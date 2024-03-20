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В Хабаровском крае завели дело на мужчину, предложившего услуги Украине - РИА Новости, 20.03.2024
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09:23 20.03.2024 (обновлено: 14:30 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/gosizmena-1934385583.html
В Хабаровском крае завели дело на мужчину, предложившего услуги Украине
В Хабаровском крае завели дело на мужчину, предложившего услуги Украине - РИА Новости, 20.03.2024
В Хабаровском крае завели дело на мужчину, предложившего услуги Украине
Дело о госизмене завели на жителя Комсомольска-на-Амуре, намеревавшегося передавать Украине сведения о предприятии оборонно-промышленного комплекса, сообщает... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T09:23
2024-03-20T14:30
происшествия
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
жкх
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ХАБАРОВСК, 20 мар - РИА Новости. Дело о госизмене завели на жителя Комсомольска-на-Амуре, намеревавшегося передавать Украине сведения о предприятии оборонно-промышленного комплекса, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю. "Комсомольчанин инициативно через сеть интернет связался с представителями главного управления разведки министерства обороны Украины с целью передачи сведений, раскрывающих деятельность оборонного предприятия Хабаровского края, позволяющие противнику запланировать и осуществить диверсионную деятельность на объектах и предприятиях оборонно-промышленного комплекса Дальневосточного федерального округа", - говорится в сообщении ведомства. Следователями УФСБ региона по факту расследуется дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ).
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комсомольск-на-амуре
хабаровский край
украина
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Задержание в Хабаровском крае мужчины, подозреваемого в госизмене
Дело о госизмене завели на жителя Комсомольска-на-Амуре, намеревавшегося передавать Украине сведения о предприятии оборонно-промышленного комплекса, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю.
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происшествия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), жкх
Происшествия, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ЖКХ
В Хабаровском крае завели дело на мужчину, предложившего услуги Украине

Под Хабаровском завели дело о госизмене на мужчину, предложившего услуги Украине

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ХАБАРОВСК, 20 мар - РИА Новости. Дело о госизмене завели на жителя Комсомольска-на-Амуре, намеревавшегося передавать Украине сведения о предприятии оборонно-промышленного комплекса, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю.
«
"Комсомольчанин инициативно через сеть интернет связался с представителями главного управления разведки министерства обороны Украины с целью передачи сведений, раскрывающих деятельность оборонного предприятия Хабаровского края, позволяющие противнику запланировать и осуществить диверсионную деятельность на объектах и предприятиях оборонно-промышленного комплекса Дальневосточного федерального округа", - говорится в сообщении ведомства.
Следователями УФСБ региона по факту расследуется дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ).
Хакер - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Купил танк — продал родину. Кто подстрекает подростков к госизмене
24 октября 2023, 08:00
 
ПроисшествияКомсомольск-на-АмуреХабаровский крайУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЖКХ
 
 
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