https://ria.ru/20240320/gosdep-1934555211.html

Россия пригласила экс-сотрудника Госдепа на заседание Совбеза ООН

Россия пригласила экс-сотрудника Госдепа на заседание Совбеза ООН - РИА Новости, 20.03.2024

Россия пригласила экс-сотрудника Госдепа на заседание Совбеза ООН

Россия пригласила в качестве докладчика на намеченное на пятницу заседание СБ ООН по теме поставок западного оружия Киеву бывшего сотрудника госдепа США Мэтью... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T19:30

2024-03-20T19:30

2024-03-20T19:30

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ООН, 20 мар - РИА Новости. Россия пригласила в качестве докладчика на намеченное на пятницу заседание СБ ООН по теме поставок западного оружия Киеву бывшего сотрудника госдепа США Мэтью Хо, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "На наше пятничное (22 марта) заседание по Украине мы пригласили очень интересного докладчика - Мэтью Хо. Это независимый политический аналитик, на данный момент заместитель директора сети медиа "Икенхауэр". Он бывший капитан морской пехоты, сотрудник государственного департамента в Афганистане, ветеран Иракской войны и старший член почетного совета Центра международной политики", - указал Полянский. По его словам, в 2009 году Хо ушел из государственного департамента в знак протеста против наращивания войны в Афганистане Соединенными Штатами. "Мэтью Хо является членом советов многих организаций мира, включая "Ветераны за мир" и "Мир за пределами мира", а также ассоциированным членом Профессионалов в области разведки для здравого смысла", - отметил Полянский. Ранее Полянский заявлял, что никто из поставщиков оружия киевскому режиму не должен уйти от ответственности, об этом в том числе пойдет речь на предстоящем заседании СБ ООН.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, дмитрий полянский, оон, совет безопасности оон, сша