https://ria.ru/20240320/frantsiya-1934453502.html
Посольство заявило об усталости французов от антироссийской пропаганды
Посольство заявило об усталости французов от антироссийской пропаганды - РИА Новости, 20.03.2024
Посольство заявило об усталости французов от антироссийской пропаганды
Население Франции за два года антироссийской пропаганды устало от этой кампании и стало воспринимать точку зрения России относительно ситуации вокруг Украины,... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:30
2024-03-20T13:30
2024-03-20T13:30
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Население Франции за два года антироссийской пропаганды устало от этой кампании и стало воспринимать точку зрения России относительно ситуации вокруг Украины, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Париже Александр Макогонов в эфире Первого канала. "Свет в конце тоннеля наблюдается. За два года вот этого зомбирования французы настолько устали, что теперь они действительно начали кое-что подозревать и кое-что понимать", - сказал Макогонов. Такие выводы можно делать по комментариям французов под интервью официальных представителей России СМИ Франции, объяснил дипломат. По его словам, опираясь на комментарии, "можно составить целый словарь французской нецензурной брани". Этот гнев французов адресован французским властям и журналистам. "Французы устали от этой бесконечной лжи. Они понимают, что Россия им не враг, они открыто выражают поддержку России, ее руководству и понимают прекрасно, что мы делаем на Украине и насколько неправы западные лидеры в отношении России и вообще всей ситуации в принципе вокруг Украины и вообще в мировых делах", - отметил Макогонов.
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в мире, россия, франция, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Франция, Украина
Посольство заявило об усталости французов от антироссийской пропаганды
Посольство: жители Франции постепенно стали воспринимать точку зрения России
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
Население Франции за два года антироссийской пропаганды устало от этой кампании и стало воспринимать точку зрения России относительно ситуации вокруг Украины, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Париже Александр Макогонов в эфире Первого канала
.
"Свет в конце тоннеля наблюдается. За два года вот этого зомбирования французы настолько устали, что теперь они действительно начали кое-что подозревать и кое-что понимать", - сказал Макогонов.
Такие выводы можно делать по комментариям французов под интервью официальных представителей России СМИ Франции, объяснил дипломат. По его словам, опираясь на комментарии, "можно составить целый словарь французской нецензурной брани". Этот гнев французов адресован французским властям и журналистам.
"Французы устали от этой бесконечной лжи. Они понимают, что Россия им не враг, они открыто выражают поддержку России, ее руководству и понимают прекрасно, что мы делаем на Украине и насколько неправы западные лидеры в отношении России и вообще всей ситуации в принципе вокруг Украины и вообще в мировых делах", - отметил Макогонов.
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