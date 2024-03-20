https://ria.ru/20240320/finlyandiya-1934535182.html

Финские профсоюзы анонсировали новую забастовку

Финские профсоюзы анонсировали новую забастовку - РИА Новости, 20.03.2024

Финские профсоюзы анонсировали новую забастовку

Профсоюзы Финляндии продолжают серию забастовок против реформ правительства на рынке труда, очередная трудовая акция пройдет с 25 по 31 марта. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T17:47

2024-03-20T17:47

2024-03-20T17:47

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петтери орпо

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Профсоюзы Финляндии продолжают серию забастовок против реформ правительства на рынке труда, очередная трудовая акция пройдет с 25 по 31 марта. "Мы разочарованы. Мы надеялись на справедливость и смягчение жестких мер для работников. Правительство этого не сделало и продолжает реализацию целого ряда отраслевых целей, которые контрпродуктивны для трудящихся", – приводятся слова председателя Центрального объединения профсоюзов Яркко Элоранты в пресс-релизе. Индустриальный профсоюз анонсировал забастовку, которая пройдет с 25 по 31 марта. В трудовой акции также примут участие сотрудники сферы услуг, работники профсоюза автотранспорта, публичного сектора и сферы социального обеспечения, а также профсоюз электриков. Заявлено, что в забастовке будут задействованы порядка семи тысяч работников. Центральное объединение профсоюзов при этом не обозначило срок завершения забастовок. "Мы готовы отменить забастовку в любой момент, если правительство проявит понимание к проблемам трудящихся", - подчеркнул Элоранта, его слова цитируются в пресс-релизе. В Финляндии сейчас проходит двухнедельная забастовка, которая должна была продлиться до 24 марта. Профсоюзы выступают против реформ правительства Петтери Орпо, среди которых пенсионная реформа, выплаты по больничному листу, безработице, страховые взносы, упрощение увольнений, запрет забастовок и другие. Ранее премьер-министр Орпо провел переговоры с представителями профсоюзов и заявил, что планируемые реформы правительства необходимы и не будут отменены. По оценкам крупнейшей организации работодателей "Союз деловой жизни", совокупный ущерб финской экономике, бизнесу и рабочим местам от политических забастовок против правительственных реформ уже составляет почти 1 миллиард евро и приблизится к 1,5 миллиардам.

https://ria.ru/20240213/ekonomiya-1927135055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, финляндия, петтери орпо