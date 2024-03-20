https://ria.ru/20240320/fermery-1934538762.html
Президент Польши поддержал протестующих фермеров
Президент Польши поддержал протестующих фермеров - РИА Новости, 20.03.2024
Президент Польши поддержал протестующих фермеров
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поддерживает требования протестующих фермеров. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T18:03
2024-03-20T18:03
2024-03-20T18:03
в мире
польша
анджей дуда
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ВАРШАВА, 20 мар - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поддерживает требования протестующих фермеров. В среду по всей Польше проходят крупные акции протеста фермеров. Польское телевидение передавало, что протестующие перекрыли дороги более чем в 500 местах по всей стране. "Тяжело не соглашаться с постулатами и опасениями фермеров. Я считаю, что фермеры заслуживают серьезного отношения. Я имею огромное уважение к польским фермерам за то, что в трудные времена, во время пандемии коронавируса, когда в обществе было много опасений нехватки продовольствия, благодаря их работе на полках наших магазинов всегда были продукты, никогда не было дефицита", - сказал Дуда журналистам. "Обязанность заботиться о польском фермере является обязанностью польских властей независимо от политической ситуации, которая разворачивается на европейском уровне или на уровне страны", - добавил он. Акции протеста фермеров проходят в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://ria.ru/20240320/polsha-1934362272.html
https://ria.ru/20240320/polsha-1934531913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, анджей дуда
В мире, Польша, Анджей Дуда
Президент Польши поддержал протестующих фермеров
Дуда: тяжело не соглашаться с постулатами и опасениями польских фермеров
ВАРШАВА, 20 мар - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поддерживает требования протестующих фермеров.
В среду по всей Польше проходят крупные акции протеста фермеров. Польское телевидение передавало, что протестующие перекрыли дороги более чем в 500 местах по всей стране.
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"Тяжело не соглашаться с постулатами и опасениями фермеров. Я считаю, что фермеры заслуживают серьезного отношения. Я имею огромное уважение к польским фермерам за то, что в трудные времена, во время пандемии коронавируса, когда в обществе было много опасений нехватки продовольствия, благодаря их работе на полках наших магазинов всегда были продукты, никогда не было дефицита", - сказал Дуда журналистам.
"Обязанность заботиться о польском фермере является обязанностью польских властей независимо от политической ситуации, которая разворачивается на европейском уровне или на уровне страны", - добавил он.
Акции протеста фермеров проходят в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины
и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
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