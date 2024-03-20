https://ria.ru/20240320/frantsuzy-1934345895.html

"Есть место им в полях России": Макрон отправляет французов на заклание

"Есть место им в полях России": Макрон отправляет французов на заклание - РИА Новости, 20.03.2024

"Есть место им в полях России": Макрон отправляет французов на заклание

Две тысячи французских солдат готовятся к отправке на Украину, заявил накануне глава СВР Сергей Нарышкин. Конечно, в Париже эту информацию опровергают, но после РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T08:00

2024-03-20T08:00

2024-03-20T09:58

украина

париж

киев

эммануэль макрон

нато

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

владимир путин

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Две тысячи французских солдат готовятся к отправке на Украину, заявил накануне глава СВР Сергей Нарышкин. Конечно, в Париже эту информацию опровергают, но после недавних заявлений самого Эммануэля Макрона данное сообщение не выглядит как нечто неожиданное.Судите сами: за последние несколько недель президент Пятой республики успел очень многое. Например, призвать Россию к перемирию на время Олимпиады, не обмолвившись, что в это время будет делать Киев и какое вообще отношение имеет Россия как государство к грядущим Играм.Параллельно Макрон не забывает о своем реноме главной телефонистки Запада и обещает, если ему позвонят из Кремля, взять трубку. Правда, зачем Владимиру Путину искать контактов со своим французским коллегой — вопрос открытый.Наконец, Макрон успел пообещать направить французские войска на Украину, если возникнет угроза прорыва русских к Одессе или Киеву.Вероятно, этого момента решили не ждать, и войска уже активно готовятся, а по сообщениям отдельных СМИ — и вовсе уже находятся на Украине. Французское телевидение в это время открыто обсуждает, где бы лучше разместить свой контингент.Собственно, у отправки французских солдат к Днепру есть два измерения — военное и политическое. Существуют веские основания сомневаться в том, что кто-то увидит их на передовой, но даже если они там окажутся, то радикально повлиять на ход событий не смогут. Во-первых, западных "отпускников" на фронте хватало и без того, а счет тех, кто из отпуска не вернется, уже идет на тысячи. Украине для изменения ситуации нужно полмиллиона мобилизованных, а не четыре мотострелковых батальона.Во-вторых, если говорить о качестве украинской пехоты и их французских товарищей по несчастью, большой вопрос, за кем превосходство: за Тарасами, которые сумели выжить под Работино или Авдеевкой, или за Жан-Пьерами, которые в прошлом году на полигонах готовили их воевать в "сетецентрической войне", так и не начавшейся.Пожалуй, куда более значимая с военной точки зрения новость — это сообщения о переброске в Запорожскую область новой украинской 141-й бригады.А вот в политическом отношении сообщения о появлении французских войск на Украине после заявления об этом Макрона играют совсем другими красками. Конечно, ни о какой пятой статье устава НАТО речь идти не может: Париж на Украине занимается чем угодно, но точно не обороной. А уж задействовать эту опцию в условиях, когда в самом альянсе нет единства по вопросу помощи Киеву, Запад не решится. Яркое подтверждение тому — заявление премьер-министра Италии Джорджи Мелони. По ее словам, отправка иностранных войск приведет к эскалации, которой необходимо избежать любой ценой. Аналогичной точки зрения придерживаются в Берлине. Да и в целом: хотел бы Запад начать третью мировую — это случилось бы раньше.На этом фоне становится понятно, что Париж, помимо попытки сыграть на стратегической неопределенности с этим шагом, преследует какие-то собственные цели. И чтобы понять, какие именно, необходимо вспомнить некоторые обстоятельства.Программа-максимум этого конфликта в стратегическом отношении для России — вбить клин между Соединенными Штатами и Европой. В условиях возможной победы Трампа и свертывания активности Вашингтона по линии НАТО европейцы останутся один на один с Россией. И вот тогда под вопросом окажется уже единство самой Европы. Для многих стран на континенте постконфликтное сотрудничество с Москвой сулит куда больше выгод, нежели сохранение напряженности. В первую очередь для Германии.Для Франции усиление немцев крайне нежелательно — это давний спор потенциальных лидеров "на континенте", и хотя в конкретном моменте их позиции довольно близки, забывать об историческом противостоянии не следует. Собственно, именно поэтому Париж куда менее старательно — в сравнении с Берлином — поддерживает Киев деньгами и куда более активен на политическом фронте.Так что отправка весьма ограниченного контингента преследует две цели. Во-первых, как можно дольше сохранить антироссийские настроения в пока еще единой Европе. Во-вторых, заработать политические очки — в первую очередь в глазах прибалтийских лимитрофов и Польши — за счет активной позиции в конфликте, тем самым укрепив собственные позиции.И конечно, на дальней дистанции этот шаг противоречит долгоиграющей стратегии Кремля. Поэтому ответ на появление войск под французскими флагами на Украине следует ожидать предельно жесткий — тем более дурной пример Парижа может стать заразителен. Радует, что на всей территории, подконтрольной Киеву, едва ли найдется место, недосягаемое для российских ракет.Благо для французских солдат в полях будущих российских регионов всегда найдется место "среди нечуждых им гробов".

https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html

https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html

https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932357842.html

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Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

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украина, париж, киев, эммануэль макрон, нато, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), владимир путин, аналитика