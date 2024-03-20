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"Есть место им в полях России": Макрон отправляет французов на заклание - РИА Новости, 20.03.2024
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08:00 20.03.2024 (обновлено: 09:58 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/frantsuzy-1934345895.html
"Есть место им в полях России": Макрон отправляет французов на заклание
"Есть место им в полях России": Макрон отправляет французов на заклание - РИА Новости, 20.03.2024
"Есть место им в полях России": Макрон отправляет французов на заклание
Две тысячи французских солдат готовятся к отправке на Украину, заявил накануне глава СВР Сергей Нарышкин. Конечно, в Париже эту информацию опровергают, но после РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T08:00
2024-03-20T09:58
украина
париж
киев
эммануэль макрон
нато
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
владимир путин
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Две тысячи французских солдат готовятся к отправке на Украину, заявил накануне глава СВР Сергей Нарышкин. Конечно, в Париже эту информацию опровергают, но после недавних заявлений самого Эммануэля Макрона данное сообщение не выглядит как нечто неожиданное.Судите сами: за последние несколько недель президент Пятой республики успел очень многое. Например, призвать Россию к перемирию на время Олимпиады, не обмолвившись, что в это время будет делать Киев и какое вообще отношение имеет Россия как государство к грядущим Играм.Параллельно Макрон не забывает о своем реноме главной телефонистки Запада и обещает, если ему позвонят из Кремля, взять трубку. Правда, зачем Владимиру Путину искать контактов со своим французским коллегой — вопрос открытый.Наконец, Макрон успел пообещать направить французские войска на Украину, если возникнет угроза прорыва русских к Одессе или Киеву.Вероятно, этого момента решили не ждать, и войска уже активно готовятся, а по сообщениям отдельных СМИ — и вовсе уже находятся на Украине. Французское телевидение в это время открыто обсуждает, где бы лучше разместить свой контингент.Собственно, у отправки французских солдат к Днепру есть два измерения — военное и политическое. Существуют веские основания сомневаться в том, что кто-то увидит их на передовой, но даже если они там окажутся, то радикально повлиять на ход событий не смогут. Во-первых, западных "отпускников" на фронте хватало и без того, а счет тех, кто из отпуска не вернется, уже идет на тысячи. Украине для изменения ситуации нужно полмиллиона мобилизованных, а не четыре мотострелковых батальона.Во-вторых, если говорить о качестве украинской пехоты и их французских товарищей по несчастью, большой вопрос, за кем превосходство: за Тарасами, которые сумели выжить под Работино или Авдеевкой, или за Жан-Пьерами, которые в прошлом году на полигонах готовили их воевать в "сетецентрической войне", так и не начавшейся.Пожалуй, куда более значимая с военной точки зрения новость — это сообщения о переброске в Запорожскую область новой украинской 141-й бригады.А вот в политическом отношении сообщения о появлении французских войск на Украине после заявления об этом Макрона играют совсем другими красками. Конечно, ни о какой пятой статье устава НАТО речь идти не может: Париж на Украине занимается чем угодно, но точно не обороной. А уж задействовать эту опцию в условиях, когда в самом альянсе нет единства по вопросу помощи Киеву, Запад не решится. Яркое подтверждение тому — заявление премьер-министра Италии Джорджи Мелони. По ее словам, отправка иностранных войск приведет к эскалации, которой необходимо избежать любой ценой. Аналогичной точки зрения придерживаются в Берлине. Да и в целом: хотел бы Запад начать третью мировую — это случилось бы раньше.На этом фоне становится понятно, что Париж, помимо попытки сыграть на стратегической неопределенности с этим шагом, преследует какие-то собственные цели. И чтобы понять, какие именно, необходимо вспомнить некоторые обстоятельства.Программа-максимум этого конфликта в стратегическом отношении для России — вбить клин между Соединенными Штатами и Европой. В условиях возможной победы Трампа и свертывания активности Вашингтона по линии НАТО европейцы останутся один на один с Россией. И вот тогда под вопросом окажется уже единство самой Европы. Для многих стран на континенте постконфликтное сотрудничество с Москвой сулит куда больше выгод, нежели сохранение напряженности. В первую очередь для Германии.Для Франции усиление немцев крайне нежелательно — это давний спор потенциальных лидеров "на континенте", и хотя в конкретном моменте их позиции довольно близки, забывать об историческом противостоянии не следует. Собственно, именно поэтому Париж куда менее старательно — в сравнении с Берлином — поддерживает Киев деньгами и куда более активен на политическом фронте.Так что отправка весьма ограниченного контингента преследует две цели. Во-первых, как можно дольше сохранить антироссийские настроения в пока еще единой Европе. Во-вторых, заработать политические очки — в первую очередь в глазах прибалтийских лимитрофов и Польши — за счет активной позиции в конфликте, тем самым укрепив собственные позиции.И конечно, на дальней дистанции этот шаг противоречит долгоиграющей стратегии Кремля. Поэтому ответ на появление войск под французскими флагами на Украине следует ожидать предельно жесткий — тем более дурной пример Парижа может стать заразителен. Радует, что на всей территории, подконтрольной Киеву, едва ли найдется место, недосягаемое для российских ракет.Благо для французских солдат в полях будущих российских регионов всегда найдется место "среди нечуждых им гробов".
https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html
https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html
https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html
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Давид Нармания
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украина, париж, киев, эммануэль макрон, нато, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), владимир путин, аналитика
Украина, Париж, Киев, Эммануэль Макрон, НАТО, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Владимир Путин, Аналитика

