https://ria.ru/20240320/germaniya-1934386725.html

Rheinmetall предложил установить системы ПВО, подобные "Железному куполу"

Rheinmetall предложил установить системы ПВО, подобные "Железному куполу" - РИА Новости, 20.03.2024

Rheinmetall предложил установить системы ПВО, подобные "Железному куполу"

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер ввиду увеличения странами ЕС расходов на оборону на фоне якобы угрозы со стороны России... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T09:36

2024-03-20T09:36

2024-03-20T09:36

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер ввиду увеличения странами ЕС расходов на оборону на фоне якобы угрозы со стороны России предлагает лидерам европейских стран рассмотреть возможность установки систем ПВО малого радиуса действия, подобных израильскому "Железному куполу". Как заявил глава Rheinmetall в интервью газете Financial Times, системы ПВО малого радиуса действия - это то, что "они хотят создать в Европе". "Я также считаю, что это хорошая идея иметь европейское решение, подобное "Железному куполу" и не только", - заявил Паппергер. При этом издание приводит слова другого руководителя европейского оборонного ведомства, который заявил, что у Европы уже есть "все возможности для создания полноценных уровней противовоздушной обороны". Поэтому, по его словам, "осталось только решить, использовать его или нет". Инициатива "Европейский небесный щит" была запущена Германией в августе 2022 года и объединяет ряд стран, включая членов НАТО: Великобританию, Словакию, Латвию, Венгрию, Болгарию, Бельгию, Чехию, Финляндию, Литву, Нидерланды, Румынию, Словению, Эстонию и Норвегию. В феврале 2023 года к проекту также присоединились Швеция, Дания, а в июле – Швейцария и Австрия. В феврале 2024 года к инициативе также присоединилась Греция. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

https://ria.ru/20240320/frantsuzy-1934345895.html

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россия, владимир путин, нато, евросоюз, москва, европа, такер карлсон, в мире