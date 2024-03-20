https://ria.ru/20240320/gosizmena-1934385583.html
В Хабаровском крае завели дело на мужчину, предложившего услуги Украине
В Хабаровском крае завели дело на мужчину, предложившего услуги Украине - РИА Новости, 20.03.2024
В Хабаровском крае завели дело на мужчину, предложившего услуги Украине
Дело о госизмене завели на жителя Комсомольска-на-Амуре, намеревавшегося передавать Украине сведения о предприятии оборонно-промышленного комплекса, сообщает... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T09:23
2024-03-20T09:23
2024-03-20T14:30
происшествия
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934467861_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_58ee8f1692b75d580cd22147e0de86fe.jpg
ХАБАРОВСК, 20 мар - РИА Новости. Дело о госизмене завели на жителя Комсомольска-на-Амуре, намеревавшегося передавать Украине сведения о предприятии оборонно-промышленного комплекса, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю. "Комсомольчанин инициативно через сеть интернет связался с представителями главного управления разведки министерства обороны Украины с целью передачи сведений, раскрывающих деятельность оборонного предприятия Хабаровского края, позволяющие противнику запланировать и осуществить диверсионную деятельность на объектах и предприятиях оборонно-промышленного комплекса Дальневосточного федерального округа", - говорится в сообщении ведомства. Следователями УФСБ региона по факту расследуется дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ).
https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934467861_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d86d3083a9d9e1f477f04a9a7c0f5da9.jpg
Задержание в Хабаровском крае мужчины, подозреваемого в госизмене
Дело о госизмене завели на жителя Комсомольска-на-Амуре, намеревавшегося передавать Украине сведения о предприятии оборонно-промышленного комплекса, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю.
2024-03-20T09:23
true
PT1M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), жкх
Происшествия, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ЖКХ
В Хабаровском крае завели дело на мужчину, предложившего услуги Украине
Под Хабаровском завели дело о госизмене на мужчину, предложившего услуги Украине