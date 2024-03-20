https://ria.ru/20240320/finansirovanie-1934389574.html

В БАПОР призвали девять стран ЕС возобновить финансирование организации

В БАПОР призвали девять стран ЕС возобновить финансирование организации - РИА Новости, 20.03.2024

В БАПОР призвали девять стран ЕС возобновить финансирование организации

Заместитель генерального комиссара Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Натали Букли призвала девять... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T09:52

2024-03-20T09:52

2024-03-20T10:02

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Заместитель генерального комиссара Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Натали Букли призвала девять стран ЕС возобновить приостановленное ими финансирование организации, сообщает газета Financial Times. "Заместитель главы БАПОР призвала девять стран ЕС, чья поддержка приостановлена, возобновить платежи в скором времени", - пишет газета. Отмечается, что речь идет об Австрии, Эстонии, Финляндии, Германии, Италии, Латвии, Литве, Нидерландах и Румынии. Букли также отметила, что БАПОР располагает необходимым финансированием лишь до начала мая. Ранее БАПОР получило информацию от Израиля о якобы причастности некоторых своих сотрудников к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября 2023 года и решило расторгнуть с ними контракты. О числе этих сотрудников и степени их вовлеченности в нападение не сообщалось. Глава организации Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению на Израиль, предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее, о прекращении финансирования организации объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада, Германия, Швеция, Япония и еще ряд стран. Позднее власти Канады и Швеции приняли решение возобновить финансирование БАПОР, которое было прервано из-за подозрений о связях сотрудников агентства с палестинским движением ХАМАС.

https://ria.ru/20240305/palestina-1931126982.html

https://ria.ru/20240309/bapor-1932083508.html

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в мире, финляндия, евросоюз, италия, германия, бапор, хамас