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ЕП продлил приостановку пошлин на украинскую сельхозпродукцию - РИА Новости, 20.03.2024
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03:40 20.03.2024 (обновлено: 11:34 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/evroparlament-1934368008.html
ЕП продлил приостановку пошлин на украинскую сельхозпродукцию
ЕП продлил приостановку пошлин на украинскую сельхозпродукцию - РИА Новости, 20.03.2024
ЕП продлил приостановку пошлин на украинскую сельхозпродукцию
Европарламент продлевает приостановку пошлин и квот на экспортную украинскую сельскохозяйственную продукцию в ЕС еще на год, до июня 2025 года, и оставляет за... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T03:40
2024-03-20T11:34
европарламент
евросоюз
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Европарламент продлевает приостановку пошлин и квот на экспортную украинскую сельскохозяйственную продукцию в ЕС еще на год, до июня 2025 года, и оставляет за собой право принять необходимые меры в случае, если украинская сельхозпродукция приведет к сбою на одном или нескольких внутренних рынках.&quot;Временная приостановка импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС будет продлена еще на год, до 5 июня 2025 года&quot;, — следует из заявления.Кроме того, сообщается, что могут быть приняты любые быстрые меры, которые будут сочтены необходимыми, если на рынке ЕС или рынках одной или нескольких стран ЕС произойдет значительный сбой из-за украинского импорта.Текущая приостановка истекает 5 июня 2024 года. Новые правила должны вступить в силу сразу после истечения срока ее действия.
https://ria.ru/20240320/zerno-1934366967.html
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европарламент, евросоюз
Европарламент, Евросоюз
ЕП продлил приостановку пошлин на украинскую сельхозпродукцию

ЕП продлил приостановку пошлин на экспорт сельхозпродукции Украины до 2025 года

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Европарламент продлевает приостановку пошлин и квот на экспортную украинскую сельскохозяйственную продукцию в ЕС еще на год, до июня 2025 года, и оставляет за собой право принять необходимые меры в случае, если украинская сельхозпродукция приведет к сбою на одном или нескольких внутренних рынках.
«

"Временная приостановка импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС будет продлена еще на год, до 5 июня 2025 года", — следует из заявления.

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Кроме того, сообщается, что могут быть приняты любые быстрые меры, которые будут сочтены необходимыми, если на рынке ЕС или рынках одной или нескольких стран ЕС произойдет значительный сбой из-за украинского импорта.
Текущая приостановка истекает 5 июня 2024 года. Новые правила должны вступить в силу сразу после истечения срока ее действия.
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