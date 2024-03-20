https://ria.ru/20240320/frantsiya-1934402581.html

Медведев предупредил Париж о последствиях отправки войск на Украину

Медведев предупредил Париж о последствиях отправки войск на Украину - РИА Новости, 20.03.2024

Медведев предупредил Париж о последствиях отправки войск на Украину

Возможная отправка французских военных на Украину будет для руководства Франции равносильна гильотине — собственные оппозиционеры "порежут на части", а для... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T10:49

2024-03-20T10:49

2024-03-20T11:26

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Возможная отправка французских военных на Украину будет для руководства Франции равносильна гильотине — собственные оппозиционеры "порежут на части", а для других в Европе это станет хорошим уроком, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Медведев отметил, что от этого "была бы польза" и "было бы неплохо", чтобы французы "отправили пару полков в Бандерляндию" — тогда "вопрос их планомерного уничтожения будет не самой сложной, но сверхважной задачей". "А вот для петухов из французского руководства это будет равносильно гильотине. Их порежут на части разъяренные родные и злобные представители оппозиции, которым внушали, что Франция не воюет с Россией. А для других неугомонных придурков в Европе будет хороший урок", — написал он.Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около 2 тысяч военных. При этом, по его словам, в Елисейском дворце говорят, что число погибших на Украине французов "уже превысило психологически значимый порог", а обнародование таких данных способно спровоцировать граждан на протесты.

https://ria.ru/20240320/frantsuzy-1934345895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, украина, россия, дмитрий медведев