https://ria.ru/20240320/frantsiya-1934365841.html

Эксперт назвал шантажом план Франции по отправке войск на Украину

Эксперт назвал шантажом план Франции по отправке войск на Украину - РИА Новости, 20.03.2024

Эксперт назвал шантажом план Франции по отправке войск на Украину

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал шантажом план французских властей отправить войска на Украину. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T02:09

2024-03-20T02:09

2024-03-20T02:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал шантажом план французских властей отправить войска на Украину. Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около 2 тысяч военных. При этом, по его словам, в Елисейском дворце говорят, что число погибших на Украине французов "уже превысило психологически значимый порог", а обнародование таких данных способно спровоцировать граждан на протесты. "План французских властей отправить военный контингент на Украину может говорить о том, что Запад таким образом пытается шантажировать Россию и оказывать давление на фоне того, что все больше влиятельных мировых держав говорят о необходимости начала переговоров по Украине с учетом реальной ситуации", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, в то же время, если сторонники президента Франции Эммануэля Макрона по НАТО поддержат его действия и вмешаются в украинский конфликт, то это будет напрямую угрожать безопасности России, а значит, может привести к применению ядерного оружия и к третьей мировой войне. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины Путин заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.

https://ria.ru/20240319/frantsiya-1934338067.html

https://ria.ru/20240319/ukraina-1934310836.html

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франция, украина, россия, заур смирнов, эммануэль макрон, владимир путин, нато, в мире