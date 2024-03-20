https://ria.ru/20240320/fraktsii-1934520948.html

Все лидеры фракций нацелены на созидательную работу, заявил Путин

Все лидеры фракций нацелены на созидательную работу, заявил Путин - РИА Новости, 20.03.2024

Все лидеры фракций нацелены на созидательную работу, заявил Путин

Все лидеры фракций нацелены на совместную созидательную работу, ее важный процесс - обратная связь с людьми, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T16:56

2024-03-20T16:56

2024-03-20T16:56

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Все лидеры фракций нацелены на совместную созидательную работу, ее важный процесс - обратная связь с людьми, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. "Обратная связь с людьми – это очень важный процесс созидательной работы, потому что, только чутко чувствуя, что происходит в обществе, можно своевременно вносить необходимые коррективы в те масштабные планы, которые были изложены в послании (Федеральному собранию – ред.). Только таким образом можно добиваться конечного результата… Я со своей стороны обещаю, что нацелил на эту работу все наши исполнительные органы власти. Конечно, буду обращаться и к депутатам Государственной думы. Я с лидерами фракций вчера встречался, все нацелены на совместную созидательную работу", - сказал Путин. Путин огласил послание Федеральному собранию 29 февраля.

https://ria.ru/20240318/vybory-1934094075.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин