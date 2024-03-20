https://ria.ru/20240320/frantsuzy-1934390248.html

Французы будут "драпать" от границ России, заявили в Крыму

Французы будут "драпать" от границ России, заявили в Крыму - РИА Новости, 20.03.2024

Французы будут "драпать" от границ России, заявили в Крыму

Французские войска уже не один раз в истории приходили к границам России, но каждый раз "драпали", заявил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T09:56

2024-03-20T09:56

2024-03-20T10:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Французские войска уже не один раз в истории приходили к границам России, но каждый раз "драпали", заявил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. "Если бы (президент Франции. — Прим. ред.) Макрон любил свою страну и народ, то еще в школе бы в свое время не дурака валял, а очень пристально изучал бы историю Франции и знал бы, чем закончились военные походы французской армии на Россию и сколько покоится французов на кладбище в Севастополе после Крымской войны", — сказал собеседник агентства.По его словам, глава государства должен вспомнить, как Наполеон "драпал" из Москвы и как русский император Александр I триумфально вступил в Париж, а также как более ста лет назад французский контингент бежал из Одессы после интервенции на юге России."Макрону следует проанализировать и, исходя из исторического опыта, понять, чем закончится для Франции и лично для него новая авантюра с направлением военного контингента на Украину и сколько еще будет кладбищ с французскими солдатами. Все походы французов к границам России заканчивались трагедией для правителей Франции", — подчеркнул Фикс. Макрона ждет проклятие своего же народа, если он втянет Францию в войну с Россией, у него еще есть время одуматься, добавил первый вице-спикер крымского парламента.Во вторник директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных. По его словам, в Елисейском дворце говорят, что число погибших французов "уже превысило психологически значимый порог", а обнародование данных может спровоцировать граждан на протесты.

https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html

https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html

https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html

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в мире, россия, франция, украина, ефим фикс, александр i, сергей нарышкин