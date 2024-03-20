https://ria.ru/20240320/gektary-1934486171.html

Минсельхозпрод МО увеличил посевные площади на 30 тысяч гектаров

Минсельхозпрод МО увеличил посевные площади на 30 тысяч гектаров - РИА Новости, 20.03.2024

Минсельхозпрод МО увеличил посевные площади на 30 тысяч гектаров

Заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов рассказал об увеличении посевных площадей региона до 30 тысяч... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T15:18

2024-03-20T15:18

2024-03-20T15:18

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов рассказал об увеличении посевных площадей региона до 30 тысяч гектаров, сообщил телеканал "360".В этом году, как отметил Мурашов, посевная площадь превысит 574 тысячи гектаров. Работы начнутся с 1 апреля."Прогноз производства на 2024 год зерновых и зернобобовых составляет 650 тысяч тонн, масличных – 85 тысяч тонн, овощей открытого грунта – 280 тысяч тонн, а картофеля – 370 тысяч тонн. Сейчас продолжается приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений и семян", – добавил Мурашов.Подмосковье закупило 14 тракторов, два зерноуборочных комбайна, два кормоуборочных комбайна и 39 единиц иной техники. Всего в работах на полях будут участвовать более четырех тысяч специалистов.В минсельхозпроде также добавили, что регион на 72% обеспечен минеральными удобрениями, на 99% – яровыми семенами зерновых и зернобобовых, на 99% – семенами масличных, на 83% – семенами овощей.

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московская область (подмосковье)