https://ria.ru/20240320/granitsa-1934415222.html

На границе Калининграда с Литвой скопилось более 130 фур

На границе Калининграда с Литвой скопилось более 130 фур - РИА Новости, 20.03.2024

На границе Калининграда с Литвой скопилось более 130 фур

Более 130 фур стоят в очереди на границе Калининградской области с Литвой, сообщила пресс-служба региональной таможни в Telegram-канале многостороннего... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T11:25

2024-03-20T11:25

2024-03-20T11:38

литва

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калининградская область

росгранстрой

общество

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КАЛИНИНГРАД, 20 мар — РИА Новости. Более 130 фур стоят в очереди на границе Калининградской области с Литвой, сообщила пресс-служба региональной таможни в Telegram-канале многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) "Чернышевское". "Очередь в направлении Литвы составляет 110 единиц грузового транспорта, еще 25 находится на нейтральной полосе после оформления российской стороной. Въезд в регион свободный", - говорится в сообщении. Согласно сообщению таможни, отставание от зарезервированного времени — 317 часов. "Пропуск транспорта со стороны сопредельного государства существенно ограничен", - говорится в сообщении. Ранее Росгранстрой отмечал, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один – МАПП "Чернышевское" (на литовской стороне "Кибартай"). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе.

https://ria.ru/20240301/litva-1930386227.html

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калининград

калининградская область

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Ольга Фомченкова

литва, калининград, калининградская область, росгранстрой, общество