https://ria.ru/20240320/finansirovanie-1934465205.html

Еврокомиссия перевела Украине транш помощи на 4,5 миллиарда евро

Еврокомиссия перевела Украине транш помощи на 4,5 миллиарда евро - РИА Новости, 20.03.2024

Еврокомиссия перевела Украине транш помощи на 4,5 миллиарда евро

Еврокомиссия перевела первый в 2024 году транш макрофинансовой помощи Украине в размере 4,5 миллиарда евро, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:09

2024-03-20T14:09

2024-03-20T14:23

украина

еврокомиссия

специальная военная операция на украине

урсула фон дер ляйен

денис шмыгаль

евросоюз

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Еврокомиссия перевела первый в 2024 году транш макрофинансовой помощи Украине в размере 4,5 миллиарда евро, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен."Еврокомиссия только что выплатила 4,5 млрд евро из 50 миллиардов Фонда для Украины", - заявила фон дер Ляйен на совместной с украинским премьером Денисом Шмыгалем пресс-конференции Брюсселе.Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно.Глава Еврокомиссии 24 февраля подтвердила, что первый транш в размере 4,5 миллиарда евро из фонда помощи Украине Ukraine Facility поступит в марте. Следующий перевод в размере 1,5 млрд намечен на апрель.

https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html

https://ria.ru/20240212/aktivy-1926454971.html

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