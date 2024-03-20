https://ria.ru/20240320/finlyandiya-1934535182.html
Финские профсоюзы анонсировали новую забастовку
Финские профсоюзы анонсировали новую забастовку - РИА Новости, 20.03.2024
Финские профсоюзы анонсировали новую забастовку
Профсоюзы Финляндии продолжают серию забастовок против реформ правительства на рынке труда, очередная трудовая акция пройдет с 25 по 31 марта. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T17:47
2024-03-20T17:47
2024-03-20T17:47
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Профсоюзы Финляндии продолжают серию забастовок против реформ правительства на рынке труда, очередная трудовая акция пройдет с 25 по 31 марта. "Мы разочарованы. Мы надеялись на справедливость и смягчение жестких мер для работников. Правительство этого не сделало и продолжает реализацию целого ряда отраслевых целей, которые контрпродуктивны для трудящихся", – приводятся слова председателя Центрального объединения профсоюзов Яркко Элоранты в пресс-релизе. Индустриальный профсоюз анонсировал забастовку, которая пройдет с 25 по 31 марта. В трудовой акции также примут участие сотрудники сферы услуг, работники профсоюза автотранспорта, публичного сектора и сферы социального обеспечения, а также профсоюз электриков. Заявлено, что в забастовке будут задействованы порядка семи тысяч работников. Центральное объединение профсоюзов при этом не обозначило срок завершения забастовок. "Мы готовы отменить забастовку в любой момент, если правительство проявит понимание к проблемам трудящихся", - подчеркнул Элоранта, его слова цитируются в пресс-релизе. В Финляндии сейчас проходит двухнедельная забастовка, которая должна была продлиться до 24 марта. Профсоюзы выступают против реформ правительства Петтери Орпо, среди которых пенсионная реформа, выплаты по больничному листу, безработице, страховые взносы, упрощение увольнений, запрет забастовок и другие. Ранее премьер-министр Орпо провел переговоры с представителями профсоюзов и заявил, что планируемые реформы правительства необходимы и не будут отменены. По оценкам крупнейшей организации работодателей "Союз деловой жизни", совокупный ущерб финской экономике, бизнесу и рабочим местам от политических забастовок против правительственных реформ уже составляет почти 1 миллиард евро и приблизится к 1,5 миллиардам.
https://ria.ru/20240213/ekonomiya-1927135055.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, петтери орпо
В мире, Финляндия, Петтери Орпо
Финские профсоюзы анонсировали новую забастовку
Профсоюзы Финляндии анонсировали новую забастовку против реформ на рынке труда
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Профсоюзы Финляндии продолжают серию забастовок против реформ правительства на рынке труда, очередная трудовая акция пройдет с 25 по 31 марта.
"Мы разочарованы. Мы надеялись на справедливость и смягчение жестких мер для работников. Правительство этого не сделало и продолжает реализацию целого ряда отраслевых целей, которые контрпродуктивны для трудящихся", – приводятся слова председателя Центрального объединения профсоюзов Яркко Элоранты в пресс-релизе.
Премьер Финляндии заявил о намерении ужесточить меры экономии
Индустриальный профсоюз анонсировал забастовку, которая пройдет с 25 по 31 марта. В трудовой акции также примут участие сотрудники сферы услуг, работники профсоюза автотранспорта, публичного сектора и сферы социального обеспечения, а также профсоюз электриков. Заявлено, что в забастовке будут задействованы порядка семи тысяч работников.
Центральное объединение профсоюзов при этом не обозначило срок завершения забастовок. "Мы готовы отменить забастовку в любой момент, если правительство проявит понимание к проблемам трудящихся", - подчеркнул Элоранта, его слова цитируются в пресс-релизе.
В Финляндии сейчас проходит двухнедельная забастовка, которая должна была продлиться до 24 марта. Профсоюзы выступают против реформ правительства Петтери Орпо
, среди которых пенсионная реформа, выплаты по больничному листу, безработице, страховые взносы, упрощение увольнений, запрет забастовок и другие.
Ранее премьер-министр Орпо провел переговоры с представителями профсоюзов и заявил, что планируемые реформы правительства необходимы и не будут отменены.
По оценкам крупнейшей организации работодателей "Союз деловой жизни", совокупный ущерб финской экономике, бизнесу и рабочим местам от политических забастовок против правительственных реформ уже составляет почти 1 миллиард евро и приблизится к 1,5 миллиардам.
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