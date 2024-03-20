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Еврокомиссия перевела Украине транш помощи на 4,5 миллиарда евро - РИА Новости, 20.03.2024
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14:09 20.03.2024 (обновлено: 14:23 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/finansirovanie-1934465205.html
Еврокомиссия перевела Украине транш помощи на 4,5 миллиарда евро
Еврокомиссия перевела Украине транш помощи на 4,5 миллиарда евро - РИА Новости, 20.03.2024
Еврокомиссия перевела Украине транш помощи на 4,5 миллиарда евро
Еврокомиссия перевела первый в 2024 году транш макрофинансовой помощи Украине в размере 4,5 миллиарда евро, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:09
2024-03-20T14:23
украина
еврокомиссия
специальная военная операция на украине
урсула фон дер ляйен
денис шмыгаль
евросоюз
брюссель
киев
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Еврокомиссия перевела первый в 2024 году транш макрофинансовой помощи Украине в размере 4,5 миллиарда евро, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен."Еврокомиссия только что выплатила 4,5 млрд евро из 50 миллиардов Фонда для Украины", - заявила фон дер Ляйен на совместной с украинским премьером Денисом Шмыгалем пресс-конференции Брюсселе.Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно.Глава Еврокомиссии 24 февраля подтвердила, что первый транш в размере 4,5 миллиарда евро из фонда помощи Украине Ukraine Facility поступит в марте. Следующий перевод в размере 1,5 млрд намечен на апрель.
https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html
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украина, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, денис шмыгаль, евросоюз, брюссель, киев, в мире
Украина, Еврокомиссия, Специальная военная операция на Украине, Урсула фон дер Ляйен, Денис Шмыгаль, Евросоюз, Брюссель, Киев, В мире
Еврокомиссия перевела Украине транш помощи на 4,5 миллиарда евро

Еврокомиссия перевела Украине первый в 2024 г транш помощи на 4,5 миллиарда евро

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Еврокомиссия перевела первый в 2024 году транш макрофинансовой помощи Украине в размере 4,5 миллиарда евро, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Еврокомиссия только что выплатила 4,5 млрд евро из 50 миллиардов Фонда для Украины", - заявила фон дер Ляйен на совместной с украинским премьером Денисом Шмыгалем пресс-конференции Брюсселе.
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Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно.
Глава Еврокомиссии 24 февраля подтвердила, что первый транш в размере 4,5 миллиарда евро из фонда помощи Украине Ukraine Facility поступит в марте. Следующий перевод в размере 1,5 млрд намечен на апрель.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенДенис ШмыгальЕвросоюзБрюссельКиевВ мире
 
 
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