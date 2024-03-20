Россия пригласила экс-сотрудника Госдепа на заседание Совбеза ООН
Россия пригласила экс-сотрудника Госдепа Хо на заседание Совбеза ООН по Украине
© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 20 мар - РИА Новости. Россия пригласила в качестве докладчика на намеченное на пятницу заседание СБ ООН по теме поставок западного оружия Киеву бывшего сотрудника госдепа США Мэтью Хо, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"На наше пятничное (22 марта) заседание по Украине мы пригласили очень интересного докладчика - Мэтью Хо. Это независимый политический аналитик, на данный момент заместитель директора сети медиа "Икенхауэр". Он бывший капитан морской пехоты, сотрудник государственного департамента в Афганистане, ветеран Иракской войны и старший член почетного совета Центра международной политики", - указал Полянский. По его словам, в 2009 году Хо ушел из государственного департамента в знак протеста против наращивания войны в Афганистане Соединенными Штатами.
"Мэтью Хо является членом советов многих организаций мира, включая "Ветераны за мир" и "Мир за пределами мира", а также ассоциированным членом Профессионалов в области разведки для здравого смысла", - отметил Полянский.
Ранее Полянский заявлял, что никто из поставщиков оружия киевскому режиму не должен уйти от ответственности, об этом в том числе пойдет речь на предстоящем заседании СБ ООН.