе Калининграда с Литвой скопилось более 130 фур

На МАПП Чернышевское на границе Калининграда с Литвой скопилось более 130 фур

© Фото : Граница.Пункты пропуска/TelegramМАПП Чернышевское на границе Калининграда с Литвой
МАПП Чернышевское на границе Калининграда с Литвой - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Фото : Граница.Пункты пропуска/Telegram
МАПП Чернышевское на границе Калининграда с Литвой. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 20 мар — РИА Новости. Более 130 фур стоят в очереди на границе Калининградской области с Литвой, сообщила пресс-служба региональной таможни в Telegram-канале многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) "Чернышевское".
"Очередь в направлении Литвы составляет 110 единиц грузового транспорта, еще 25 находится на нейтральной полосе после оформления российской стороной. Въезд в регион свободный", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению таможни, отставание от зарезервированного времени — 317 часов.
"Пропуск транспорта со стороны сопредельного государства существенно ограничен", - говорится в сообщении.
Ранее Росгранстрой отмечал, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один – МАПП "Чернышевское" (на литовской стороне "Кибартай"). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе.
Станция Кибартай в Литве - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
"Пользуйтесь Стамбулом": Литва закрыла железнодорожные станции для россиян
1 марта, 05:23
 
ЛитваКалининградКалининградская областьРосгранстройОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала