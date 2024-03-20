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Россия пригласила экс-сотрудника Госдепа на заседание Совбеза ООН - РИА Новости, 20.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:30 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/gosdep-1934555211.html
Россия пригласила экс-сотрудника Госдепа на заседание Совбеза ООН
Россия пригласила экс-сотрудника Госдепа на заседание Совбеза ООН - РИА Новости, 20.03.2024
Россия пригласила экс-сотрудника Госдепа на заседание Совбеза ООН
Россия пригласила в качестве докладчика на намеченное на пятницу заседание СБ ООН по теме поставок западного оружия Киеву бывшего сотрудника госдепа США Мэтью... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T19:30
2024-03-20T19:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
дмитрий полянский
оон
совет безопасности оон
сша
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ООН, 20 мар - РИА Новости. Россия пригласила в качестве докладчика на намеченное на пятницу заседание СБ ООН по теме поставок западного оружия Киеву бывшего сотрудника госдепа США Мэтью Хо, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "На наше пятничное (22 марта) заседание по Украине мы пригласили очень интересного докладчика - Мэтью Хо. Это независимый политический аналитик, на данный момент заместитель директора сети медиа "Икенхауэр". Он бывший капитан морской пехоты, сотрудник государственного департамента в Афганистане, ветеран Иракской войны и старший член почетного совета Центра международной политики", - указал Полянский. По его словам, в 2009 году Хо ушел из государственного департамента в знак протеста против наращивания войны в Афганистане Соединенными Штатами. "Мэтью Хо является членом советов многих организаций мира, включая "Ветераны за мир" и "Мир за пределами мира", а также ассоциированным членом Профессионалов в области разведки для здравого смысла", - отметил Полянский. Ранее Полянский заявлял, что никто из поставщиков оружия киевскому режиму не должен уйти от ответственности, об этом в том числе пойдет речь на предстоящем заседании СБ ООН.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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в мире, россия, дмитрий полянский, оон, совет безопасности оон, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дмитрий Полянский, ООН, Совет Безопасности ООН, США
Россия пригласила экс-сотрудника Госдепа на заседание Совбеза ООН

Россия пригласила экс-сотрудника Госдепа Хо на заседание Совбеза ООН по Украине

© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 20 мар - РИА Новости. Россия пригласила в качестве докладчика на намеченное на пятницу заседание СБ ООН по теме поставок западного оружия Киеву бывшего сотрудника госдепа США Мэтью Хо, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"На наше пятничное (22 марта) заседание по Украине мы пригласили очень интересного докладчика - Мэтью Хо. Это независимый политический аналитик, на данный момент заместитель директора сети медиа "Икенхауэр". Он бывший капитан морской пехоты, сотрудник государственного департамента в Афганистане, ветеран Иракской войны и старший член почетного совета Центра международной политики", - указал Полянский. По его словам, в 2009 году Хо ушел из государственного департамента в знак протеста против наращивания войны в Афганистане Соединенными Штатами.
"Мэтью Хо является членом советов многих организаций мира, включая "Ветераны за мир" и "Мир за пределами мира", а также ассоциированным членом Профессионалов в области разведки для здравого смысла", - отметил Полянский.
Ранее Полянский заявлял, что никто из поставщиков оружия киевскому режиму не должен уйти от ответственности, об этом в том числе пойдет речь на предстоящем заседании СБ ООН.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДмитрий ПолянскийООНСовет Безопасности ООНСША
 
 
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