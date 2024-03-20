https://ria.ru/20240320/gosizmena-1934385583.html

В Хабаровском крае завели дело на мужчину, предложившего услуги Украине

В Хабаровском крае завели дело на мужчину, предложившего услуги Украине - РИА Новости, 20.03.2024

В Хабаровском крае завели дело на мужчину, предложившего услуги Украине

Дело о госизмене завели на жителя Комсомольска-на-Амуре, намеревавшегося передавать Украине сведения о предприятии оборонно-промышленного комплекса, сообщает... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T09:23

2024-03-20T09:23

2024-03-20T14:30

происшествия

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

жкх

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ХАБАРОВСК, 20 мар - РИА Новости. Дело о госизмене завели на жителя Комсомольска-на-Амуре, намеревавшегося передавать Украине сведения о предприятии оборонно-промышленного комплекса, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю. "Комсомольчанин инициативно через сеть интернет связался с представителями главного управления разведки министерства обороны Украины с целью передачи сведений, раскрывающих деятельность оборонного предприятия Хабаровского края, позволяющие противнику запланировать и осуществить диверсионную деятельность на объектах и предприятиях оборонно-промышленного комплекса Дальневосточного федерального округа", - говорится в сообщении ведомства. Следователями УФСБ региона по факту расследуется дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ).

https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

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Задержание в Хабаровском крае мужчины, подозреваемого в госизмене Дело о госизмене завели на жителя Комсомольска-на-Амуре, намеревавшегося передавать Украине сведения о предприятии оборонно-промышленного комплекса, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю. 2024-03-20T09:23 true PT1M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), жкх