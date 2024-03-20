https://ria.ru/20240320/granitsa-1934415222.html
На границе Калининграда с Литвой скопилось более 130 фур
На границе Калининграда с Литвой скопилось более 130 фур - РИА Новости, 20.03.2024
На границе Калининграда с Литвой скопилось более 130 фур
Более 130 фур стоят в очереди на границе Калининградской области с Литвой, сообщила пресс-служба региональной таможни в Telegram-канале многостороннего... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T11:25
2024-03-20T11:25
2024-03-20T11:38
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КАЛИНИНГРАД, 20 мар — РИА Новости. Более 130 фур стоят в очереди на границе Калининградской области с Литвой, сообщила пресс-служба региональной таможни в Telegram-канале многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) "Чернышевское". "Очередь в направлении Литвы составляет 110 единиц грузового транспорта, еще 25 находится на нейтральной полосе после оформления российской стороной. Въезд в регион свободный", - говорится в сообщении. Согласно сообщению таможни, отставание от зарезервированного времени — 317 часов. "Пропуск транспорта со стороны сопредельного государства существенно ограничен", - говорится в сообщении. Ранее Росгранстрой отмечал, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один – МАПП "Чернышевское" (на литовской стороне "Кибартай"). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе.
https://ria.ru/20240301/litva-1930386227.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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литва, калининград, калининградская область, росгранстрой, общество
Литва, Калининград, Калининградская область, Росгранстрой, Общество
На границе Калининграда с Литвой скопилось более 130 фур
На МАПП Чернышевское на границе Калининграда с Литвой скопилось более 130 фур