"Есть место им в полях России": Макрон отправляет французов на заклание

© AP Photo / Yoan ValatПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Yoan Valat
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Давид Нармания
Давид Нармания
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Две тысячи французских солдат готовятся к отправке на Украину, заявил накануне глава СВР Сергей Нарышкин. Конечно, в Париже эту информацию опровергают, но после недавних заявлений самого Эммануэля Макрона данное сообщение не выглядит как нечто неожиданное.
Судите сами: за последние несколько недель президент Пятой республики успел очень многое. Например, призвать Россию к перемирию на время Олимпиады, не обмолвившись, что в это время будет делать Киев и какое вообще отношение имеет Россия как государство к грядущим Играм.
Солдаты французского подразделения специального назначения ВМС Франции - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Французские генералы: "Оборона ВСУ на грани развала"
Вчера, 08:00
Параллельно Макрон не забывает о своем реноме главной телефонистки Запада и обещает, если ему позвонят из Кремля, взять трубку. Правда, зачем Владимиру Путину искать контактов со своим французским коллегой — вопрос открытый.
Наконец, Макрон успел пообещать направить французские войска на Украину, если возникнет угроза прорыва русских к Одессе или Киеву.
Вероятно, этого момента решили не ждать, и войска уже активно готовятся, а по сообщениям отдельных СМИ — и вовсе уже находятся на Украине. Французское телевидение в это время открыто обсуждает, где бы лучше разместить свой контингент.
Собственно, у отправки французских солдат к Днепру есть два измерения — военное и политическое. Существуют веские основания сомневаться в том, что кто-то увидит их на передовой, но даже если они там окажутся, то радикально повлиять на ход событий не смогут. Во-первых, западных "отпускников" на фронте хватало и без того, а счет тех, кто из отпуска не вернется, уже идет на тысячи. Украине для изменения ситуации нужно полмиллиона мобилизованных, а не четыре мотострелковых батальона.
Во-вторых, если говорить о качестве украинской пехоты и их французских товарищей по несчастью, большой вопрос, за кем превосходство: за Тарасами, которые сумели выжить под Работино или Авдеевкой, или за Жан-Пьерами, которые в прошлом году на полигонах готовили их воевать в "сетецентрической войне", так и не начавшейся.
Французский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Для Европы война против России становится неизбежной
17 марта, 10:15
Пожалуй, куда более значимая с военной точки зрения новость — это сообщения о переброске в Запорожскую область новой украинской 141-й бригады.
А вот в политическом отношении сообщения о появлении французских войск на Украине после заявления об этом Макрона играют совсем другими красками. Конечно, ни о какой пятой статье устава НАТО речь идти не может: Париж на Украине занимается чем угодно, но точно не обороной. А уж задействовать эту опцию в условиях, когда в самом альянсе нет единства по вопросу помощи Киеву, Запад не решится. Яркое подтверждение тому — заявление премьер-министра Италии Джорджи Мелони. По ее словам, отправка иностранных войск приведет к эскалации, которой необходимо избежать любой ценой. Аналогичной точки зрения придерживаются в Берлине. Да и в целом: хотел бы Запад начать третью мировую — это случилось бы раньше.
На этом фоне становится понятно, что Париж, помимо попытки сыграть на стратегической неопределенности с этим шагом, преследует какие-то собственные цели. И чтобы понять, какие именно, необходимо вспомнить некоторые обстоятельства.
Программа-максимум этого конфликта в стратегическом отношении для России — вбить клин между Соединенными Штатами и Европой. В условиях возможной победы Трампа и свертывания активности Вашингтона по линии НАТО европейцы останутся один на один с Россией. И вот тогда под вопросом окажется уже единство самой Европы. Для многих стран на континенте постконфликтное сотрудничество с Москвой сулит куда больше выгод, нежели сохранение напряженности. В первую очередь для Германии.
Французские солдаты на танках Леклерк во время учений Dragon 24 в Польше - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Репетиция войны: Европе придется заплатить своей кровью
12 марта, 08:00
Для Франции усиление немцев крайне нежелательно — это давний спор потенциальных лидеров "на континенте", и хотя в конкретном моменте их позиции довольно близки, забывать об историческом противостоянии не следует. Собственно, именно поэтому Париж куда менее старательно — в сравнении с Берлином — поддерживает Киев деньгами и куда более активен на политическом фронте.
Так что отправка весьма ограниченного контингента преследует две цели. Во-первых, как можно дольше сохранить антироссийские настроения в пока еще единой Европе. Во-вторых, заработать политические очки — в первую очередь в глазах прибалтийских лимитрофов и Польши — за счет активной позиции в конфликте, тем самым укрепив собственные позиции.
И конечно, на дальней дистанции этот шаг противоречит долгоиграющей стратегии Кремля. Поэтому ответ на появление войск под французскими флагами на Украине следует ожидать предельно жесткий — тем более дурной пример Парижа может стать заразителен. Радует, что на всей территории, подконтрольной Киеву, едва ли найдется место, недосягаемое для российских ракет.
Благо для французских солдат в полях будущих российских регионов всегда найдется место "среди нечуждых им гробов".
Папа римский Франциск во время полуденной молитвы Angelus в Ватикане - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Киеву нанесли страшное оскорбление
12 марта, 08:00
 
УкраинаПарижКиевЭммануэль МакронНАТОСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Владимир ПутинАналитика
 
 
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