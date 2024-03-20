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Все лидеры фракций нацелены на созидательную работу, заявил Путин - РИА Новости, 20.03.2024
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16:56 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/fraktsii-1934520948.html
Все лидеры фракций нацелены на созидательную работу, заявил Путин
Все лидеры фракций нацелены на созидательную работу, заявил Путин - РИА Новости, 20.03.2024
Все лидеры фракций нацелены на созидательную работу, заявил Путин
Все лидеры фракций нацелены на совместную созидательную работу, ее важный процесс - обратная связь с людьми, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:56
2024-03-20T16:56
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Все лидеры фракций нацелены на совместную созидательную работу, ее важный процесс - обратная связь с людьми, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. "Обратная связь с людьми – это очень важный процесс созидательной работы, потому что, только чутко чувствуя, что происходит в обществе, можно своевременно вносить необходимые коррективы в те масштабные планы, которые были изложены в послании (Федеральному собранию – ред.). Только таким образом можно добиваться конечного результата… Я со своей стороны обещаю, что нацелил на эту работу все наши исполнительные органы власти. Конечно, буду обращаться и к депутатам Государственной думы. Я с лидерами фракций вчера встречался, все нацелены на совместную созидательную работу", - сказал Путин. Путин огласил послание Федеральному собранию 29 февраля.
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Все лидеры фракций нацелены на созидательную работу, заявил Путин

Путин: все лидеры фракций Госдумы нацелены на совместную созидательную работу

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с лидерами парламентских фракций
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с лидерами парламентских фракций - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с лидерами парламентских фракций
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Все лидеры фракций нацелены на совместную созидательную работу, ее важный процесс - обратная связь с людьми, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.
"Обратная связь с людьми – это очень важный процесс созидательной работы, потому что, только чутко чувствуя, что происходит в обществе, можно своевременно вносить необходимые коррективы в те масштабные планы, которые были изложены в послании (Федеральному собранию – ред.). Только таким образом можно добиваться конечного результата… Я со своей стороны обещаю, что нацелил на эту работу все наши исполнительные органы власти. Конечно, буду обращаться и к депутатам Государственной думы. Я с лидерами фракций вчера встречался, все нацелены на совместную созидательную работу", - сказал Путин.
Путин огласил послание Федеральному собранию 29 февраля.
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