https://ria.ru/20240320/fraktsii-1934520948.html
Все лидеры фракций нацелены на созидательную работу, заявил Путин
Все лидеры фракций нацелены на созидательную работу, заявил Путин - РИА Новости, 20.03.2024
Все лидеры фракций нацелены на созидательную работу, заявил Путин
Все лидеры фракций нацелены на совместную созидательную работу, ее важный процесс - обратная связь с людьми, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:56
2024-03-20T16:56
2024-03-20T16:56
политика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934393250_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_ba93e648a4448cc6fa9f7a55a583bb47.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Все лидеры фракций нацелены на совместную созидательную работу, ее важный процесс - обратная связь с людьми, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. "Обратная связь с людьми – это очень важный процесс созидательной работы, потому что, только чутко чувствуя, что происходит в обществе, можно своевременно вносить необходимые коррективы в те масштабные планы, которые были изложены в послании (Федеральному собранию – ред.). Только таким образом можно добиваться конечного результата… Я со своей стороны обещаю, что нацелил на эту работу все наши исполнительные органы власти. Конечно, буду обращаться и к депутатам Государственной думы. Я с лидерами фракций вчера встречался, все нацелены на совместную созидательную работу", - сказал Путин. Путин огласил послание Федеральному собранию 29 февраля.
https://ria.ru/20240318/vybory-1934094075.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934393250_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_8f39312f2ab6d274bc01306398395c6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Все лидеры фракций нацелены на созидательную работу, заявил Путин
Путин: все лидеры фракций Госдумы нацелены на совместную созидательную работу
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Все лидеры фракций нацелены на совместную созидательную работу, ее важный процесс - обратная связь с людьми, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.
"Обратная связь с людьми – это очень важный процесс созидательной работы, потому что, только чутко чувствуя, что происходит в обществе, можно своевременно вносить необходимые коррективы в те масштабные планы, которые были изложены в послании (Федеральному собранию – ред.). Только таким образом можно добиваться конечного результата… Я со своей стороны обещаю, что нацелил на эту работу все наши исполнительные органы власти. Конечно, буду обращаться и к депутатам Государственной думы. Я с лидерами фракций вчера встречался, все нацелены на совместную созидательную работу", - сказал Путин.
Путин огласил послание Федеральному собранию 29 февраля.
Путин рассказал, почему пришел на концерт вместе с соперниками по выборам